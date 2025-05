Revista Taifasuri 1.035! Povestea de viaţă a actriţei Cristina Ciobănașu. Editorial Fuego! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.035! Interviu cu îndrăgita actriţă Cristina Ciobănașu, cunoscută publicului larg pentru rolurile sale memorabile în seriale de succes și mai recent pentru transformările spectaculoase din emisiunea „Te cunosc de undeva!”. Fuego, editorial 296! Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Horoscop. Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.035!

Paul Surugiu Fuego este de 4 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante.

FANATIK vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 296 în revista TAIFASURI 1.035, despre cum vede lumea fiecare dintre noi şi, bine-nţeles, el!

„Fiecare vede lumea altfel prin ochii săi. Avem reprezentări distincte despre cum e sau cum ar trebui să fie ordonată societatea, chiar și despre adevăruri sau realități care nu suportă îndoieli de vreun fel. Iar asta poate avea un farmec până la un punct, acela când această distorsionare a formei în care vedem lucrurile nu afectează și pe cei din jur și nu duce către o patologică nevoie de a impune ceea ce crezi și simți, vezi tu, și altora! Ideea este că privim diferit pentru că fiecare dintre noi are un alt sistem de valori. Iar oamenii au uitat să înțeleagă asta. Unii ne-am pregătit într-un fel, am depus eforturi, am evoluat, suntem din alt aluat. Nu e nimeni mai presus ca altcineva. Nu asta vreau să spun. Dar lumea văzută individual, prin ochii fiecăruia, este de multe ori, anapoda. Ne raportăm altfel la certitudini și de multe ori nu vrem să recunoaștem când poate cel de lângă noi are mai multă dreptate sau prezintă argumente mai multe și mai corecte. Prin ochii mei, prin propriul meu suflet, lumea și societatea în sine, au nuanțe contrastante și oarecum diferite. Eu sunt oricum mai boem, mai idilic și văd totul în nuanțe mai pozitive. Adică am încredere în oameni și în schimbare lor, dau șanse, consider că bunătatea este mereu învingătoare, cred mult în bunul simț și nu acționez după impulsuri de moment, care vin uneori și din manipulările la care suntem supuși constant.”

Ce și cum „au" lumea și societatea văzute prin ochii și sufletul lui Fuego aflați numai din editorialul său numărul 296 din numărul 1.035 al revistei TAIFASURI!

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.035!

Povestea de viaţă a , actriță carismatică, cântăreață cu emoție în glas, prezentatoare TV cu naturalețe cuceritoare, influencer autentic și o tânără cu o sensibilitate rară. Este cunoscută publicului larg pentru rolurile sale memorabile în seriale de succes și mai recent pentru transformările spectaculoase din emisiunea „Te cunosc de undeva!”. Aflaţi care a fost pentru ea cea mai dificilă transformare, cum îşi alege proiectele, la ce vârstă a plecat din sânul familiei biologice şi cine a adoptat-o la Bucureşti, cum îşi petrece timpul liber alături de actualul iubit şi ce activităţi îi apropie cel mai mult şi ce îi cere adorabilul căţel Chani să îi facă…

Un cercetător susţine că şi-a „întinerit” corpul cu 15 ani. Cum? Aflaţi numai din revista Taifasuri 1.035. Tendinţe în frumuseţe: machiajul „clean girl” versus „mob wife”. Omul muşcat de şerpi de sute de ori şi-a pus sângele la dispoziţia ştiinţei. Art-terapia prin tehnicile Quilling 3D şi Origami 3D alină rănile emoţionale. Adopţii uimitoare în lumea animală a unor exemplare din alte specii… Tot în acest număr al revistei Taifasuri aflaţi ce poate să declanşeze o dronă creată de japonezi.

Știți de ce i se spune Staţiunea Puturoasa?

Știți care sunt accesoriile tech la modă?

Ştiţi ce efecte benefice au asupra sănătăţii plămânărica, farro, fasolea neagră, năsturelul, vinetele, planta-fantomă?

Ştiţi că a fost descoperit tratament injectabil pentru regenerarea inimii după infarct?

Ştiţi care este alimentaţia corectă a persoanelor cu diabet?

Ştiţi care sunt paşii pentru bunăstarea psihologică în familie?

Ştiţi că procedura alegerii unui nou Papă este învăluită în mister de secole? Şi ce conţin pastele cu tradiţie care le sunt servite cardinalilor pe perioada conclavului?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.035

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete de chiftele fel de fel de la chef Lucian Giurcă! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.035!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.035!

Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: APARE JOIA!