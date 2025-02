Revoltă în fotbalul românesc. ”Protestăm în fața Federației!”

În timp ce fotbalul mic i-a ridicat mingea la fileu lui pentru încă un mandat, la sesiunea anuală organizată recent de FRF la Cheile Grădiștei cu cluburile din Liga 3, fotbalul juvenil se revoltă.

Cluburi de juniori amendate de FRF cu sume între 10.000 de lei și 30.000 de lei

Mai multe cluburi de juniori din țară pun la cale un protest în fața sediului FRF. Motivul îl reprezintă amenzile dure dictate de Comisia de Disciplină și Etică la ultima ședință, vineri, 7 februarie.

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF a sancționat 27 de cluburi de juniori cu penalitate sportivă în valoare totală de 380.000 de lei, echivalentul a 76.000 de euro, pentru că nu au respectat și nu au participat la competițiile federației cu toate grupele de vârstă.

Hotărârea Comitetului Executiv invocată sună astfel: ”Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art. 38 alin 12 din ROAF privind obligația cluburilor participante în competițiile U19 și U17 organizate de FRF de a participa în toate competițiile organizate de FRF/AJF pentru nivelurile de vârstă U16, U15, U14, U13, U12 și U11”.

Departamentul de Competiții, condus de Felix Grigore, a sesizat forul prezidat de Daniel Cernat Marin că 27 de cluburi nu au participat cu unele echipe la competițiile FRF, drept pentru care au fost penalizate cu amenzi între 10.000 de lei și 30.000 de lei. Sancțiunile au fost publicate pe .

Interliga de iarnă a inflamat fotbalul juvenil

Mărul discordiei este noua competiție ”Interliga de iarnă” pentru echipe U12 și U11, organizată de FRF în pauza competițională, 7 decembrie 2024 – 23 februarie 2025, pe teren redus, în sală sau balon.

Potrivit Regulamentul de organizare și desfăşurare al competiției ”fiecare echipă suportă cheltuielile de transport, cazare, masă şi arbitraj în toate etapele de campionat. Federaţia Română de Fotbal prin Departamentul Competiții, Biroul Copii şi Juniori, va acorda premii tuturor participanților din competiție (medalii, diplome … etc)”.

Cele 27 de cluburi de juniori amendate de FRF

CSM Alexandria – 10.000 lei Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” – 10.000 lei Colegiul Național Dinicu Golescu – 10.000 lei CSS Drobeta Turnu Severin – 10.000 lei CS Giroc Chișoda – 10.000 lei LPS Galați – 10.000 lei LPS Roman – 10.000 lei LPS Sebeș – 10.000 lei ACP 3 Kids Sport – 10.000 lei ACS Transilvania Bistrița 2011 – 10.000 lei CSS 2 Baia Mare – 10.000 lei ACS Unirea Bascov – 10.000 lei ACS Gloria Tăuții Măgherăuș – 10.000 lei CS CFR Constanța – 10.000 lei ACS FC Dinamo – 10.000 lei CSS Gloria Arad – 10.000 lei AFC Oltenia Râmnicu Vâlcea – 10.000 lei CSM Râmnicu Sărat – 10.000 lei ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș – 10.000 lei CS Lotus Băile Felix – 10.000 lei LPS Bistrița – 10.000 lei Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon – 20.000 lei LPS Cluj Napoca – 20.000 lei CSS Caransebeș – 30.000 lei CSS Brașovia – 30.000 lei CSS Lugoj – 30.000 lei CSS Odorheiu Secuiesc – 30.000 lei

Circulara FRF care a provocat revoltă în fotbalul juvenil

La propunerea Departamentului de Competiții, Comitetul Executiv a scos o circulară prinsă în ROAF, din două încercări. Pe 30 ianuarie 2024 s-a votat obligativitatea participării la toate competițiile FRF pentru copii și juniori, apoi pe 20 decembrie 2024 s-a decis ca cluburile amendate să fie iertate dacă înscriu echipele lipsă din sezonul următor.

