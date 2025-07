Revista Taifasuri 1.044! Mihai Călin, de 4 ori... ACTOR! Editorial Fuego! Religie! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

A apărut revista TAIFASURI 1.044! Interviu exclusiv cu actorul , de la teatru clasic la cinema, de la televiziune la audiobook. a ajuns la editorialul 305! Diete. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Noi tratamente medicale. Rețete inedite. Farmacia verde. Turism de vis în România. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.044!

ADVERTISEMENT

A apărut revista TAIFASURI 1.044 ! Mihai Călin, interviu exclusiv, de la teatru clasic la cinema, de la televiziune la audiobook. Editorial Fuego! Religie! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! Turism de vis în România!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Fuego este de 4 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!”, pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 305 în revista TAIFASURI 1.044, despre nevoia de… timp!

ADVERTISEMENT

Dă-mi, Doamne, TIMP… ca să-l pot pune deoparte și să-l folosesc atunci când aș vrea să nu mai treacă. Dă-mi timp pentru oamenii pe care i-aș vrea o veșnicie lângă mine și pe care îmi doresc să îi ascult mai mult, să îi văd și să le simt dragostea pe deplin. Dă-mi timp pentru răbdare și pentru mai multă lectură, asta pentru că răbdarea a devenit o variabilă pe care uităm să o mai cultivăm și ne alungăm singuri tăcerile în neant, lăsându-ne pradă unui consumerism fără margini. Pentru sufletul meu dă-mi mai mult timp. Sau mai liber… sau mai nu știu cum, dar să fie din plin și să fie lipsit de grija zilei de mâine sau a presiunii de a face sau a spune ceva. Cred cu tărie că ne lipsește…

Ce crede Fuego că ne lipsește aflați numai din editorialul numărul 301 al lui Fuego din numărul 1.044 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 17 iulie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1.044 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1.044 !

Interviu exclusiv cu , actor de… 4 ori: de la teatru clasic la cinema, de la televiziune la audiobook! O carieră… beton, de peste trei decenii, o experiență uriașă concretizată… beton în rolul memorabil din serialul de mare succes „Betoane”. Provocările de pe scenă, de pe platourile de filmare, cum construiește un personaj, cum menține echilibrul între viața artistică și cea personală, întâmplări inedite din culise, ce mare actor i-a dat un impuls decisiv în clasa a XII-a, ce a făcut în 21 decembrie 1989, ce pasiune are dincolo de lumina reflectoarelor, – toate le puteți afla numai din revista TAIFASURI 1.044!

ADVERTISEMENT

Atenție: dieta rapidă cu mere topește 4 kilograme în doar… 5 zile! În plus susține și detoxifierea organismului, digestia și sănătatea cardiovasculară. Nu este o glumă, aflați cum este posibil așa ceva doar din revista TAIFASURI 1.044!

ADVERTISEMENT

Cai extraordinari și poveștile lor emoționante! Confruntare cu un urs Grizzly pentru a salva un copil, terapii pentru copiii cu autism, dar și pentru veteranii de război, reabilitarea deținuților periculoși – sunt doar câteva dintre realizările unor cai cu adevărat… de legendă! Aflați amănute numai din revista TAIFASURI 1.044!

ADVERTISEMENT

Uimitoarele materiale antice care… nu pot fi reproduse nici astăzi! Betonul roman „autoreparabil”, pigmentul albastru Maya care rezistă și în zilele nostre, porțelanul chinezesc de puritate excepțională, oțelull Wootz din care sunt făcute lamele indestructibile ale Damascului, sticla cupei Lycurgus – nanotehnologie din secolul al… IV-lea, stîlpul de fier din Delhi, impecabil după secole de… musoni – toate „expuse” în revista TAIFASURI 1.044!

Știți unde veghează și acum Turnul Ciunt al cetății Ika în România noastră cea frumoasă?

Știți că inteligența artificială poate să detecteze peste 170 de tipuri de cancer fără biopsie?

Știți ce este masajul Abhyanga?

Știți ce este ozonoterapia?

Știți care sunt beneficiile apei termale pentru frumusețe?

Știți care este afrodiziacul prin excelență din stupul albinelor?

Știți care sunt binefacerile pentru sănătatea noastră aduse de banalele smochine, usturoi, tarhon, busuioc, chimen sau măcriș?

Știți că singurătatea poate duce la moarte?

Știți care este „punctul fără întoarcere” al unei relații în declin?

Știți amprenta cărui mare domnitor român poartă biserica „Sfântul Ilie Tesviteanu” din Suceava?

Știți ce noutăți aduce anul acesta, în 19-20 iulie, celebrul Târg al Fetelor de pe Muntele Găina?

Știți care sunt marile trenduri de design interior 2025-2026?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1.044 care e deja la toate chioșcurile de difuzare a presei! Dacă o mai găsiți…

Plus alte… plusuri din revista TAIFASURI 1.044 ! Nu ratați să vă delectați!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete pentru preparate culinare artizanale din parcurile naționale ale Italiei! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.044!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.044! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 17 iulie! N-o ratați că nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă n-o citiți!

! Secrete de… vedete, diete de… diete, rețete de… rețete, religie aprofundată, nu de… fațadă, cultură de învățat, nu de… agățat, povești adevărate, nu… inventate! Excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!