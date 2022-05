Revolta fiicei lui Cornel Palade. De ce a plecat Ada din România: „Am fost agresată. Am muncit pe rupte ca țara mea să mă trateze ca pe un gunoi”

Fiica lui Cornel Palade este revoltată de țara în care a crescut. Ada Palade a dezvăluit că s-a mutat din România deoarece a fost abuzată. Aceasta a spus că nu poate trăi într-o mentalitate așa cum este cea de la noi din țară.

Ada Palade, abuzată pe stradă

Ada Palade a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a dezvăluit că a fost abuzată pe stradă. Toto acolo, actrița explică motivele pentru care a decis în urmă cu trei ani să părăsească țara natală.

Mai mult, Ada Palade și-a continuat mesajul de revoltă și a precizat că România a tratat-o ca pe un gunoi, în ciuda faptului că a muncit „pe rupte” și atunci când lucruri rele i s-au întâmplat – ea făcând refeire la abuz sexual – toată lumea a ignorat-o.

Actrița a acuzat Poliția că este cumpărată de politicieni și nimeni nu a reacționat după ce a fost agresată în mijlocul străzii de către un șofer de autobuz.

„Am muncit pe rupte încă din copilărie pentru ca țara mea să mă trateze ca pe un gunoi atunci când mi s-au întâmplat acele lucruri rele. (..)

Am fost agresată în mijlocul străzii de un șofer nenorocit de autobuz și nimeni nu a făcut nimic, poliția e cumpărată de Guvern”, se mai arată în postarea făcută publică de actriță.

De ce a plecat Ada Palade din România

Actrița a povestit și anumite episoade negative din viața ei din Marea Britanie: ea a fost dată afară din casă fără motive de diverse persoane pe care le considera prieteni.

Ada Palade a precizat că a decis să părăsească țara din cauza mentalității existente aici și a faptului că „prostia și prostituția sunt ridicate în slăvi”.

Un alt motiv a fost legat de tatăl ei și de faptul că nu primea respectul cuvenit de la persoanele din jur, dar și constantele abuzuri.

„Mi-am părăsit familia și țara natală din cauza mentalității, a misoginiei și sexismului și a faptului că nu pot lucra într-un mediu în care prostia și prostituția sunt ridicate în slăvi.

Am plecat pentru că l-am văzut pe tatăl meu fiind disprețuit de oameni cărora le lipsește respectul și moralitatea. Am plecat pentru că am fost supusă abuzului și abuzului sexual în țara mea”, a mai povestit aceasta.