Revista Taifasuri 1046! Preţul succesului plătit de actrița Cezara Dafinescu! Editorial Fuego! Religie! Horoscop! Rețete! Matrimoniale! Plus 3 CD-uri cadou, cu hituri pentru toate gusturile!

A apărut revista TAIFASURI 1046! Interviu exclusiv cu superba actriță despre prețul succesului! a ajuns la editorialul 307! Diete. . Anunțuri matrimoniale. Religie. Noi tratamente medicale. Rețete inedite. Farmacia verde. Turism de vis în România. Agenda culturală a week-end-ului. PLUS, atenție, 3 CD-uri cadou! Pe scurt, revista TAIFASURI 1046!

ADVERTISEMENT

A apărut revista TAIFASURI 1046 ! Interviu exclusiv cu superba actriță Cezara Dafinescu despre prețul succesului! Editorial Fuego! Religie! Horoscop! Rețete! Diete! Matrimoniale! PLUS 3 CD-uri cadou!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Fuego este de 4 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!”, pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 307 în revista TAIFASURI 1046, despre… Paul Surugiu!

ADVERTISEMENT

Uneori îmi face plăcere și mă relaxez scriindu-vă despre mine. Desigur, lumea mă cunoaște și n-aș putea spune că nu mi-am dorit asta de mic, doar că vedeți voi, așa zisa expunere vine la pachet cu o serie de situații mai puțin confortabile. Nu îți mai aparții întru-totul, ești mereu în atenția oamenilor și ochii sunt ațintiți spre tine, atât la market, cât și la piață sau la masă la un restaurant ori în vreo benzinărie. Indiferent de starea pe care o am, trebuie să fac poze cu cei care-și doresc. Mulți nici nu cer voie, au impresia că li se cuvine asta și nu aș putea să îi refuz. Nu o fac, pentru că eu am bun simț, în comparație cu ei. Celebritatea aduce și renunțări, aduce și părți mai puțin sclipitoare, dincolo de muncă și de scenă, dar eu nu mă plâng, pentru că viața în sine nu e sclipitoare și mereu luminoasă. Toți avem sacrificii, muncă multă, drumuri peste drumuri și o permanentă stare de neliniște. Eu unul o am pentru că simt presiunea profesiei, pentru că vreau întotdeauna mai mult, fiind perfecționist. Dar dincolo de asta, am o existență…

Ce fel de existență are Fuego, în opinia sa, aflați numai din editorialul său cu numărul 307 al lui Fuego din numărul 1046 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 31 iulie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Subiecte de subiecte în revista TAIFASURI 1046 ! Nu ratați o lectură captivantă! Revista TAIFASURI 1046 !

: Actriță, Femeie, Doamnă, Frumoasă, Fascinantă! De mare succes! Dar acest succes a avut un preț. Aflați-l chiar de la ea, într-un amplu interviu în exclusivitate, plus alte povești inedite din viața e de pe scenă, din fața aparutului de filmat, dar și din spatele scenei și a reflectoarelor, din viața de familie, numai din revista TAIFASURI 1046!

ADVERTISEMENT

Numai în revista TAIFASURI 1046 găsiți – și învățați!- rugăciuni puternice pentru suflet, de rostit în postul Adormirii Maicii Domnului! Cum să le rostiți, când să le rostiți, simple, dar pătrunzătoare, obligatoriu cu sinceritate și deschidere totală spre puterea lor mântuitoare! Numai în revista TAIFASURI 1046!

ADVERTISEMENT

Terapia asistată de animale (TAA) are în spatele rezultatelor spectaculoase o muncă titanică a unor adevărați OAMENI, medici și dresori. Nu mai vorbim de selecția și calitățile peste medie necesare la prietenii blănoși, cu 4 labe, care fac minuni cu pacienții lor. Aflați poveștile lor incredibile numai din revista TAIFASURI 1046!

ADVERTISEMENT

Dincolo de medicamente există metode eficiente, puțin știute, dar incredibile și la îndemâna oricui de a… „păcăli” creierul să atenueze… durerea! Aflați care sunt aceste soluții, dincolo de nalgezice și tratamente medicamentoase, numai din revista TAIFASURI 1046!

Papagalii vorbitori, între dresaj și… personalitate proprie! Atenție: nu doar imită sunete, ci pot asocia cuvinte cu sensuri! Explorați acest univers complex în care inteligența, empatia și individualitatea acestor păsări minunate și neașteptat de inteligente se împpletesc cu tehnici de antrenament ce trebuie atent controlate! Numai în revista TAIFASURI 1046!

Știți de este stațiunea binecuvântată de natură Govora o… fabrică de sănătate?

Știți ce campanie inedită pentru prevenirea obezității duc autoritățile din Turcia chiar pe… stradă?

Știți care sunt regulile și secretele unei reușite depline pentru prima… vopsire a părului?

Știți care sunt beneficiile inhalării vaporilor cu plante aromatice?

Știți să recunoașteți semnalele de alarmă dinaintea… căsătoriei?

Știți ce sunt volbura de nisip și ciucușoara de nisip și ce rol deosebit de important au ele la marginea mării?

Ați auzit de legile reale, aplicabile zi de zi, elaborate pe cazuri și… ipoteze incredibile?

Ați auzit de uimitorul festival de la… Guča, un mic sătuc din Serbia, cu un instrument neașteptat în rolul… vedetei principale?

Ei bine, chiar foarte bine, aflați toate acestea din revista TAIFASURI 1046, care e deja la toate chioșcurile de difuzare a presei! Dacă o mai găsiți…

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete cu… usturoi, între leac și hrană de zi cu zi! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1046!

Nu ratați 3 CD-uri cadou, cu hituri pentru toate gusturile! Numai cu revista TAIFASURI 1046 !

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1046! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 31 iulie! N-o ratați că nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Secrete de… vedete, diete de… diete, rețete de… rețete, religie aprofundată, nu de… fațadă, cultură de învățat, nu de… agățat, povești adevărate, nu… inventate! Excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!