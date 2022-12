Revista Taifasuri 914! Povestea de… poveste a celor 5 surori Osoianu! Editorial Fuego! Cadou de Crăciun: calendar religios 2023 + 3 CD-uri! Rețete, horoscop, concurs!

A apărut ultimul număr din 2022 al revistei ! Cu un nou editorial ! Cu povestea de… poveste a celor de peste Prut, care cântă și încântă! Toate 5! Cu secrete de vedete, cu noi rețete, și medicale, și culinare, cu „farmacia verde”, cu horoscop! Cu condițiile concursului care vă poate plăti facturile! Numai în revista !

, alias , este un artist complex, care cântă, compune melodii, scrie versuri, pictează. Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de trei ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul îndrăgitului din revista , despre trecerea în Anul Nou 2023.

„Nu sunt omul bilanțurilor. Nu-mi place să trag o linie mare și să fac o analiză despre ce am făcut sau ce am vrut să fac, cu puncte tari și puncte slabe. Cred că fiecare individ are dreptul să se lase în voia destinului, luând ca atare fiecare etapă.

Asta am învățat din pandemie și evit să trag concluzii majore. Mi se pare tare periculos să vrei să-ți planifici viața fără să te raportezi la faptul că în fiecare secundă hazardul îți poate da totul peste cap și îți poate răpi din frumusețea unui timp, din vise și speranțe.

Dar chiar și așa, iată că trecem în 2023. Bate la ușă un nou an și nu știu exact cum să-l percep. Problemele lumii sunt multe, dar dacă e să mă uit la mine, în timpul din spate, îmi dau seama că în 2022 am făcut…”