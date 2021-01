Revoltă între profesori! Zero șanse de vaccinare înainte de 8 februarie. „Suntem ultimii oameni”

O adevărată revoltă a început între profesori după ce ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a precizat că se dorește redeschiderea școlilor pe 8 februarie. Cadrele didactice spun că data este una imposibilă din punct de vedere al vaccinării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concret, profesorii nu au fost incluși în prima tranșă, dar au primit acceptul pentru runda a doua. O rundă care ridică acum numeroase semne de întrebare.

Cadrele didactice care și-au manifestat intenția de a se vaccina împotriva coronavirusului au tras însă un semnal de alarmă. Oamenii spun că vor fi trimiși în școli fără absolut nicio urmă de protecție în plus față de ce se întâmpla în luna martie a anului trecut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Revoltă între profesori pe subiectul vaccinării

Profesorii atrag atenția autorităților și transmit și sindicatelor din care fac parte că sunt lăsați în voia sorții. Șansele de îmbolnăvire sunt uriașe, spun cei din învățământ, în condițiile în care, între timp, în România începe să prindă contur serios și tulpina mult mai agresivă din Marea Britanie.

„Angajații din învățământ nu se pot vaccina pentru că nu au cu ce, dar se dorește ca pe 8 februarie să înceapă școlile.

ADVERTISEMENT

Stau și mă întreb ce curaj nebun trebuie să avem noi cei care lucrăm în învățământ, și aici mă refer la oamenii de la firul ierbii, de a merge relaxați la școală ca într-o perioadă normală în care nu ne paște niciun pericol.

Suntem nebuni, inconștienți sau doar cuminți? Noua tulpină a virusului începe să-și ițească monstruosul cap prin țară, iar noi levităm la gândul că musai trebuie să începem școala.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu se gândește niciunul dintre colegii entuziasmați că nu avem șansa de a ne imuniza, nu avem echipament de protecție, nu avem măști conforme, dar ne vom spăla temeinic pe mâini și ne vom “parfuma” sistematic cu dezinfectant de parcă apa, săpunul, dezinfectantul, masca și rugăciunea ne vor proteja să nu ne îmbolnăvim”, a spus Mara Luana Rauca pe un grup de socializare al profesorilor.

De ce insistă profesorii pentru școala online

Nu o dată s-au auzit voci ale profesorilor care au solicitat continuarea în online a acestui an școlar. Multe cadre didactice au refuzat din start ideea vaccinării, în timp ce profesorii care și-au dorit imunizarea spun că n-au fost băgați în seamă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„De ce ne grăbim să ne întoarcem la școală? De ce acum când ne paște un pericol și mai mare? Școala online funcționează foarte bine pentru cei care au înțeles că au responsabilitatea de a se reinventa în interesul elevilor.

Școala online ne poate salva viețile tuturor celor care facem parte din triunghiul profesor-elev-părinte. Întoarcerea la școală acum mi se pare iresponsabilă față de propria viață, dar și față de a celorlalți. Unde este vaccinul promis angajaților din învățământ? Noi nu contăm sau lasă că merge și așa?”, a continuat profesoara.

ADVERTISEMENT

Există și cadre didactice îngrozite la gândul că de pe 8 februarie s-ar putea întoarce la școală. „Suntem ultimii oameni, asta să scrieți. Profesorii au ajuns ultimii oameni. Pe nimeni nu interesează de noi. Da, vreau să mă vaccinez, dar nu o pot face până pe 8 februarie.

Ce înseamnă asta? Că nu sunt imunizată, nu am rapel, nu am nimic. Și mă urc în mijloace de transport în comun, intru în școală printre copii și predau. Apoi mă întorc acasă. Unde, surpriză, și eu am copilașii mei și părinți bolnavi. Dar ai mei, probabil, nu sunt prea importanți în viziunea statului”, spune și Ioana Mihai, profesor la o școală generală din Capitală.

ADVERTISEMENT

Ce șanse ar fi avut profesorii dacă erau incluși în etapa 1

De remarcat că singura posibilitate ca școlile să înceapă pe data de 8 februarie cu profesorii imunizați ar fi fost ca aceștia să fie incluși în etapa 1. De altfel, în acest moment, conform coordonatorului campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, acoperirea vaccinală pentru această tranșă a ajuns la 90 la sută.

Vă reamintim că în prima etapă au fost imunizați cei din personalul medical şi medico-social. Valeriu Gheorghiţă a afirmat că au fost administrate peste 484.000 de doze de vaccin.

“Din data de 27 decembrie au administrate 484.631 de doze la un număr de aproximativ 459.567 de persoane din care 434.503 persoane vaccinate cu prima doză şi circa 25.064 de persoane vaccinate cu doza a doua, practic persoane care au completat schema de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Potrivit acestuia, au fost vaccinate 209.307 persoane din prima etapă şi mai sunt încă programate 20.790 de persoane în platforma de programare informatică pentru prima doză.

Ce spun autoritățile despre vaccinarea profesorilor

Valeriu Gheorghiţă a recunoscut că vaccinarea cadrelor didactice depinde de momentul în care noi tranşe de vaccin vor ajunge în România. Medicul a ținut să precizeze că mai puţin de 10.000 de cadre didactice şi personal din domeniul învăţământului s-au vaccinat până în prezent.

”Am analizat mai multe scenarii posibile pentru a asigura continuitatea campaniei de vaccinare. Aveam prevăzut inclusiv opţiunea ca din 7 februarie să începem vaccinarea cu prioritate a personalului din învăţământ, însă am avut de ales între a amâna persoane cu boli cronice, persoane cu vârstă peste 65 de ani şi a decala persoanele care deservesc activităţi esenţiale.

Din punct de vedere medical, am considerat, alături de colegii mei, că este cel mai înţelept să decalăm cu 10 zile persoanele care deservesc activităţi esenţiale unde riscul medical propriu-zis pentru persoana în cauză nu este semnificativ.

Vaccinarea personalului din învăţământ, în momentul acesta depinde de momentul în care celelalte tipuri de vaccinuri, aşa cum s-a menţionat, de la Astra Zeneca, vor ajunge în România după ce se obţine autorizarea de punere pe piaţă şi în momentul acela vom putea deschide noi centre de vaccinare în care să se poată programa inclusiv personalul din învăţământ.

Dar deschiderea şcolilor nu este condiţionată de vaccinare, este o decizie interministerială care depinde de situaţia epidemiologică”, a mai spus medicul Valeriu Gheorghiţă.

Cum ar putea fi vaccinați mai repede profesorii

Există o posibilitate ca după data de 8 februarie să fie grăbită puțin vaccinarea cadrelor didactice. La Pitești, de exemplu, s-a anunțat deschiderea a două noi centre destinate vaccinării exclusiv a profesorilor. Acestea vor primi ser de la compania Moderna şi vor vaccina 60 de persoane pe zi.

Vă readucem aminte și că ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a catalogat drept “îngrijorător” faptul că în multe judeţe numărul personalului didactic auxiliar, tehnicieni, secretare, responsabili cu resurse umane sau contabilitate, este mai mare decât cel al dascălilor care şi-au exprimat dorinţa de a se imuniza împotriva noului coronavirus.

Ministrul afirmă că disponibilitatea de vaccinare nu condiţionează decizia de deschidere a şcolilor, ci rata de infectare va fi luată în calcul în această privinţă. Mai mult de atât, Sorin Cîmpeanu consideră că dacă un părinte îl întreabă pe învăţătorul copilului său, dacă s-a imunizat, întrebarea e una “firească”.