”Începând cu sezonul 2024-2025, pentru a participa în competițiile de juniori U19-18, U17 (organizate de FRF), pe lângă obligația deja aprobată de a obține minim 20 de puncte în procesul de clasificare al academiilor, cluburile sunt obligate să participe în toate competițiile FRF/AJF organizate pentru categoriile U16, U15, U14, U13, U12, U11.

(În situația în care un județ nu organizează competiție pe una dintre categoriile de mai sus, echipele din județul respectiv trebuie să participe în competiție alături de echipele din județul limitrof).

În situația în care această regulă nu este respectată cluburile care o încalcă vor fi sancționate de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, urmare a sesizării Departamentul Competiții, astfel:

Pentru prima abatere cluburile vor fi sancționate cu 5.000 de lei/echipă. (Penalitatea trebuie achitată până la începerea sezonului următor. Sunt exonerate de această penalitate cluburile, care în sezonul imediat următor, înscrie minimum două echipe de juniori dintre cele care le lipsesc. Exemplu: dacă unui club îi lipsesc în primul sezon de implementare echipele U16, U15, U12, U11 acesta nu va fi nevoit să achite penalitatea dacă înscrie în campionatul imediat următor, organizat de FRF, echipele U16 și U15 sau U12 și U11. Cu precizarea că toate că toate celelalte echipe participante/înscrise NU POT FI RETRASE/NEÎNSCRISE)

Pentru a doua abatere cluburile vor fi sancționate cu 10.000 de lei/echipă și penalitate 1 punct/echipă din procesul Clasificarea Academiilor. (penalitatea trebuie achitată până la începerea sezonului următor. Sunt exonerate de această penalitate cluburile, care în sezonul imediat următor, înscrie minimum două echipe de juniori dintre cele care le lipsesc. Cu precizarea că toate că toate celelalte echipe participante/înscrise NU POT FI RETRASE/NEÎNSCRISE)

La a treia abatere, cluburile vor fi sancționate cu 10.000 de lei /echipă și excluderea din competițiile de juniori organizate de FRF pentru 2 ani competiționali. (penalitatea trebuie achitată până la începerea sezonului următor. Sunt exonerate de această penalitate cluburile, care în sezonul imediat următor, înscrie minimum două echipe de juniori dintre cele care le lipsesc. Cu precizarea că toate că toate celelalte echipe participante/înscrise NU POT FI RETRASE/NEÎNSCRISE)”.

”Cei din Comisie mi-au spus: ’Dumneavoastră aveți dreptate’”

Cluburile amendate sunt revoltate. Ilie Drăgan, managerul general al clubului ACP 3 Kids Sport din București, a rămas șocat de amenda de 10.000 de lei aplicată de Comisia de Disciplină și Etică a FRF.

Acesta a declarat pentru FANATIK: ”Nu pot să cred că ne-au dat o asemenea amendă. Am fost la Comisie luni, 3 februarie. Iar cei din Comisie mi-au și spus: ’Dumneavoastră aveți dreptate. Așa mi-au spus. Nu înțelegem de ce Compartimentul Competiții a făcut sesizarea asta, dacă clubul 3 Kids participă la AMFB.

În decizia Comitetul Executiv scrie clar că cluburilor participante în competițiile U19 și U17 organizate de FRF au obligația de a participa în toate competițiile organizate de FRF/AJF pentru nivelurile de vârstă U16, U15, U14, U13, U12 și U11. Deci FRF/AJF!

Din FRF/AJF se înțelege că dacă nu participi la FRF trebuie să participi la AJF. Păi, atunci lasă cluburile să participe unde pot ele, unde le permite bugetul. Nu le obliga să joace și la tine, la FRF. Amenda nu are acoperire. Trebuie să scoatem gunoiul de sub preș”.

