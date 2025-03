Revista Taifasuri 1.028! Floarea și „bobocul” Ioana. Calotă. Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.028! și Ioana Calotă, mamă și fiică, cântec popular și teatru universal. , editorial 289! Evlavie și religie. Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.028!

A apărut revista TAIFASURI 1.028 ! Floarea și Ioana Calotă, cântec popular și teatru universal. Editorial Fuego! Horoscop! Religie! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! , alias Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 289 în revista TAIFASURI 1.028, despre cum să învățăm să fim mai buni.

Am învățat în timp să nu port pică oamenilor. Am învățat, deși nu a fost simplu, ca nu trebuie să întorc faptele și că întotdeauna vorba bună va aduce mai mult decât o mustrare, chiar și adevărată de-ar fi. Oamenii se pot schimba atunci când îi lași pe ei, de unii singuri, să se lovească cu fruntea de pragul de sus și să se le fie rușine pentru ce au făcut. Unii spun ca nu mai există schimbare în oameni de la o anumită vârstă și ca ceea ce ai dobândit, acolo rămâne… Nu știu dacă e real sau nu, dar eu cred ca fiecare are posibilitatea de a se îndrepta. Și fiecare are… sau ar trebui să aibă șansa de a fi iertat, indiferent de vină. Prea mulți judecători printre noi, mult mai mulți decât ar fi cazul. Și nu mi-ar părea rău dacă toți cei care judecă pe alții, fără să vrea să îi îndrepte, sunt nepătați sau au o moralitate demnă de dat exemplu. Ideea este că putem învăța să fim mai buni. Nu zic asta ca discurs motivațional sau ca idee de propagandă. Dimpotrivă! Eu vorbesc din realitate și din propriile mele experiențe. Eu am învățat la vârsta mea, de peste 40 de ani, cum să…

Ce a învățat Fuego în cei peste 40 de ani de viață aflați numai din editorialul său numărul 289 din numărul 1.028 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 27 martie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.028 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.028 !

Calotă de lumină, cântec și teatru din aceeași rădăcină: Floarea, vocea inconfundabilă care a scris istorie în muzica populară, născută pe 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului, artă în care s-a împlinit „bobocul” Floarei, fiica Ileana. Mega-interviu „la dublu”, cu cele două artiste, din care puteți afla poveștile a două vieți închinate creației frumosului pentru oameni, în exclusivitate în revista TAIFASURI 1.028!

Iubirea e o taină mare ce leagă două inimi tare! Dar nu vă iluzionați: relația perfectă NU există! Însă cea potrivită, DA! Un cuplu fericit nu este unul fără conflicte, ci unul care știe să gestioneze conflictele în mod constructiv. Cum? Aflați în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.028!

ADVERTISEMENT

„Nu te teme, crede numai!” (Marcu 5, 36). Credința în vremuri de criză, cum trăiește lumea în prezent, este ancora sufletului în furtuna vieții. Rugăciunea sinceră este scut și lumină în timpuri de grea încercare. Sfaturi ale Sfinților Părinți pentru a rezista și a ne păstra pacea sufletească în furtuna ce tinde să ne îngroape aflați numai din revista TAIFASURI 1.028!

ADVERTISEMENT

Atenție! Alertă de sănătate generală! Insomnia accelerează… îmbătrânirea! Sute de milioane de oameni nu se odihnesc suficient și… corect, iar impactul asupra sănătății este major și poate avea consecințe devastatoare. Dacă aveți probleme cu insomnia, nu ratați sfaturile din revista TAIFASURI 1.028 pentru a depăși problema și a avea un somn liniștit!

Uitați de neplăcuta clismă și complicata colonoscopie! Hidrocolonoterapia este o metodă „blândă” de detoxifiere a intestiunului gros. Aflați totul despre această procedură modernă de la experta în sănătatea intestinală Cristina Mirică, interviu exclusiv în revista TAIFASURI 1.028!

Știți ce este „Semmeringul bănățean” Oravița – Anina?

Știți ce este dieta cu mâncare pentru… bebeluși?

Știți care sunt, în 2025, culorile de păr… în tendințe?

Știți câte boli previn banalele agrișe, lucerna sau… coada-șoricelului?

Știți ce indică pierderea dinților la… pisicile adulte?

Știți cum se numește, dar mai ales cum să faceți prăjitura romană cu care italienii își cer iubitele în căsătorie?

Știți ce sunt femeile japoneze numite AMA?

Știți care sunt cele mai mari biblioteci regale din lume?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.028 care e deja la toate chioșcurile de difuzare a presei! Dacă o mai găsiți…

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete de băuturi energizante naturale care vă… pun pe picioare! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.028!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.028! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 27 martie! N-o ratați că nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!