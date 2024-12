Revista Taifasuri 1.015! Vlăduța Lupău, interviu de Crăciun! Editorial Fuego! Secrete de vedete! Religie! Horoscop! Diete! Rețete! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.015! Super-interviu de cu frumoasa și îndrăgita interpretă de folclor autentic ! , editorial 278! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Horoscop. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.015!

A apărut revista TAIFASURI 1.015 ! Super-interviu de Crăciun cu Vlăduța Lupău! Editorial Fuego! Secrete de vedete, religie, diete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 278 în revista TAIFASURI 1.015, despre… sfârșit și început!

Se termină o etapă și începe o alta, ca într-un carusel al simțirilor. Învățăm ceva în tot acest drum, de la un an la altul? Ajungem noi oare să fim mai buni sau să construim tot ce ne propunem? Întreb pentru că știu din sursă sigură, adică de la mine, că de foarte multe ori aceste proiectări rămân la stadiul de vise, uitate într-un sertar al timpului și ne amintim de ele doar în prag de an nou. Eu sunt fan al începuturilor, mai puțin al finalului! Nu-mi place prea tare să trag concluzi, să vin cu o linie imaginară, dar chiar și așa, eu cred că încheiem un parcurs, la modul general, complicat, cu multe curbe, cu umbre, cu fericiri mai puține și cu enorm de multe plecări dintre noi ale unor oameni tineri, care mai aveau în față o droaie de viață de parcurs. Asta știe toată lumea, dar ce mi-aș dori să înțelegem toți mai bine este…

Ce și-ar dori Fuego să înțelegem toți aflați numai din editorialul său din numărul 1.015 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 19 decembrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.015

Vlăduța Lupău, una dintre cele mai iubite artiste din România, este sigură: „Crăciunul înseamnă bucuria de a fi în sânul familiei”. De ce nu are „cântări” niciodată de Ajun, de Crăciun și a doua zi de Crăciun, cum face de nu lipsește niciodată duminica de la biserică, de ce l-a ales pe Adi să-i fie soț și tată copiilor ei, cum a fost să cânte cu Andra la „Tradițional 2”, dar și alte momente importante sau… inedite din cariera și viața sa dincolo de scenă într-un super interviu exclusiv din revista TAIFASURI 1.015!

Atenție, părinți și bunici! Idei pentru cel mai potrivit cadou de la Moș Crăciun pentru copii de la 1 la… oricâți ani vreți, vă oferă life coach Cătălina Tăgârță numai și numai, exclusivitate absolută, în revista TAIFASURI 1.015!

ADVERTISEMENT

Mare atenție! „Singurătatea de Sărbători NU ar trebui să fie percepută ca un eșec sau ca un motiv de rușine”, spune răspicat psihologul Lavinia Chifor. Este o șansă de autocunoaștere și evoluție. Mai multe aflați în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.015!

Meniuri… alternative, la concurență cu tradiționalele mâncăruri de Sărbători vă oferă Sorin Haiduc, bucătar… personal, care gătește acasă la clienți și spune că aceste experiențe i-au permis să afle multe despre gusturile culinare ale românilor – exclusiv în revista TAIFASURI 1.015!

ADVERTISEMENT

Ghid practic: cum ne protejăm iarna animalele de companie! Aflați numai din revista TAIFASURI 1.015! Metode de protecție obligatorii, dar și câteva idei… inedite pentru a le face viața mai ușoară și mai plăcută prietenilor noștri blănoși cu patru lăbuțe!

Știți unde este Laponia… din inima României, unde puteți petrece un Crăciun de basm?

Știți ce este dieta… cardiacă, pentru o inimă sănătoasă și puternică?

Știți care sunt marile tendințe în machiajul… de Sărbători 2024-2025?

Știți care sunt remediile naturale la îndemână pentru indigestia generată de… mesele copioase care ne așteaptă de Sărbători?

Știți ce este Foot Bliss Therapy, care oferă bucuria… picioarelor?

Știți ce este „Boala X”, cauzată de un agent patogen… necunoscut?

Știți ce este hemocromatoza, atenție la… pronunțare!

Ați auzit de palmierul… umblător? Sau de plasticul care se… dizolvă în apă sărată?

Ei bine, aflați toate acestea – și nu numai! – numai din revista TAIFASURI 1.015, pe care o găsiți – dacă o mai găsiți! – la toate punctele de difuzare a presei!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete apetisante cu năut! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.015!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.015! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 19 decembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!