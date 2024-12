Revista Taifasuri 1.016! Interviu de Sărbători cu Andreea Bălan! Editorial Fuego! Gratuit: calendarul creștin ortodox pe 2025! Diete! Rețete! Horoscop! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.016! Super-interviu de Sărbători cu „one-woman show” ! , editorial 279! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.016!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare vineri, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

Editorialul lui Fuego, ajuns la „borna" 279 în revista TAIFASURI 1.016, despre „Final de an… la persoana întâi!".

Niciodată n-am suferit de vedetism! Închei, după cum v-am mai spus, un an plin, cu multe provocări! Am făcut anul acesta o droaie de proiecte și parcă mai am puțină energie și pentru anul care urmează, pe care mi-l doresc mai liniștit, mai cumpătat, cu o așezare a lucrurilor pentru mine, pentru țară, pentru tot ce ne înconjoară! Nu îmi mai fac planuri și las viață și activitatea să mă surprindă plăcut în fiecare secundă! Oricum eu sunt prin definiție un om norocos și mă bucur de dragostea celor din jur și de împlinirea visului meu, pentru care muncesc! Dacă e să mă uit în oglindă la finalul lui 2024, aș spune că viața mea în sine e frumoasă, plină de satisfacții și momente unice. După cum multă lume știe, sunt un tip jovial, simpatic, sincer și popular. N-am absolut deloc…

Ce n-are absolut deloc Fuego aflați din editorialul său din numărul 1.016 al revistei TAIFASURI!

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.016

„M-am născut pentru a face spectacol. De aceea îl fac foarte bine", spune „one-woman show" Andreea Bălan într-un super-interviu de Sărbători. Cum a începu cariera, în urmă cu peste 30 de ani – vă vine să credeți că a trecut atâta timp de la celebra trupă „Andre"? – cum a depășit prejudecățile „blondă, frumoasă, picioare lungi și-atât!", unde se simte cel mai bine, între scenă, televiziune și… plajă, unde i-a oferit iubitul, tenismanul Victor Cornea, inelul de logodnă și alte aspecte inedite, puțin cunoscute din viața sa dincolo de reflectoare.

Previziuni pentru 2025! Eterna fascinație a prezicerii viitorului, profeții care deslușesc viitorul atât de încărcat, dacă nu chiar sumbru ce se anunță pentru anul viitor, de la celebrii clarvăzători din întreaga lume.

Nicollette Sheridan, una dintre cele mai dinamice… „Neveste disperate", este și la 61 de ani frumoasă, în formă, atractivă în toate sensurile. Cum reușește să se mențină așa, ce stil de viață are, ce ritual zilnic are, ce mănâncă, ce nu mănâncă, ce… gătește casă și ce nu gătește niciodată.

Alegerea parfumului perfect este o adevărată… artă! Care combină preferințele dumneavoastră olfactive cu trăsăturile de personalitate. Parfumul nu este doar un accesoriu, ci o formă de exprimare a sinelui, cu capacitatea unică de a completa personalitatea fiecăruia. Aflați pașii de urmat spre parfumul ideal pentru dumneavoastră.

„Activitatea fizică este elementul cel mai important pentru prelungirea vieții, pentru longevitate", este convins antrenorul Sorin Cantor de la „Longevity Clinic" din București. Aflați de la acesta ce ar trebui să faceți pentru a trăi mai mult și mai bine, prin abordări personalizate ale activității de zi cu zi.

La pas, prin Iași, pe urmele lui… Ion Creangă! Reportaj de suflet, cu suflet, pentru suflet în vechiul și dulcele târg al Ieșilor, prin locurile în care și-a lăsat amprentele marele scriitor, de cele mai multe ori împreună cu prietenul său de-o viață, unicul Poet al neamului, Mihai Eminescu.

Fuegovelion de senzație la TVR2! O reverență făcută în fața creației românești!

Știți care este semnificația și… utilitatea medicală a vâscului, denumit și „creanga de aur”, sub care este tare bine să vă sărutați perechea în noaptea Anului Nou?

Știți câte grade Celsius sunt în camerele Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac?

Știți de osteoporoza este poreclită „ucigașul tăcut” și cum să o… amânați măcar, dacă nu chiar să o preveniți?

Știți care sunt avantajele și dezavantajele, deosebirile de fapt, dintre implanturile dentare și protezele dentare mobile?

Știți unde să mergeți, cum să vă programați „traseul” în sezonul… balurilor din Viena?

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete de torturi pentru Revelion! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.016!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.016! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 26 decembrie!

CALENDARUL CREȘTIN-ORTODOX PE ANUL 2025! GRATUIT, numai cu revista TAIFASURI 1.016! Toate semnificațiile religioase ZILNICE le puteți avea în fața ochilor din calendarul creștin-ortodox pe 2025.