În fotbalul românesc este mult mizerie. Cei care se ocupă de viziunea și planificare fotbalului românesc habar n-au ce se întâmplă la firul ierbii. Nu știu că antrenorii se chinuie să-i convingă pe părinți să facă chetă de bani ca participe în competiții, să-i cheme pe copii la antrenamente, fiindcă sunt aglomerați cu școala, cu meditații. Iar FRF vrea să aducă weekend de weekend copiii la fotbal” – Ilie Drăgan, manager general 3 Kids Sport

”Amenzile sunt un șantaj”

Ilie Drăgan vrea să facă valuri mari. ”Eu am făcut deja un demers să fac un protest în fața Federației Române de Fotbal, pentru obrăznicia lor și pentru nesimțirea lor și prostia lor, pentru că e incompetență. Puteți să scrieți asta fără nicio problemă.

Am vorbim și cu alte cluburi nemulțumite și sper să mi se alăture. Trebuie să luăm poziție pentru că cei de la FRF trăiesc într-o lume paralelă. Amenzile sunt un șantaj prin care încearcă se ne determine să înscriem echipele în competițiile FRF în sezonul viitor.

Noi, cluburile de juniori, am fost obligați cumva de cei de la Competiții. Când am făcut cererile de înscriere la Under 17 și Under 19 ei nu ne primeau dacă nu bifam și acolo că participăm și la toate celelalte competiții organizate de FRF. Am completat de două ori cererea, fără celelalte categorii de vârstă”.

În Superliga sunt cluburi care nu pot plăti salariile jucătorilor, iar în Liga 2 se desființează echipe, iar FRF se ia de niște cluburi amărâte din fotbalului de bază, care încearcă să supraviețuiască, și le bagi pe gât lucruri care înseamnă bani” – Ilie Drăgan, manager general 3 Kids Sport

”Un părinte plătește lunar 700 de lei. E foarte mult”

Oficialul clubului 3 Kids Sport a continuat: ”Cei de la Competiții au insistat ’Participați și cu astea, participați și cu astea!’. Le-am spus ok, dar eu particip cu echipele U12 și U11 la AMFB. Cu toate astea m-au presat să bifez că particip și la FRF. În noiembrie am anunțat la Federație, pe mail, că nu puteam să participăm cu aceiași copii și la AMFB și la FRF, mai ales că primele două etape din Interliga de iarnă s-au suprapus cu etape din campionatul Municipal.

Plus că sunt taxe foarte mari și cheltuieli de organizare și transport pentru deplasările în afara Bucureștiului. La grupele U13 și U14 jucăm la Tulcea, la Slobozia și de trei ori la Constanța. Lângă București la Clinceni și Voluntari. E dificil.

Un părinte care susține integral cheltuielile competiționale trebuie să plătească pentru copilul lui la meci de juniori U13 sau U14 100 de lei pe săptămână, 400 de lei pe lună. Cu cotizație un părinte plătește lunar peste 700 de lei. Este foarte mult. Iar FRF nu poate să-i oblige pe părinți să-și lase copii de 11-12 ani la fotbal în vacanță”.

Vom crea o nouă competiție care se va desfășura iarna, Interliga de iarnă. Va fi dedicată copiilor U12. Ne așteptăm să avem peste 200 de echipe participante. Sezonul precedent, al U11, am avut doar 30 de echipe. Am propus un plan de accelerare la nivelul fotbalului românesc. Ar fi trebuit să îl avem în anii 1990, în anii 2000. Nu am făcut. Puteam pica și noi în aceeași plasă și să așteptam. În ultimii 10 ani, fotbalul românesc a cunoscut cea mai importantă reformă” –

78 de competiții se mândrește FRF că organizează începând cu sezonul 2024-2025. Pentru a puncta dezvoltarea fotbalului românesc, administrația Burleanu le reamintește membrilor că în 2014 FRF organiza 21 de competiții.

se mândrește FRF că organizează începând cu sezonul 2024-2025. Pentru a puncta dezvoltarea fotbalului românesc, administrația Burleanu le reamintește membrilor că în 2014 FRF organiza 21 de competiții. 420 de meciuri estimează FRF că poate bifa un fotbalist de la vârsta de 6 ani și până ajunge la seniori, după Liga de Tineret