Revista Taifasuri 1.038! Norocosul Lucian Viziru revine! Editorial Fuego! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.038! Super-interviu exclusiv cu norocosul ! Aflați unde, când și cum revine pe marele ecran! a ajuns la editorialul 299! Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.038!

A apărut revista TAIFASURI 1.038 ! Norocosul Lucian Viziru revine pe marele ecran! Aflați unde, când și cum! Editorial Fuego! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! este de 4 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!”, pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 299 în revista TAIFASURI 1.038, despre „Profilul onestității la persoana I”.

De multe scriu la modul general, trăiri, impresii, reguli de viață, povești sau chiar fapte analizate coerent, dar îmi place să transmit oamenilor ceea ce sunt eu, ceea ce am învățat, ceea ce mă definește și ceea ce mă face pe mine să fac aceste afirmații. Nu am nici înțelepciune neapărat și nu dețin vreun adevăr absolut. Pur și simplu sunt un om care-a trecut prin multe, care a muncit, a văzut, a învățat, a studiat, a evoluat, care citește, care vrea mai mult și care nu se lasă pradă mediocrității. Aici vreau să fac un exercițiu la persoana I, care cred eu că ar face bine oricui. Așadar, pune-te-n oglinda sufletului și spune-mi ce vezi despre tine? Ei bine, eu sunt un om…

Ce fel de om se consideră Fuego a fi aflați numai din editorialul său numărul 299 din numărul 1.038 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 5 iunie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.038 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.038 !

Norocosul Lucian Viziru revine pe marile ecrane! Producător, regizor și actor! În ce film, în ce rol, (ambele se intersectează cu… norocul!) când și unde, dar și alte „amănunte” esențiale din viața sa „mutată” în Germania 7 ani și readusă acasă anul trecut (n-o să vă vină să credeți ce i-a lispit cel mai mult în „Deutschland über alles”!), plus o „pudră” de amintiri din perioada când punea… „Gaz pe foc”, aflați dintr-un mega-interviu în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.038!

Suntem în plină perioadă a superbelor baluri de absolvire a liceelor. Aflați – și inspirați-vă! – care sunt cele mai spectaculoase coafuri pentru cel mai așteptat moment din anii de liceu numai din revista TAIFASURI 1.038!

ADVERTISEMENT

Tradiții culinare și enormele lor beneficii pentru sănătate. Sau, cu alte cuvinte, înțelepciunea strămășească a hranei. Din America Latină la zona Mării Mediterane, din imensa Asie în imensa Africă, din Europa în Japonia, un adevărat patrimoniu mondial de tradiții culinare. „Gustațile” în gând numai cu revista TAIFASURI 1.038 și apoi încercațile în bucătăria proprie!

ADVERTISEMENT

Animale au… „ureche muzicală”! La ce se pricep cimpanzeii, în ce stil muzical „mârăie” liliecii, la ce suflă cu talent elefanții, ce „talente” nebănuite, naturale, au papagalii, focile, leii de mare sau lemurienii, aflați numai din revista TAIFASURI 1.038!

Locuri bântuite din România, învăluite în negura trecutului… Apariții ciudate la Balta Vrăjitoarelor din pădurea Boldi-Crețeasca, umbre care șoptesc în bezna nopților din pădurea Trivale, vălul miresei înecate în lacul din Grădina Cișmigiu, zgomotele nocturne permanente din celebru castel al Iuliei Hasdeu din Câmpina sunt numai câteva dintre „portalurile” spre altă lume din țara noastră. Aflați-le misterele numai din revista TAIFASURI 1.038! Dar nu citiți seara, doar la lumina veiozei, singuri acasă!

Știți cum arată vestitul după o renovare masivă care a durat 5 ani?

după o renovare masivă care a durat 5 ani? Știți în cât timp șterg ridurile acizii grași Omega 7?

Știți care sunt beneficiile extraordinare ale băilor cu oțet la picioare?

Știți care sunt cele mai eficiente metode de menținere a echilibrului psihic?

Știți în ce mod uimitor pot contribui sunetele la tratarea tumorilor hepatice?

Știți ce este keratoconus, un mare pericol pentru ochi?

Știți de ce sunt atrase femeile (da, și ele!) de bărbați… mai tineri, de unde vine această preferință?

Știți ce înseamnă, cum se manifestă și cine susține „tendința unisex și fluiditatea” în vestimentație?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.038 care e deja la toate chioșcurile de difuzare a presei! Dacă o mai găsiți…

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete de băuturi răcoritoare făcute acasă! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.038!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.038! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 5 iunie! N-o ratați că nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!