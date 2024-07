Revista Taifasuri 991! Ana Nuță, vocea divină! Editorial Fuego. Vedete, rețete, horoscop, matrimoniale, modă, concurs!

A apărut revista TAIFASURI 991! Interviu impresionant cu , vocea divină de la , Golden Buzz de la . Editorial . Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. ATENȚIE: concurs, premii, bani! Pe scurt, revista TAIFASURI 991!

A apărut revista TAIFASURI 991 ! Ana Nuță, vocea divină de la „Românii au talent”! Editorial Fuego. Rețete, horoscop, matrimoniale, modă, concurs! Secrete de vedete!

Este joi, este ! Este revista TAIFASURI, este Fuego! Editorial Fuego! este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego din revista TAIFASURI 991 despre curaj. În toate formele!

Curajul este greu. Curajul nu are scăpare, nu poate fi păcălit și nici nu are criterii de identificare. Îl ai sau nu îl ai. Este foarte simplu! Într-o lume bazată mult prea mult pe aspect, pe suprafață, curajul a ajuns o redută, un ceva vetust, care nu mai e la modă și care e bagatelizat oarecum. A avea curaj să spui lucrurilor pe nume, azi, este mai mult o nebunie, decât o formă de îndrăzneală supremă. A avea curaj să te dai cu capul de pragul de sus, să încerci, să vrei, să experimentezi și să muncești, este nesemnificativ în fața celor care cred că a te conforma, conștient sau inconștient, este cea mai bună soluție de supraviețuire. Curajul este forma omului evoluat. El nu este sinonim cu tupeul. De fapt, a avea puterea de a înfrunta opreliști, oameni, de a sparge bariere, de a te lupta cu morile de vânt uneori, asta înseamnă să ai curajul. Sigur că este mai greu pentru unii, care preferă să stea confortabil în banca lor și să nu îndrăznească. Apoi curajul este important și atunci când vrei să…

Când este important curajul aflați numai din editorialul lui Fuego din numărul 991 al revistei săptămânale TAIFASURI! Care a apărut joi, 4 iulie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte de mare interes, inedite și incitante vă oferă revista TAIFASURI 991

Interviu în exclusivitate, emoționant ca și vocea ei divină, cu Ana Nuță, fata de aur cu „medalie de argint” la „Românii au talent”. „În ziua finalei am împlinit 21 de ani” povestește Ana. Ce a simțit când a primit Golden Buzz de la Andra, cum a ajuns pe scena marelui concurs de la Pro TV, cum a ajuns să cânte, ce înseamnă dragostea de Dumnezeu pentru ea, ce visează legat de… Sala Palatului din București și alte aspecte inedite din viața sa aflați în exclusivitate din revista TAIFASURI 991!

„Din lipsa comunicării sănătoase cu părinții copiii ajung să dezvolte probleme emoționale”, atrage atenția psihologul Yolanda Crețescu. Aflați numai din interviul în exclusivitate acordat revistei TAIFASURI 991 cum ar trebui să vă „împărțiți” între dorința de a fi prezenți „vizibil” în viața copiilor dumneavoastră cu necesitatea de a munci pentru a le asigura un trai cel puțin decent!

ADVERTISEMENT

Membrii necuvântători ai familiei, cei cu 4 lăbuțe, pufoșeniile noastre de zi cu zi suferă când plecăm în concediu și îi lăsăm acasă. Suferim și noi, așa că haideți să aflăm din revista TAIFASURI 991 ce trebuie să știm, ce reguli trebuie să respectăm dacă vrem să călătorim în afara țării cu companionii noștri blănoși!

Știți când a apărut prima carte de bucate în limba română și care sunt cele două mari personalități ce au semnat-o? Aflați din revista TAIFASURI 991 totul despre „Cartea de bucate boierești” cu „200 de rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești”, de la „bou de modă” la „pastelă de tocătură”, de la „curechi nemțesc umplut” la „hulubi în papiloturi”. Plus, evident, câteva rețete rămase la fel de apetisante și după… 183 de ani!

ADVERTISEMENT

Cele mai periculoase destinații turistice din lume! Sigur că toți vrem să vedem, să vizităm locuri unice pe Pământ, dar nu ignorați… pericolele! Aflați din revista TAIFASURI 991 în ce locații atrăgătoare, dar care pot deveni… letale, ar fi bine să vă gândiți de două… trei, patru ori înainte să vă aventurați să le vedeți „la locul faptei”!

Știți unde este cel mai mare vitraliu din lume? Aici, la noi, în România…

Știți ce este Dieta Mito, pentru greutate optimă… pe viață?

Știți ce este Febra Dengue, răspândită deja periculos în Europa de… țânțari?

Știți ce este Afantazia, starea care închide… „ochiul creierului”?

Ați auzit de contraceptivul pentru… bărbați, care se dă… pe umeri?

Știți ce sunt și de unde ne vin… îngerii păzitori?

Știți cum arată cele mai stranii… ciuperci din lume, printre care „ochi-de păpușă” sau… „degetele-omului-mort”?

Ei bine, aveți ocazia să aflați toate acestea – și nu numai! – NUMAI din revista TAIFASURI 991!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 991!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în revista TAIFASURI 991! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 4 iulie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Hai „La TAIFASURI de 1.000 de ori”! Concurs, premii, bani!

„La TAIFASURI de 1.000 de ori” este concursul revistei TAIFASURI! Cine poate participa, cum vă înscrieți, care este marele premiu, dar și celelalte… 116 premii, aflați din noul număr, 991, al revistei TAIFASURI! La toate punctele de difuzare a presei începând din 4 iulie! Nu vă ratați șansa! Citiți și câștigați! Cum și ce puteți câștiga, aflați tot din revista TAIFASURI 991!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la noul concurs cu premii de… ce nou concurs și ce premii aflați din numărul 991 al revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!