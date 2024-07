Revista Taifasuri 994! Lavinia și Mihalis, matinalii Etno TV. Editorial Fuego. Vedete, rețete, horoscop, matrimoniale, modă, concurs!

A apărut revista TAIFASURI 994! Matinalii Lavinia Furtună și Mihalis Dumitrache de la Etno TV își dezvăluie „secretele” popularității. Editorial . Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. ATENȚIE: concurs, premii, bani! Pe scurt, revista TAIFASURI 994!

A apărut revista TAIFASURI 994 ! Lavinia Furtună și Mihalis Dumitrache, matinalii populari de la Etno TV. Editorial Fuego. Rețete, horoscop, matrimoniale, modă, concurs! Secrete de vedete!

Este joi, este ! Este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego din revista TAIFASURI 994 despre „urmele lăsate în urma mea”!

Îmi place să fiu copil uneori, în sensul figurat. Mă alint și parcă aștept o permanentă validare a muncii mele. Nu dintr-o vanitate și nici din dorința de a fi în centrul atenției, ci pentru simplul fapt că sufletul meu se încarcă atunci când știu că am lăsat „urme-n urma mea”. De fapt, cred că așa aș putea deveni și visul meu artistic suprem. Eu nu mi-am dorit neapărat să mă cunoască lumea, să am concerte impresionante, premii, validări. Eu mi-am dorit să cânt, să schimb suflete și să las ceva în urma mea, pentru cei care vor veni peste vreo câteva sute de ani. Restul au venit cumva la pachet și am eu impresia că până acum am reușit să las ceva pe mai departe, dincolo de multele proiecte pe care le am. Mai apoi, îmi place să…

Ce îi place lui Fuego aflați numai din editorialul său, în exclusivitate în numărul 994 al revistei săptămânale TAIFASURI! Care a apărut joi, 25 iulie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte inedite și incitante, de mare interes vă oferă revista TAIFASURI 994

Matinalii populari de la Etno TV, Lavinia Furtună și Mihalis Dumitrache, într-o „casă” nouă, cu rubrici și colaboratori noi! Aflați amănunte inedite și picante din viața celor doi – de exemplu, care este cel mai frumos vis al Laviniei sau de ce și unde a învățat Mihalis… limba greacă! – din interviurile „paralele”, oferite în exclusivitate revistei TAIFASURI 994!

Aflați de ce afecțiuni suferiți cu aplicația Doctor31! Gratuit! Aflați cine este autorul acestei aplicații și – chiar de la acesta! – cum puteți să o folosiți pentru a afla ce investigații ar putea să vă folosească și la ce tip de medic ar trebui să vă duceți dintr-un interviul în exclusivitate din revista TAIFASURI 994!

ADVERTISEMENT

Atenție: 5 băuturi care vă pot ajuta la arderea grăsimii viscerale! „Remedii” lichide pe care le puteți prepara și acasă! Încorporate într-o dietă echilibrată – nu restrictivă! – sunt foarte eficiente în lupta cu kilogramele în plus și contribuie din plin la găsirea echilibrului pentru păstrarea unei greutăți necesare unui trai sănătos. Aflați cele 5 „băuturi-minune” numai din revista TAIFASURI 994!

Lecții de viață sănătoasă de la membrii celei mai bogate familii din… Asia! Au o avere estimată la 123,3 miliarde de dolari, la care au ajuns cu un stil de viață… pe care îl puteți afla, precum și sfaturile de urmat în viața de zi cu zi pentru a vă atinge potențialul maxim, numai din revista TAIFASURI 994!

ADVERTISEMENT

Cum sunt selectați și cum sunt antrenați, de unde „vine” uimitoarea putere, cu efecte realmente fantastice, aproape de necrezut, a câinilor „de serviciu” din tratamentul, ca să nu spunem „serviciul”, veteranilor de război cu sindrom de stres posttraumatic, aflați numai din revista TAIFASURI 994!

Legi de… necrezut! În țările… democratice! Cazuri stupefiante de erori ale legiuitorilor, care interzic sau… permit lucruri cel puțin… trăsnite, dacă nu… aberante! Interdicție pentru cele 10 porunci, limitarea zborului albinelor la spațiul proprietarului de stupi, interzicerea decorării spațiilor publice și a… ferestrelor cu arbori, inclusiv bradul de Crăciun – sunt numai câteva dintre ciudățeniile adoptate de autorități în diferite colțuri ale lumii. Aflați-le numai din revista TAIFASURI 994!

Știți ce servicii medicale gratuite – noi! – oferă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la asigurați, dar și la neasigurați?

Știți la ce mari pericole supune expunerea la soarele arzător în plină zi a femeilor însărcinate?

Știți care sunt cele mai frecvente 9… frici și cum puteți să le depășiți?

Știți care sunt cele mai recente 16 canonizări aprobate de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române?

Știți câte atracții turistice vă oferă răcorosul oraș de munte Zărnești și când sunt zilele localității de la poalele masivului Piatra Craiului?

Știți care sunt cetățile dacice din munții Orăștiei pe care ar trebui ca fiecare român să le viziteze măcar o dată în viață?

Știți ce beneficii și reguli de utilizare în siguranță are machiajul permanent?

Știți care sunt metodele cele mai eficiente – corecte și benefice – pentru un scalp sănătos, condiție de bază pentru a avea un păr sănătos?

Ei bine, aveți ocazia să aflați toate acestea – și nu numai! – NUMAI din revista TAIFASURI 994!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete „revoluționare” din… alge ale lui chef Rodolfo Guzmán! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 994!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în revista TAIFASURI 994! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 25 iulie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Hai „La TAIFASURI de 1.000 de ori”! Concurs, premii, bani!

„La TAIFASURI de 1.000 de ori” este concursul revistei TAIFASURI! Cine poate participa, cum vă înscrieți, care este marele premiu, dar și celelalte… 116 premii, aflați din noul număr 994 al revistei TAIFASURI! La toate punctele de difuzare a presei începând de joi, 25 iulie! Nu vă ratați șansa! Citiți și câștigați! Cum și ce puteți câștiga, aflați tot din revista TAIFASURI 994!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la noul concurs cu premii de… ce nou concurs și ce premii aflați din numărul 994 al revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!