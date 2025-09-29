Revoltă după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul în Maramureș. Acuzații grave la adresa polițiștilor: „Suntem dispuși să forțăm nota”

Revoltă în lumea medicală după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul în cursul zilei de 28 septembrie, de un pacient cu probleme psihiatrice, în drum spre spital.

ADVERTISEMENT

Revoltă în lumea medicală după ce un șofer de ambulanță a fost înjunghiat cu cuțitul în Maramureș. De ce sunt acuzați polițiștii

Cazul șoferului de ambulanță înjunghiat în Sighetu Marmației a provocat îngrijorare în rândul medicilor, iar președintele Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România (FNSAR) cere urgent schimbarea legii și anunță un protest care să atragă atenția guvernanților cu privire la riscurile tot mai mari la care sunt expuși doctorii.

Situația este una destul de gravă, în opinia lui Gheorghe Chiș, reprezentantul FNSAR, dat fiind că polițiștii puteau evita atacul prin simpla verificare a pacientului cu probleme. Chiș atrage atenția asupra faptului că e nevoie de reglementări clare pentru ca agenții de poliție, în cazuri de forță majoră, să poată intra în ambulanță, alături de asistentul medical, pentru a supraveghea pacienții care pot fi periculoși.

ADVERTISEMENT

Dilema polițiștilor: între escortare și însoțire. Cum s-a produs atacul de pe ambulanță

Potrivit legii, în situații precum cea din Maramureș, polițiștii escortează ambulanța și nu însoțește echipajul, în sensul că nu intră și ei în mașină. Această confuzie îi determină pe majoritatea dintre agenți să evite intrarea în ambulanță pe motiv că legea nu este clară, aceștia deplasându-se cu mașina poliției, fără a ști ce se poate întâmpla pe drum cu pacientul transportat.

Ambulanțierii vor să protesteze: „Nu s-a făcut nimic”

Despre protestul pe care FNSAR vrea să îl organizeze, Chiș nu ne-a oferit foarte multe detalii, căci se pun la punct anumite lucruri, însă ne-a asigurat că ambulanțierii au ajuns la capătul răbdării.

ADVERTISEMENT

„Va fi o acțiune organizată, nu pot să dau data exactă sau detaliile. Am transmis și către Ministerul Sănătății, dar și către Inspectoratul pentru Situații de Urgență o adresă prin care am expus că am revenit, de fapt, căci de ani întregi încercăm să aducem o completare a legislației prin care să se reglementeze foarte clar astfel încât agentul de poliție să știe ce are de făcut. Nu s-a făcut nimic de ani de zile, a rămas la interpretarea agentului, care confundă escortarea cu însoțirea. În lege scrie escortă când el trebuie să însoțească echipajul. Dacă e cazul, îl încătușează, iar atunci el n-are voie să lase pacientul fără să îl asiste, deci e normal să stea în celula ambulanței”, a declarat Gheorghe Chiș, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Arafat îi trimite pe ambulanțieri la protocoale, FNSAR spune că nu sunt suficiente

Reprezentantul FNSAR ne-a mai spus că a vorbit de mai multe ori cu despre acest subiect sensibil, însă și șeful DSU a răspuns că sunt suficiente protocoalele de colaborare între serviciile de ambulanță și inspectoratele județene de poliție. „Un protocol nu poate să țină loc de lege. Unele au fost semnate, dar nu pot obliga agentul să intre în ambulanță, căci unii polițiști spuneau că legea nu îi obligă. Noi asta vrem să facem, pentru că nu e primul caz. Acest caz a pus capac acum și nu putem tolera în continuare o ignorare în a clarifica o lege, căci nu costă nici bani, nu e vorba de cheltuieli suplimentare. Agenții se deplasează oricum în mașina poliției, în spatele ambulanței.

Mai nou, sunt trei în echipaj, doi bărbați și o femeie. Din trei, unul nu poate să stea cu asistentul medical, lângă pacient, ca să aibă un pic de autoritate? Mai mult, la cazul de la Sighetul Marmației, tu să nu percheziționezi un pacient psihiatric? Asta înseamnă neglijență în serviciu și nu a fost un cuțit oarecare, un briceag. Vorbim despre o armă albă”, ni s-a mai plâns Chiș.

ADVERTISEMENT

„Avem, mai nou, pacienți drogați; sunt imprevizibili”

În continuare, președintele FNSAR ne-a spus că astfel de comportamente imprevizibile ale pacienților au loc tot mai des, iar asistenții de pe ambulanțe sunt fără apărare. „Nu doar acești pacienți sunt periculoși. Avem, mai nou, din păcate, pacienți drogați, sub influența substanțelor psihotrope. Sunt imprevizibili, nu ai cum să îi protejezi.

În cazul acesta, în timpul deplasării, pacientul s-a ridicat de pe targă și și-a desfăcut centurile. Aveai un risc să sară din mașină, aveai riscul să agreseze asistenta. A oprit colegul, a urcat în mașină, l-a întrebat de ce s-a dezlegat, i-a zis că poate să stea pe scaun dacă dorește. Când s-a ridicat de pe targă, i-a înfipt cuțitul în piept. Au ajuns și polițiștii, dar ce să mai facă? Doar să constate ce s-a întâmplat. Aici e dilema noastră.

Suntem dispuși să forțăm nota până se clarifică acest aspect. Ne-am săturat de trimiteri, de protocoale, nu mai e cazul de atâta toleranță. Noi salvăm vieți, nu vrem să fim victimele celor pe care vrem să îi salvăm”, a completat Chiș, pentru FANATIK.

Șoferul înjunghiat este bine: „Dacă ar fi nimerit în zona inimii, nu știu ce șanse avea”

Din fericire, șoferul înjunghiat cu cuțitul e în afara oricărui pericol după ce pacientul l-a atacat pentru că a fost tras la răspundere, întrebat de ce s-a ridicat de pe targă și și-a desfăcut centurile. Bărbatul a fost toată noaptea sub supraveghere medicală, iar în urma analizelor efectuate a rezultat o stare generală bună. S-a ales, ce-i drept, cu o cicatrice de patru centimetri, însă cuțitul de vânătoare cu care a fost atacat nu a atins niciun organ vital. „Dacă ar fi nimerit cuțitul în zona inimii, nu știu ce șanse avea colegul nostru”, a încheiat, cu voce amară, Chiș.