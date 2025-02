Revista Taifasuri 1.024! Hai la mici la Cocoșatu’! Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.024! Aflați secretul vestiților mici făcuți de vestitul Cocoșatu’ chiar de la acesta! , editorial 285! Evlavie și religie. Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în ! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.024!

A apărut revista TAIFASURI 1.024 ! Aflați secretul vestiților mici făcuți de vestitul Cocoșatu’! Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 285 în revista TAIFASURI 1.024, despre… riscuri! Și măsura în care trebuie să ni le asumăm!

Nu există nimic ideal pe lumea această, situație perfectă sau moment care să fie lipsit de plusuri și minusuri. Viața în sine este construită din riscuri, pe care ni le asumăm, mai mult sau mai puțin, la orice pas. Probabil că așa este firesc să fie, doar că unii dintre noi nu conștientizăm asta și preferăm să ne îmbătăm cu fantasme sau, mai rău, ne mințim că totul e în regulă, fără a avea puterea să suportăm consecințele faptelor noastre. Tot ce trăim este o repercusiune a ceea ce alegem, a trăirilor noastre, a deciziilor pe care le luăm, punând de fiecare dată în balanță. Sigur că este greu să vezi dincolo de ceea ce simți poate, asta pentru că uneori trebuie să facem alegeri cu mintea, raționale. Dar certitudinea este aceea că e nevoie să fim asumați. Nu o putem scălda, așa cum le place multora. Fiecare gest are propria sa armă, care se poate întoarce asupra lui. Și știm asta de la început, fără să ne spună cineva. Dacă lumea din jurul nostru ar avea mai multă asumare și ar înțelege că orice prezintă un risc, ne-am îndrepta spre…

Spre ce ne-am îndrepta dacă lumea din jurul nostru ar avea mai multă asumare și ar înțelege că orice prezintă un risc, aflați numai din editorialul lui Fuego din numărul 1.024 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 27 februarie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.024 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.024 !

Cine n-a mâncat un mic făcut de Nea Sandu Cocoșatu’ nu știe, cu tot respectul, ce-i acela un mic! „Micii n-au răbdare, grătarul cere mâna mea! Și la 75 de ani încă sunt lângă foc, cu fumul ăsta care face parte din mine”, spune cel mai vestit „grataragiu” din România. Unde îl găsiți gata să vă ofere micii săi, considerați „cei mai buni din România”, unde, când și cum a început „cariera” sa culinară, ce meserie ave înainte, cine l-a promovat și l-a ajutat să devină faimos aflați în exclusivitate din mega-interviul acordat, evident la un… mic, revistei TAIFASURI 1.024! Secretul din rețeta sa unică? Citiți revista TAIFASURI 1.024!

Dieta stewardeselor, secretul siluetei și energiei de invidiat! Principiul de bază al dietei stewardeselor este reducerea aportului caloric la numai… 1.000 – 1.200 de calorii pe zi! Cum? Aflați numai din revista TAIFASURI 1.024!

ADVERTISEMENT

Atenție la păr și la… obiceiurile de rutină zilnică! Pentru că stilistul Claudiu Luican spune că „Unele obiceiuri zilnice pot sabota aspectul părului fără să ne dăm seama”. Dați-vă seama ce vrea să spună din interviul acordat în exclusivitate revistei TAIFASURI 1.024!

ADVERTISEMENT

„JOMO promovează alegerea conștientă de a ne deconecta de la presiunea socială și digitală”, susține psihologul Sorina Teodor. Ce este JOMO? Adică „Joy Of Missing Out”? Aflați dintr-un interviu în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.024!

Topul vedetelor internaționale implicate în acte de caritate! Nu o să vă vină să credeți câte sute de milioane de dolari, euro, lire sterline și alte monezi naționale au cheltuit , , , , , , sau ! Și cine este „liderul” generozității pe Pământ! Sau ce vedete de-ale noastre se regăsesc pe această listă de mare onoare… Aflați toate acestea numai din revista TAIFASURI 1.024!

Știți unde este Dexiworld Park Malaia, Jurasicul din… prezent?

Știți ce este… cosmeto-prevenția? Dar… microchimerismul fetal? Sau malformația cardiacă Ebstein?

Știți de ce și cum se rupe… meniscul?

Știți ce estre pneumonia bilaterală, boala care îl ține pe un pat de spital pe Papa Francisc?

Știți ce efecte neașteptate, benefice și de durată au asupra organismului banalele… pelin (vă gândiți la vin, recunoașteți!) și cânepă?

Știți care sunt ingredientele pentru o iubire durabilă?

Știți în ce țară trebuie să mergeți dacă vreți să vă clonați… prietenul necuvântător, animalul… pardon, tovarășul de companie?

Știți unde este sătucul Tulsi, în care toată populația lucrează pe… YouTube?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.024 care e deja la toate chioșcurile de difuzare a presei! Dacă o mai găsiți…

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete cu savoarea unică a… castanelor! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.024!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.024! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 27 februarie! N-o ratați că nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!