News

Revolta românilor faţă de partidele tradiţionale. Sondaj INSCOP: Peste 50% din electorat ar vota pentru formaţiuni politice noi

Mai bine de jumătate dintre români ar vota la viitoarele alegeri cu partide nou înfiinţate, iar 55% ar dori chiar dispariţia actualelor formaţiuni politice.
Daniel Spătaru
22.09.2025 | 12:11
Revolta romanilor fata de partidele traditionale Sondaj INSCOP Peste 50 din electorat ar vota pentru formatiuni politice noi
Românii au început să se sature de actualele partide politice Foto: Hepta

Loialitatea românilor faţă de partidele tradiţionale devine tot mai scăzută şi probabil pentru prima dată după revoluţie electoratul este atras în proporţie de peste 50% de formaţiuni politice nou create. Conform celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research, 50,6% dintre români ar fi dispuşi să voteze pentru un partid nou înfiinţat.

ADVERTISEMENT

62% dintre tinerii sub 30 de ani îşi doresc dispariţia actualelor partide politice

În proporţie majoritară românii sunt nemulţumiţi de actualele partide politice, 55,1% fiind de acord cu afirmaţia „Toate partidele existente acum în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi”. Nu mai puţin de 71% dintre votanţii AUR cred că acest lucru ar trebui să se întâmple în timp ce 45% dintre pesedişti, 34% dintre votanții PNL şi 33% dintre cei ai USR ar fi mulţumiţi cu o astfel de stare de lucruri.

În mod special tinerii sub 30 de ani doresc dispariţia actualelor partide, 62% dintre ei fiind dispuşi să se orienteze către formaţiuni politice nou înfiinţate. Din punct de vedere al gradului de educaţie, 72% dintre cei cu studii primare vor dispariţia actualelor partide şi doar 35% dintre cei cu studii superioare.

ADVERTISEMENT

Procentul celor care ar vota un partid nou a crescut de la 30% la 50% în zece ani

Într-un interval de zce ani, numărul celor dispuşi să-şi dea votul unui partid nou înfiinţat a crescut peste 20%, de la 29.8% în mai 2015, la 50,6% în septembrie 2025. Conform ultimului sondaj INSCOP, 28.8% nu ar fi dispuţi să voteze pentru un nou partid, (față de 35.8% în mai 2015), iar procentul celor nehotărâţi este de 19.9%.

sondaj inscop
Disponibilitatea românilor de a vota un partid politic nou înfiinţat
Foto: INSCOP

„Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50% care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

Mai mult decat atât, comparativ cu situația din urmă cu 10 ani, crește puternic ponderea celor care ar vota un partid nou, de la proximativ 30% în 2015, la 50% în 2025, ceea ce confirmă, cel puțin declarativ, o disponibilitate foarte ridicată a românilor transforma nemulțumirile și frustrările în acțiune politică.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă

Profilul demografic al celor care doresc înlocuirea partidelor existente și ar fi dispuși să voteze altele noi arată că tineri în special (18-29 de ani, dar și 30-44 de ani) sunt mai nemulțumiți de partidele existente și mai dispuși să voteze cu partide noi. Tendințe similare mai accentuate regăsim în cazul angajaților din mediul privat, persoanelor cu educație primară și votanților AUR”, este analiza făcută de directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.

Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să...
Fanatik
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se ondulează, iar locul poate deveni oricând un pericol
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul...
Fanatik
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Se complică din nou situația lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de...
Fanatik
Se complică din nou situația lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare?! Ce demers au făcut procurorii
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
David Popovici a uitat de bolizii de sute de mii de euro! Cu...
iamsport.ro
David Popovici a uitat de bolizii de sute de mii de euro! Cu ce s-a prezentat la ultimul eveniment: a impresionat pe toată lumea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!