Revista Taifasuri 1.025! Povestea șocantă a lui Ovidiu Iuliu Moldovan! Fuego, editorial 286! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.025! Povestea șocantă a vieții lui , de la faimă la durere! , editorial 286! Evlavie și religie. Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în ! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.025!

A apărut revista TAIFASURI 1.025 ! Povestea șocantă a vieții lui Ovidiu Iuliu Moldovan! Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 286 în revista TAIFASURI 1.025, despre… cine este el!

Nu sunt vedetă. Nu mă consider vreun star de niciun fel și nu caut cu orice preț să ies în față. Construiesc permanent în activitatea mea, îmi place să fiu mai bun, să evoluez, să cresc, să arăt și acum oamenilor ce pot, ce sunt, ce simt. Sunt într-o continuă competiție cu mine, îmi doresc pentru mine performanță, să îmi testez limitele, să găsesc mereu resurse noi și să inovez, să aduc fericiri oamenilor și să le creez emoții puternice. De fapt asta și fac, pun câte un pic din sufletul meu în orice interpretare, în fiecare emisiune, în fiecare scriere sau pictură. Rolul unui artist, rol pe care eu îl iau în serios, este acela de a bucura, de a modifica percepții și a aduce, mai mult sau mai puțin, alinare celor care îl urmăresc. Vă spun toate acestea pentru că…

Pentru ce ne spune Fuego cum se consideră el… pe el, aflați numai din editorialul său din numărul 1.025 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 6 martie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.025 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.025 !

Înalt, impunător, expresiv, sensibil, carismatic, într-un cuvânt fermecător, regretatul mare actor Ovidiu Iuliu Moldovan a avut o viață de succes profesional, dar dramatică dincolo de aplauze, de la drama asasinării tatălui său de către trupele de ocupație horthyste a Mureșului, în 1944, la regretul imens de a nu fi avut copii, soție, familie… O cumplită boală ni l-a răpit acum 17 ani, în plină carieră prodigioasă, la numai 66 de ani, adulat de public, dar singur în suflet și simțiri… Aflați aspecte inedite, puțin știute, din „rolul” său pe acest Pământ numai din paginile dedicate memoriei sale în revista TAIFASURI 1.025!

Cum să ieșiți din rutina… de cuplu? Mare atenție la acest mare pericol! Nu vă zbateți între obișnuință și plictiseală! Relațiile de lungă durată trec într-o proporție covârșitoare prin această zonă periculoasă, este un fenomen natural. Dar nu trebuie să se perpetueze într-o problemă. Aflați cum puteți depăși această amenințare a iubirii, cum puteți aduce noutate și energie în relația dumneavoastră numai din revista TAIFASURI 1.025!

ADVERTISEMENT

Chef Lucian Burcă prezintă în revista TAIFASURI 1.025 un simbol al gastronomiei românești, celebra ciorbă de burtă și „marii ei… impostori”! Da, da, impostori! Așa-numitele „ciorbe de burtă false”, care doar imită textura, culoarea și gustul preparatului original, dar fără să implice chiar ingredientul principal, adică… burta!

ADVERTISEMENT

În inima Transilvaniei, la Târgul Secuiesc, se află un adevărat sanctuar al copilăriei, dar și al istoriei: Muzeul de Păpuși al doamnei Ilona Nagy. Peste, atenție, 1.500 de păpuși, unele vechi de peste un secol, altele moderne, dar toate cu povești unice. Aflați-le din revista TAIFASURI 1.025! Și admirați-le în poze de colecție!

Imaginea STAS a câștigătoarelor de concursuri „Miss”, de la… județ la Univers, este „frumusețe gălăgioasă, inteligență mută”. Ei bine, nu mai este chiar așa. Concurentele la Miss Univers impresionează nu numai prin înfățișare, ci și prin educație aleasă, minte ascuțită, studii superioare. Specialiste cu masterate și doctorate în Comunicații, Științe Politice, Sănătate, managementul tehnologiei informației, relații publice și managementul imaginii, muzică tradițională… coreeană, artă culinară sau… ofițer de armată cu diplomă în Știința Datelor! Admirați-le în revista TAIFASURI 1.025!

Știți de când datează Baia Mare? Și ce adevărate… minuni ascunde „inima” județului Maramureș?

Știți cum a slăbit, realmente spectaculos!, celebrul chef de… 8 stele Michelin, britanicul Gordon Ramsay?

Știți rețete naturale eficiente pentru coate fine și genunchi… atrăgători?

Știți care sunt marile tendințe de înfrumusețare din 2025?

Știți care este pentru dumneavoastră cel mai potrivit stil de… yoga?

Știți cum se manifestă și cum puteți preveni alergia la… frig?

Știți cum trebuie trata de urgență sindromul… coadă-de-cal?

Știți care sunt riscurile asociate consumului de alimente din recipiente de… plastic?

Știți că motănelul cel mai frumos din Europa Centrală este din… România?

Știți ce este efectul „Lotusul Alb” care a revoluționat industria mondială a turismului?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.025 care e deja la toate chioșcurile de difuzare a presei! Dacă o mai găsiți…

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete de ciorbe delicioase! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.025!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.025! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 6 martie! N-o ratați că nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!