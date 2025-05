Revista Taifasuri 1.034! Generația de aur a televiziunii! Editorial Fuego! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.034! Generația de aur a televiziunii, poveștile celor mai iubiți moderatori, idolii a milioane de români! , editorial 295! Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.034!

A apărut revista TAIFASURI 1.034 ! Generația de aur a televiziunii, poveștile celor mai iubiți moderatori! Editorial Fuego! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Fuego este de 4 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!”, pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 295 în revista TAIFASURI 1.034, despre necesitatea de a ne… informa!

Îmi place să cred că sunt un om informat. Asta pentru că, din punctul meu de vedere, în anii pe care îi trăim, este vital să avem alături de noi cunoașterea. Trebuie să știm cât mai multe, să vedem, să citim ce trebuie, pentru a avea apoi capacitatea de a descoperi manipularea, minciunile din mediul online și dorințele disperate ale unora de a ne subjuga. Informația este și cheia evoluției și cred eu că îmbogățind permanent bagajul nostru informațional, indiferent de domeniu, devenim oameni mai deștepți, mai puternici, mult mai capabili de a trece prin probleme și de avea gândire analitică, indiferent de domeniul în care activăm sau de statut. Și un șef de bancă și un vânzător la aprozar, și un om de la curățenie și un medic și un artist dar și un liber profesionist, toți pot avea aceeași putere dacă au informațiile potrivite, dacă nu sunt ignoranți, dacă citesc, caută, vor să descopere mai mult și nu se limitează doar la titluri bombastice date de unii și alții cu scopul de a îndobitoci. Sunt de părere că uneori eu nu știu…

Ce nu știe Fuego aflați numai din editorialul său numărul 295 din numărul 1.034 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 8 mai, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.034 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.034 !

Generația de aur a televiziunii românești, poveștile celor mai iubiți moderatori, idolii a milioane de români! Știți ce mai fac vedetele care v-au intrat în casă și în suflete? , , , , , , sau ? Aflați totul din revista TAIFASURI 1.034!

Amal Clooney, soția fermecătoare a fermecătorului star hollywoodian . Și avocată de succes! La nivel internațional! Pe drepturile omului! Ei bine, această superbă doamnă se menține în formă fizică perfectă cu… Cu ce, aflați numai din revista TAIFASURI 1.034!

ADVERTISEMENT

Atenție mare! Discuțiile despre bani în cuplu pot distruge relația! Deși comunicarea sinceră și deschisă reprezintă fundamentul unei relații armonioase… Cum puteți aborda această discuție fără stres? Ce strategii vă pot ajuta să vă aliniați valorile și obiectivele… economice? Aflați toate acestea numai din revista TAIFASURI 1.034!

ADVERTISEMENT

Știți unde vă așteaptă să-l explorați tinovul Mohoș, turbărie alpină unică în Europa?

Știți ce comoară uriașă ascund Pietrele Doamnei din munții Rarău?

Ştiţi ce efecte benefice asupra sănătăţii au banalele coacăze, sfecla, nucile pecan sau soia?

Este posibil să ajungem ca-n filmul „The Last of Us” de la o ciupercă… zombi?

Știți ce este „sincopa”, moartea subită din care persoana respectivă își… revine singură?

Știți ce este Sfânta Liturghie și ce importanță covârșitoare are asupra sufletului dumneavoastră?

Știți cum resimt și acum animalele efectele… pandemiei oamenilor?

Ați auzit de motanul Prosecco din țara noastră care a cucerit un nou trofeu internațional de top?

Știți ce este „yajna”, practica misterioasă care aduce… ploaia?

Știți care sunt cele mai spectaculoase… ierburi ornamentale pentru grădină?

Știți care sunt cei mai… ciudați influenceri din lume?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.034 care e deja la toate chioșcurile de difuzare a presei! Dacă o mai găsiți…

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete tradiționale reinterpretate pentru bucătării moderne! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.034!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.034! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 8 mai! N-o ratați că nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!