Revolta românilor faţă de partidele tradiţionale. Sondaj INSCOP: Peste 50% din electorat ar vota pentru formaţiuni politice noi

Loialitatea românilor faţă de partidele tradiţionale devine tot mai scăzută şi probabil pentru prima dată după revoluţie electoratul este atras în proporţie de peste 50% de formaţiuni politice nou create. Conform celui mai recent , 50,6% dintre români ar fi dispuşi să voteze pentru un partid nou înfiinţat.

62% dintre tinerii sub 30 de ani îşi doresc dispariţia actualelor partide politice

În proporţie majoritară românii sunt , 55,1% fiind de acord cu afirmaţia „Toate partidele existente acum în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi”. Nu mai puţin de 71% dintre votanţii AUR cred că acest lucru ar trebui să se întâmple în timp ce 45% dintre pesedişti, 34% dintre votanții PNL şi 33% dintre cei ai USR ar fi mulţumiţi cu o astfel de stare de lucruri.

În mod special tinerii sub 30 de ani doresc dispariţia actualelor partide, 62% dintre ei fiind dispuşi să se orienteze către formaţiuni politice nou înfiinţate. Din punct de vedere al gradului de educaţie, 72% dintre cei cu studii primare vor dispariţia actualelor partide şi doar 35% dintre cei cu studii superioare.

Procentul celor care ar vota un partid nou a crescut de la 30% la 50% în zece ani

Într-un interval de zce ani, numărul celor dispuşi să-şi dea votul unui partid nou înfiinţat a crescut peste 20%, de la 29.8% în mai 2015, la 50,6% . Conform ultimului sondaj INSCOP, 28.8% nu ar fi dispuţi să voteze pentru un nou partid, (față de 35.8% în mai 2015), iar procentul celor nehotărâţi este de 19.9%.

„Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50% care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare.

Mai mult decat atât, comparativ cu situația din urmă cu 10 ani, crește puternic ponderea celor care ar vota un partid nou, de la proximativ 30% în 2015, la 50% în 2025, ceea ce confirmă, cel puțin declarativ, o disponibilitate foarte ridicată a românilor transforma nemulțumirile și frustrările în acțiune politică.

Profilul demografic al celor care doresc înlocuirea partidelor existente și ar fi dispuși să voteze altele noi arată că tineri în special (18-29 de ani, dar și 30-44 de ani) sunt mai nemulțumiți de partidele existente și mai dispuși să voteze cu partide noi. Tendințe similare mai accentuate regăsim în cazul angajaților din mediul privat, persoanelor cu educație primară și votanților AUR”, este analiza făcută de directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.