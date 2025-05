Revista Taifasuri 1.036! Cristina Deleanu, tovarăşa directoare a... „Liceenilor”! Editorial Fuego! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.036! Povestea unei vieți închinată artei dramaturgice: , tovarășa directoare a… „ ”! , editorial 297! Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.036!

A apărut revista TAIFASURI 1.036! Povestea tovarăşei directoare a… „Liceenilor”, Cristina Deleanu! Editorial Fuego! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Fuego este de 4 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!”, pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 297 în revista TAIFASURI 1.036, despre sine și vocația sa.

Profesia de artist nu-i una ușoară. Sigur că este, în primul rând, o vocație, dincolo de o meserie, dar totul vine la pachet cu sacrificii, renunțării, satisfacții, consum enorm și multă muncă, poate mult mai multă decât își imaginează fiecare. Și cum nu îmi place să vorbesc fără sens la modul general, o să vă povestesc azi despre mine! Eu am știut ce vreau să fiu și ce vreau să fac încă de mic copil. Nu am avut dubii și nu am încercat variante alternative. Asta mi-a dat și atunci și îmi dă și azi încredere în mine, pentru că atunci când te prețuiești pe tine și știi, cu modestia aferentă, ce poți face, nu există probleme grave și nici momente de cumpănă majore! Dar ajungând azi, eu am permanent emoții, înaintea fiecărui concert. Oamenii cred că ne noi ne punem o mască și totul devine perfect. Nu! Sufletul meu este vraiște înainte de orice reprezentație. Simt că am o responsabilitate, simt că trebuie să ofer ceva și că trebuie cumva să îi demonstrez, deși nu e cazul neapărat, și ultimului spectator ceea ce pot eu să fac, să arăt, să transmit. Emoțiile acestea trec, desigur, în primele cinci minute, asta pentru că simt publicul, îl aduc de partea mea, încerc să îi captez atenție și să îl fac parte din povestea mea, cu ceea ce spun, ce transmit, ce încerc să construiesc. Eu nu sunt…

Ce… nu este Fuego aflați numai din editorialul său numărul 297 din numărul 1.036 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 22 mai, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.036 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.036 !

a plecat într-o lume cu siguranță mai bună decât sfîțierea continuă de pe Pământ, lăsându-ne pe toți mai săraci sufletește… Povestea unei vieți închinate artei dramatice, din copilărie până la consacrarea definitivă în galeria marilor noastre actrițe, povestea nefardată a tovarășei diriginte a „ ” atât de îndrăgiți din filmele de mare succes din anii ‘80, aflați-o numai din revista TAIFASURI 1.036!

Totul despre histerectomie, intervenție majoră, cu urmări majore în viața femeilor care trebuie să facă operația pentru a-și salva viața în fața celui mai mare dușman al sănătății, cancerul. Soluția ultimativă, benefică, dar și riscantă, recuperatorie, dar și complicată – aflați de ce numai din revista TAIFASURI 1.036!

ADVERTISEMENT

Învățați cum să… respirați ca să reduceți stresul prin activarea sistemului nervos parasimpatic, aflați ce este „respirația conștientă” care vă poate transforma viața din… junglă într-o mare de calm și bine. Marta Luca, instructoare de yoga specializată în tehnici de respirație și practici din categoriile Hatha, Vinyasa și Tantra, vă dezvăluie secretele unei respirații benefice numai în revista TAIFASURI 1.036!

ADVERTISEMENT

Cetatea Albă suspină la Nistru… Istoria mistificată de lăcomia imperiului rus, rostogolită peste vremuri până în prezentul sălbatic de azi, vrea să dezrădăcineze rădăcinile istorice românești de la marginea teritoriilor românești de veacuri. Un reportaj tulburător, emoționant, patriotic – patriotismul nu e desuet! – la „locul faptei” vă oferă, în exclusivitate, revista TAIFASURI 1.036!

Uimitor, poate n-o să credeți la prima… citire, dar peștii de acvariu… „vorbesc” între ei! „Comunică” este termenul mai corect decât „vorbesc”, stabilesc relații, stabilesc… ierarhii „sociale” prin… prin ce transmit informații între ei și cum puteți să favorizați această comunicare între ei, aflați numai din revista TAIFASURI 1.036!

Știți unde este Eutopia Gardens, nicidecum o… utopie, ci un adevărat rai al florilor?

Știți cu ce se… mănâncă dieta Himalaya?

Știți regulile unui machiaj care să vă întinerească fața cu… 10 ani?

Știți ce beneficii surprinzătoare au asupra sănătății banalele urzici, coacăzele, rozmarinul sau loboda?

Știți ce este sindromul… mielodisplastic? Dar distenția abdominală?

Știți cum să vă protejați de… negativitatea celor din jur?

Știți ce consecințe grave asupra sănătății psihice, dar și fizice are o relație… toxică?

Știți ce efecte nebănuite are în ținutele feminine prezența banalei… cravate?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.036, care e deja la toate chioșcurile de difuzare a presei! Dacă o mai găsiți…

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete din alimente „disprețuite” cândva, ajunse acum delicatese! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.036!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.036! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 22 mai! N-o ratați că nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!