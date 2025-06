Revista Taifasuri 1.039! Bogdan Anicescu, vocea... mută! Editorial Fuego! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.039! Interviu exclusiv cu Bogdan Anicescu, vocea… mută: „glasul” televizorului pentru persoanele cu deficiențe de auz! a ajuns la editorialul 300! Noi tratamente medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Turism de vis în România! Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.039!

A apărut revista TAIFASURI 1.039 ! Bogdan Anicescu, vocea mută: „glasul" televizorului pentru persoanele cu deficiențe de auz! Editorial Fuego!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! este de 4 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!”, pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 300 în revista TAIFASURI 1.039, despre cel care a fost maestrul , muzician cunoscut și apreciat în toată lumea.

Lumea muzicală e mai tristă. Și parcă și universul, la modul general, este mai mohorât, asta pentru că toți aveam impresia, egoist poate, că maestrul EUGEN DOGA este nemuritor. Nu doar prin muzica sa, ci și aici, pe Pământ, unde ne făcea, de fiecare dată, să ne bucurăm de prezența lui. Avea un dar pe care puțini oameni îl au – acela de a te ridica pe un piedestal al simplității, din cuvintele sale mari, încât și tu erai onorat și fericit, dar și el era deopotrivă. Iar mai apoi îți venea să te închini când îi știai întreaga istorie de viață, întreaga activitate de peste 65 de ani. Se spune că anumite întâlniri vin în viețile protagoniștilor la momentul oportun. Așa a fost întâlnirea mea cu maestrul Eugen Doga – o încântare, o împletire de destin al frumosului, cu proiecte ample, cu idei, cu amintiri și cu împărtășirea unor experiențe pe care nu am cum să le uit vreodată. Am cântat mult…

Unde, când și cum a cântat Fuego împreună cu regretatul Eugen Doga aflați numai din editorialul său numărul 300 din numărul 1.039 al revistei TAIFASURI!

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.039 !

Bogdan Anicescu este traducător al limbii vorbite în limba semnelor limbii române. Ajutor esențial al persoanelor cu deficiențe de auz pentru înțelegerea știrilor de la televizor. Cum a ajuns maestru în această dificilă îndeletnicire, ce eveniment mondial l-a adus în această postură, care este, de fapt, meseria sa de bază de la care a pornit această adevărată luptă de întrajutorare a semenilor afectați de această năpastă, pe cine are alături zi și noapte în dificila bătălie cu surzenia aflați dintr-un amplu interviu în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.039!

Schitul „Sfânta Ana” de la Sinaia este o destinația pentru suflet și credință adevărată. Un loc binecuvântat unde sfânta rugăciune se înfrățește cu măreția muntelui. De când datează primele urme de viață monahală, cum a renăscut acest loc de reculegere și frumusețe naturală nealterată, ce hramuri poartă această oază de spirit închinat lui Dumnezeu aflați numai din revista TAIFASURI 1.039!

Știți de ce „fug” bărbații când se… îndrăgostesc? Cinci motive „de bază” ce trebuie evitate, dar și cum să-i faceți, doamnelor, totuși, să nu dea bir cu fugiții aflați numai din revista TAIFASURI 1.039! Succes!

Mari actori în Cartea Recordurilor Guinness! Aflați prin ce au devenit unici în lume celebrii , , , , , sau Dwayne „The Rock” Johnson numai din revista TAIFASURI 1.039!

Oscilând între afecțiune și… distanțare, cele mai independente rase de psici de companie pot fi adevărate… „medicamente” pentru suflet dacă știți cum să vă purtați cu ele. Nu este ușor, dar rezultatele unui comportament uman adecvat sunt spectaculoase și foarte binevenite! Aflați cum trebuie să vă tratați prietenele (ca să nu spunem, mai adevărat… „stăpânele”!) blănoase ca să vi le apropiați numai din revista TAIFASURI 1.039!

Știți care sunt cele nu mai puțin de 8 lacuri pe care trebuie neapărat să le admirați la Sovata?

Știți ce povești adevărate, dar neștiute de publicul larg, ascunde maiestuosul Muzeu Brukenthal din Sibiu?

Știți ce este yoga… „fierbinte”?

Știți care sunt pașii necesari pentru apărarea și îngrijirea uni ten predispus la alergii?

Știți care sunt tunsorile ce întineresc femeile… mature?

Știți ce beneficii pentru sănătatea dumneavoastră „ascund” semințele de floarea-soarelui, socul, piperul roz sau uleiul de… usturoi?

Știți cele 9 ingrediente care acționează sinergic pentru reconstrucția osoasă atât de necesară în osteoporoză?

Știți ce presupune medicația inhalatorie, obligatorie în cazurile de astm pentru o viață fără alte restricții?

Știți cum poate vitamina D să încetinească îmbătrânirea celulară?

Știți ce este straniul „copil de piatră”, purtat în pântece ani de zile de aproape 300 de mame?

Știți că „sindromul inimii frânte” poate fi… mortal?

Știți cum să aplanați conflictele dintre generații și cum să rămâneți „prezenți” chiar și atunci când copilul pare… departe?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.039

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde"! PLUS rețete bazate pe… mălai, din ceaun la desert gourmet! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante!

32 de pagini în revista TAIFASURI 1.039!

