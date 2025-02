Revista Taifasuri 1.021! „Bubu” Bucălae, power couple! Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.021! Interviu dublu Radu și Alexandra Bucălae, ! „Bubu” la pătrat! , editorial 283! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.021!

A apărut revista TAIFASURI 1.021 ! „Bubu” la pătrat: Radu și Alexandra Bucălae, power couple! Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis la noi acasă!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 283 în revista TAIFASURI 1.021 despre… iubire! „Totul e iubire!”, scrie Fuego.

Am intrat deja în luna în care celebrăm iubirea la mod declarativ, cu mai multe zile dedicate, pe 14 februarie, pe 24 februarie. Asta e foarte frumos! Întotdeauna e bine să avem o motivație pentru a sărbători ceva și pentru a ne bucura! Ce nu prea înțeleg eu este nevoia oamenilor de a declara, cu subiect și predicat, o iubire figurativă. Iubirea reală este cea care se simte și care se arată prin fapte concrete, prin gesturi precise, în fiecare moment, fără să primească ceva în schimb sau să pricinuiască o bucurie. Chiar dacă-i greu de definit, iubirea este în tot, la orice pas și are puterea aceasta nebănuită de a ne face să nu mai judecăm corect, să nu mai avem rațiunea la purtător și să luăm uneori decizii mai puțin inspirate, asta pentru că ea nu are criterii de identificare și nu se adresează minții, ci exclusiv sufletului! E nevoie să ne…

Ce „e nevoie să ne…” pentru iubire aflați numai din editorialul lui Fuego din numărul 1.021 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 6 februarie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.021 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.021 !

, el „Bubu”, ea „Bubu”, interviu la dublu despre viața lor dincolo de reflectoare, scene, rețele sociale. Ce a însemnat experiența trăită la , super-show de divertisment prezentat de Antena 1, ce i-a surprins, ce i-a amuzat, ce au descoperit despre ei înșiși, cum le-a influențat relația de iubire, aflați în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.021!

Ghid pentru părinți: deconectarea digitală a copiilor. Și nu numai a copiilor! Cum puteți să reduceți timpul – enorm! – petrecut de copii în fața ecranelor de toate felurile și dimensiunile, fără să fie, atenție!, o adevărată… luptă între generații și concepții, ci, mai degrabă, o oportunitate de a reconstrui conexiunea cu copiii voștri și a descoperi împreună bucuria timpului petrecut împreună și, mai ales… offline, aflați numai din revista TAIFASURI 1.021!

ADVERTISEMENT

Nunta ca… artă! Tendințele care transformă 2025 în anul magiei și inovațiilor nupțiale. Atelier Iris din București a fost scena unei lansări spectaculoase care redefinește standardele nunților din România. Maetrul florilor Nicu Bocancea a invitat la eveniment nume cunoscute din „industria” de profil, organizatori de nunți, designeri de modă, hairstiliști. Aflați pe cine și ce au spus aceștia numai din revista TAIFASURI 1.021!

Turismul de… somn, în mare extindere la nivel mondial! Destinația: odihnă completă! Camere simple, fără televizor și WiFi, dar cu un pat „regal”, ape termale sau… podgorii liniștitoare în jur, medici, nutriționiști, psihologi… Unde? Aflați numai din revista TAIFASURI 1.021!

ADVERTISEMENT

Atenție: bucătari celebri care au avut cu totul alte profesii înainte de… bucătărie! Agent… CIA, inginer… acustic, analist de bugete… nucleare, fotbalist, contabil, auditor, model, editorialist, critic literar! Nici nu vă puteți imagina! Aflați totul numai din revista TAIFASURI 1.021!

Cazuri uimitoare de… supraviețuire din cauze de… întârziere! Vieți salvate pentru că persoanele respective n-au ajuns la timp în diverse locuri, la întâlnirea accidentală cu… moartea! Întâmplări incredibile, dar adevărate! Aflați-le numai din revista TAIFASURI 1.021!

Ați auzit de… Balta Dracului din stațiunea Covasna?

Știți ce înseamnă dieta vegană care „dă înapoi” ceasul biologic după doar 8 săptămâni?

Știți ce efecte benefice neașteptate au banalele mușețel și arpacaș asupra organismului?

Știți care sunt beneficiile extraordinare ale mersului… cu spatele?

Știți care sunt semnele autismului la adulți?

Știți ce oameni sunt mai predispuși la… infidelitate?

Câte „tactici” de consolidare a relației de dragoste cunoașteți?

Știți de ce dragostea… „trece prin stomac” și cum puteți profita de acest mare adevăr?

Știți care este cea mai veche clădire din România, încă semeață după peste… 1.000 de ani de când a fost construită?

Știți de ce acte aveți nevoie dacă vreți să mergeți în Marea Britanie acum, când „Insula” nu mai este în Uniunea Europeană?

Știți ce este și unde este, la noi, în România, „Muzeul Abandonului”?

Ei bine, toate acestea le puteți afla numai și numai din revista TAIFASURI 1.021! Simplu: chioșc de ziare, revista TAIFASURI 1.021, delectare!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete tradiționale tiroleze! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.021!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.021! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 6 februarie! N-o ratați că nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI!

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!