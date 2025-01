Revista Taifasuri 1.017! Exclusiv: mega-interviu Marius Țeicu! Editorial Fuego! Diete! Rețete! Secrete de vedete! Horoscop! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.017! Mega-interviu exclusiv cu „fabrica de șlagăre” ! , editorial 279! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.017!

A apărut revista TAIFASURI 1.017 ! Exclusiv: mega-interviu cu „fabrica de șlagăre” Marius Țeicu! Editorial Fuego! Secrete de vedete, religie, diete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 279 în revista TAIFASURI 1.017, despre crezul său în… alt început!

Începutul de an vine cu noi provocări și gânduri, nu doar pentru mine cred, ci și pentru voi! Mi se pare ca trebuie să-mi setez anumite ținte, pentru a mă putea ține de ele, deși asta pare o glumă, după ce am trecut prin pandemia de acum câțiva ani! Cineva mă întreba recent cum văd eu anul pe care l-am început și i-am răspuns fără să stau pe gânduri: plin de provocări, pentru toți dintre noi! Consider că fiecare provocare vine la pachet cu un bagaj de putințe și neputințe. Pe cele din urmă le putem învinge prin dorință. Dacă vrem cu adevărat, învățăm, ne batem cu toate morile de vânt și le arătăm celor care vor cu tot dinadinsul să ne facă să credem că nu putem, că nimic nu ne doboară așa cu una, cu două. Știm sigur ca nu va fi neapărat mai bine în 2025 decât în precedentul 2024, dar putem să tragem….

Ce crede Fuego că putem să tragem în 2025 aflați numai din editorialul său din numărul 1.017 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 9 ianuarie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă oferă revista TAIFASURI 1.017

„Fabrica de șlagăre” Marius Țeicu a dăruit publicului peste 500 de creații muzicale, în aproape 80 de ani de viață și peste 55 de carieră. De unde a moștenit talentul, ce l-a împiedicat să se afle mai mult în fața… microfonului, întâmplări neștiute de la marile festivaluri de la Mamaia, cum și de cine s-a îndrăgostit… la prima vedere, cum a parcurs distanța componistică de la muzica ușoară la musicaluri, la coloane sonore pentru filme și chiar la… operă, ce mari interpreți de muzică ușoară i-au trecut prin „învățături”, ce melodie i se cântă și azi, după… 52 de ani de la prima audiție, plus alte și alte momente inedite dintr-o viață dedicată muzicii, aflați, în exclusivitate, din revista TAIFASURI 1.017!

Strategia de… slăbire post-sărbători! Gata, Sărbătorile de Iarnă au trecut, au trecut și mesele bogate, cu toate bunătățile încărcate, care ne-au… încărcat cu ceva kilograme în plus! Printr-o combinație de diete echilibrate, exerciții fizice simple, reducerea stresului și un… somn adecvat, îndestulător și veți reuși să reveniți la greutatea dorită, dacă nu chiar… optimă! Aflați cum numai din revista TAIFASURI 1.017!

Atenție! Horoscopul anului 2025! Anul marilor schimbări, în care se vor închide „capitole”, dar se vor deschide alte „uși”, anul mișcărilor îndrăznețe și al redefinirii echilibrului dintre viața profesională și cea particulară. Două pagini cu toate lunile anului, cu toate zodiile! Astrologul Mădălina Popescu vă dezvăluie viitorul, exclusiv în revista TAIFASURI 1.017!

Anul 2025 a fost declarat „Anul Eminescu” în România și în Republica Moldova. Haideți la… taifasuri și la o excursie prin Iași pe urmele veșnice pe care le-a lăsat Poetul Nepereche în dulcele târg al Ieșilor. Două pagini mustind de istorie, poezie și… citate mai puțin cunoscute ale „Luceafărului” național, numai în revista TAIFASURI 1.017!

Celebrități care conduc trendul pretențios, dar natural… fără machiaj! Aflați „secretele” unor vedete ca Helen Miren, Kate Winslet, Jennifer Garner, Zoe Saldana, Amanda Seyfried, Naomi Watts, Jennifer Lawrence, Reese Witherspoon, Heidi Klum, Renee Zellweger sau numai din revista TAIFASURI 1.017!

Cazuri uluitoare de oameni care s-au tratat – și s-au vindecat! – singuri! Da, singuri! Și e vorba de tumori canceroase, de sida (HIV) sau de migrene… debilitante! Aflați-le minunile numai din revista TAIFASURI 1.017!

Știți unde este drumul forestier care se transformă iarna în cea mai lungă… pârtie de schi din România?

Știți cele mai bune măsuri de… contracepție care vi se potrivesc pentru o viață sexuală fără… griji lunare?

Ați auzit de terapia Tomatis, care utilizează cu succes… sunetele și muzica pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului nervos?

Știți cum au fost salvate mii de balene arctice din capcana naturală a ghețarilor veșnici cu ajutorul… muzicii?

Știți ce necuvântătoare super-inteligente folosesc marile puteri ale lumii pe post de… spioni?

Vă mai amintiți dezastrele naturale care au șocat – și îndoliat! – lumea în trecutul an 2024?

Ei bine, toate acestea le puteți afla numai și numai din revista TAIFASURI 1.017! Simplu: chioșc de ziare, revista TAIFASURI 1.017, delectare!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete de salate aperitiv propuse de chef Lucian Giurcă! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.017!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.017! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 9 ianuarie! N-o ratați că nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!