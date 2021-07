Revista Taifasuri 841! Editorial Fuego! Interviu exclusiv cu noua stea a muzicii etno, Georgiana Lobonț, CD în premieră națională, concurs cu premii auto!

Paul Surugiu, alias Fuego, este de aproape 2 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, un editorial emoționant în pagina 2.

nu mai are nevoie de nicio prezentare! Paul Surugiu este un artist complex, chiar „multilateral dezvoltat”, care cântă, compune melodii, scrie versuri, pictează.

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea” pe TVR 2, cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

FANATIK vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista TAIFASURI 841 despre o legendă, o „istorie a folk-ului”,

„Vasile este un star. Eu așa-l consider. Inevitabil, dacă „răsfoiești” pe net niște pagini ale muzicii românești, să nu-i găsești vreun șlagăr pe care să-l fredoneze toată lumea și care să aducă o stare de liniște. Are un stil inconfundabil, are acea doză de trăire combinată cu sunet înalt și cu vers, fără a epata în vreun fel, fără a încerca să impresioneze”