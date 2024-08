Revista Taifasuri 999! Cornelia Rednic – interviu „Cu inima deschisă”! Editorial Fuego. Vedete, rețete, horoscop, matrimoniale, modă, concurs!

A apărut revista TAIFASURI 999! Frumoasă și talentată, vine „Cu inima deschisă” să vă dea amănunte despre apariția sa într-o nouă postură, inedită! Editorial . Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Horoscop. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. ATENȚIE: concurs, premii, bani! Pe scurt, revista TAIFASURI 999!

A apărut revista TAIFASURI 999 ! Cornelia Rednic – interviu „Cu inima deschisă”! Editorial Fuego. Rețete, horoscop, matrimoniale, modă, concurs! Secrete de vedete!

Este joi, este ! Este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego din revista TAIFASURI 999 despre limba română. Mai exact despre grija pe care trebuie să o avem pentru limba română, prea des „masacrată” în anii din urmă, pe stradă, la piață, la televizor, pe scene, în concerte și în cinematografie. Adică peste tot!

S-ar spune că, fiind români, ar fi de la sine înțeles că trebuie să știm să vorbim corect în limba maternă, cu atât mai mult cu cât ea este materie esențială în școli, încă din clasele primare și mai este și probă eliminatorie la cele mai importante examene din ciclurile de învățământ. Doar că realitatea bate puțin teoria și limba asta a noastră e supusă unui zilnic surghiun de către toți cei care ar trebui să o prețuiască mai mult. Nimeni nu-i perfect și ar fi practic imposibil să nu mai facem anumite greșeli uneori, involuntare, la repezeală, fie că sunt de scriere sau în exprimare, din pricina emoțiilor, a relaxării, poate a dialectelor din fiecare zonă sau a împrumuturilor lexicale. Dar de acolo, până la a masacra sensuri, până la a folosi accente greșite, până la a face permanente dezacorduri sau a nu ști pic de exprimare, este cale lungă și greu, mult prea greu de străbătut pentru a fi îndreptată și adusă pe un făgaș al decenței în exprimare. Limba română este…

Ce este, cum este limba română în viziunea lui Fuego, aflați numai din editorialul său, în exclusivitate în numărul 999 al revistei săptămânale TAIFASURI! Care a apărut joi, 29 august, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă oferă revista TAIFASURI 999

, frumoasă, talentată, îndrăgită, populară, „spune” că nu cântă… decât „muzică autentică, pentru că folclorul românesc este unic prin frumusețe, originalitate și armonie”. Aflați numai din revista TAIFASURI 999 ce momente, de la agonie la extaz a trăit în viața sa, ce i-a plăcut, ce îi place, cum a ajuns în… gura Lupului (soțul ei, încă de când era la… liceu, este ) în exclusivitate dintr-un interviu „Cu inima deschisă” – noua emisiune pe care o prezintă la postul… aflați-l din revista TAIFASURI 999!

Toți părinții din lumea asta și-au pus întrebarea „Cum este mai bine să fiu cu copilul meu, dur, sever, strict sau blând, înțelegător, permisiv?”. Aflați răspunsul la această întrebare p părinte critic sau empatic? – în exclusivitate din revista TAIFASURI 999, de la life coach Cătălina Tăgârță!

ADVERTISEMENT

Alimentele fermentate – mari aliați ai sănătății! Alimentele fermentate – da, banalele și atât de consumatele murături, în primul rând – sunt conservate printr-un procedeu străvechi de când lumea. Dar care nu doar că le mărește durata de valabilitate și valoarea nutrițională, dar oferă organismului numeroase beneficii, confirmate de oamenii de știință. Aflați care sunt acestea numai din revista TAIFASURI 999!

Capitala Germaniei, mult-încercatul megalopolis Berlin, ascunde nenumărate comori arhitecturale. Printre care uluitoare… piscine interioare! Istorice! Monumentale! Spectaculoase! Superbe! Descoperiți-le și „vizitați-le” cu revista TAIFASURI 999!

ADVERTISEMENT

Distrați-vă cu 10… animale care seamănă perfect cu 10… celebrități! Nici nu vă închipuiți ce nume importante din istoria lumii au „sosii” în lumea celor care nu cuvântă. Aflați-le numai din revista TAIFASURI 999!

Știți unde este spectaculoasa feerie de ape plonjând peste stânci numită simplu cascada Lolaia?

Știți de ce este 1 septembrie data la care începe „anul bisericesc”?

Știți la ce „borne” de vârstă accelerează… îmbătrânirea?

Știți care este și unde este testat primul vaccin împotriva cumplitului cancer pulmonar?

Știți care sunt beneficiile menținerii unei rețele de suport social?

Știți tehnici de meditație pentru un somn odihnitor?

Știți care este cauza pentru 25% din divorțurile din România și cum ați putea să o evitați?

Știți ce înseamnă și ce beneficii are dieta complet lichidă?

Știți la ce afecțiuni vă pot fi de mare ajutor banalele conopida, busuiocul, gutuia, scorțișoara sau gulia?

Știți cum să găsiți parfumul care vi se potrivește cel mai bine, în funcție de anotimp?

Ei bine, aveți ocazia să aflați toate acestea – și nu numai! – NUMAI din revista TAIFASURI 999!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete uimitoare cu… alge marine! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 999!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în revista TAIFASURI 999! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 29 august! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Hai „La TAIFASURI de 1.000 de ori”! Concurs, premii, bani!

„La TAIFASURI de 1.000 de ori” este concursul revistei TAIFASURI! Cine poate participa, cum vă înscrieți, care este marele premiu, dar și celelalte… 116 premii, aflați din noul număr 999 al revistei TAIFASURI! La toate punctele de difuzare a presei începând de joi, 29 august! Nu vă ratați șansa! Citiți și câștigați! Cum și ce puteți câștiga, aflați tot din revista TAIFASURI 999!

Nu ratați TAIFASURI 1.000 joia viitoare!

Joi, 5 septembrie, revista TAIFASURI atinge ediția 1.000! O bornă fantastică pentru presa scrisă din România! 1.000 de numere, 1.000 de săptămâni, 20 de ani de… TAIFASURI cu dumneavoastră!

Vă mulțumim că ați stat la TAIFASURI cu noi și vă „atenționăm”: nu ratați cumva numărul 1.000 că nici nu știți ce surprize pierdeți! TAIFASURI 1.000, un număr de colecție pentru cititorii fideli! Și nu numai!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la noul concurs cu premii de… ce nou concurs și ce premii aflați din numărul 999 al revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!