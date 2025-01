Revista Taifasuri 1.020! Poftă bună cu MasterChef Georgiana Ene! Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.020! Interviu exclusiv cu , MasterChef 2024! , editorial 282! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.020!

A apărut revista TAIFASURI 1.020 ! Interviu exclusiv cu Georgiana Ene, MasterChef 2024! Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis la noi acasă!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 282 în revista TAIFASURI 1.020, scris… „Din drag de voi”!

Eu nu sunt moderator, prezentator sau jurnalist. Dar sunt, am fost pasionat de mic, de acest domeniu. Eram fascinat de Sanda Țăranu și, desigur, de bunul meu prieten de azi, marele Octavian Ursulescu. Îmi doream să ajung pe sticlă, să prezint, să fiu implicat cumva în acest fenomen, acest microb numit „televiziune”, dincolo de activitatea mea de artist. Iar asta s-a întâmplat acum mulți ani, prin 2003, la Etno TV, iar mai apoi în multe proiecte mici la televiziuni locale sau la Favorit TV. Totul din pasiune, dar cu dorința de evoluție. Și așa, în 2018, am acceptat propunerea venită din partea celor din Televiziunea Română de a realiza un show de divertisment ca altădată. Am acceptat și iată-ne la sezonul 14 în această primăvară, după aproape șapte ani în care nu a fost simplu sau lin, dar am strâns din dinți și am încercat să facem lucruri frumoase, oferind publicului, așa cum îmi place mie să spun mereu, o alternativă. Ne văd, încă de la început, și românii din…

Care români îl văd pe Fuego aflați numai din editorialul său din numărul 1.020 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 30 ianuarie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.020 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.020 !

Poftă bună la TAIFASURI cu Georgiana Ene, ! Cum a reușit această performanță ați văzut la Pro TV, dar cum a ajuns la această performanță, povestea nefardată a vieții sale deloc ușoare, din Slatina natală la , unde trăiește și muncește – și ce muncește! – Georgiana Ene, aflați în exclusivitate din interviul sofisticat și bogat ca o… masă de lux din revista TAIFASURI 1.020!

A doua oară Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, arată la 55 de ani la fel de atractivă și suplă ca în urmă cu ceva… decenii, când era un model dorit pe toate scenele lumii. la fel de dorit, chiar mai mult, și de norocosul , „bisul” prezidențial din SUA. Cum a reușit, cum reușește în continuare Melania Trump să se mențină într-o formă incredibilă, aflați numai din revista TAIFASURI 1.020!

ADVERTISEMENT

Mare atenție la produsele „diabetic-friendly”, care se „laudă” că nu conțin zahăr! Dietetician Dana Vasaliuț dezvăluie într-un mega-interviu exclusiv din revista TAIFASURI 1.020 ce pericole ascund aceste alimente și cum trebuie consumate ca să nu dăuneze, ci să ajute bolnavii de diabet să „țină în frâu” glicemia.

Invazia barbară și lipsită de sens a Rusiei putiniste în Ucraina, prelungirea măcelului de la granița de est a României poate escalada oricând într-o conflagrație atomică mondială devastatoare. Aflați numai din revista TAIFASURI 1.020 cum puteți să vă hrăniți în cazul unui atac nuclear, Doamne ferește!

ADVERTISEMENT

Animale care au făcut descoperiri arheologice extraordinare, de la pisici la câini, dar și de la… bursuci la… cârtițe sau de la… porci la… șobolani! Cazuri reale și spectaculoase, numai în revista TAIFASURI 1.020!

Știți unde sunt Cheile Jiețului și de ce acum, iarna, par o lume de cleștar?

Știți care este șamponarea corectă a părului pentru un look ca la… salon?

Știți care sunt cele mai recente inovații tehnologice și ingrediente pentru… longevitate?

Știți ce efecte benefice, în afara celor pentru… papilele gustative, au scorțișoara sau sfecla roșie?

Ați auzit de terapia prin… gâdilat și la ce ajută aceasta?

Știți că, uneori, într-un cuplu este benefică o… ceartă?

Știți care este „relația” dintre hainele sport și moda anului 2025?

Știți care sunt marile branduri internaționale ce și-au revenit spectaculos spre miraculos din pragul… falimentului?

Ei bine, toate acestea le puteți afla numai și numai din revista TAIFASURI 1.020! Simplu: chioșc de ziare, revista TAIFASURI 1.020, delectare!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete pentru ciocolata de casă de la chef Lucian Giurcă! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.020! Care este un mare… PLUS!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.020! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 30 ianuarie! N-o ratați că nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!