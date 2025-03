A apărut revista TAIFASURI 1.027! Alexandra și , monolit artistic carismatic, cu povești de viață teribile – interviu premium „la dublu” cu sinceritatea la purtător! , editorial 288! Evlavie și religie. Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.027!

A apărut revista TAIFASURI 1.027 ! Velniciuc, tată și fiică – povești de viață teribile! Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 288 în revista TAIFASURI 1.027, despre rolul nostru în viețile altora și… viceversa!

Nimeni nu apare din senin, din iarbă verde, în viața altcuiva. Deși nu cred în soartă, anumite întâlniri providențiale din viețile noastre nu sunt deloc întâmplătoare. Vorbesc din proprie experiență și cumva cred tare că oamenii au nevoie să profite de asta, păstrând proporțiile. Apărem unii în viețile celorlalți cu un scop, de mai lungă sau mai de scurtă durată. Și asta e bine, pentru ca viața este construită din întâlniri care lasă urme, atât în suflet, cat și în minte, urme de care e bine să luăm seama, nelăsându-le să treacă în van, fără rost. Nimeni nu e perfect, dar e important să nu lăsăm imperfecțiunile să ne acapareze. Toți oamenii care mi-au trecut prin viață au transformat sufletul meu. În mare parte l-au făcut mai bun. Au lăsat în mintea mea mult frumos în stare pură și mi-au deschis apetitul pentru a căuta sau a cunoaște, ori pentru a fi mai bun sau a mă autodepăși. Și mai cred că fiecare trecere are un sens aparte. Cineva trebuia să ne facă…

Alexandra și , un monolit artistic, cu „A” mare! Doi mari actori, același destin teribil, de la agonie la extaz, păstrând limitele. Ștefan i-a fost Alexandrei și tată, și mamă, și prieten, și mentor, sprijin „multilateral dezvoltat” după ce soția și mama a plecat în străinătate și i-a lăsat împreună când Alexandra avea doar 3 ani… Nu le-a fost ușor, dar… dar aflați chiar de la ei cum și-au construit și desăvârșit viața în doi, cu greutăți și bucurii, din mega-interviul „la dublu”, de 4 pagini, pe care vi-l oferă, în exclusivitate, revista TAIFASURI 1.027!

Indiana Jones de România! Horia Petroveanu: „Nimic nu mă ține departe de munți. Ei sunt terapia mea”. Mega-interviu-aventură-suflet-emoție! Câmpineanul cu suflet de „muntean” povestește cu farmec și emoție extremele vieții pe înălțimi, între sublim și… pericole de moarte! Muntele nu iartă pe nimeni care-i nesocotește legile! Nu ratați aventuri ca-n filme, dar fără trucaje! Exclusiv în revista TAIFASURI 1.027!

Human Brain Project (HBP) este un proiect ambițios și de uriașă utilitate finanțat de Uniunea Europeană: o hartă detaliată a structurii și funcțiilor creierului uman. O adevărată… Google Maps a creierului! Aflați amănunte impresionante despre acest proiect care poate salva viețile a sute de milioane de oameni afectați de boli neurologice numai din revista TAIFASURI 1.027!

„Detoxifierea de primăvară este un proces esențial prin care organismul elimină toxinele acumulate”, susține, cu argumente solide, fitoterapeutul Diana Todoruț. Care sunt cele patru organe principale participante la acest proces important, ce și cum trebuie să mâncăm, ce stil de viață ar trebui să adoptăm, aflați numai din amplul interviu acordat revistei TAIFASURI 1.027!

Știți ce istorie fabuloasă ascunde Sibiul în… catacombele Mănăstirii Ursulinelor?

Știți cum vă poate ajuta să slăbiți terapia… prin hipnoză?

Știți Acatistul Bunei Vestiri?

Știți de ce mor de infarct tot mai mulți… tineri?

Știți să vă priviți corect… în oglindă?

Știți ce tonuri și modele caracterizează… manichiura perfectă a primăverii 2025?

Știți ce coafură se potrivește… feței dumneavoastră?

Știți când este ziua mondială a… apei?

Știți unde este muzeul cu toate… TOATE… tipurile de pălării… de paie din țara noastră?

De cafenelele… cu animale, din Japonia, ați auzit?

Știți secretele purtării… jachetei de ploaie cu farmec și stil?

