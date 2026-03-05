Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România

ADVERTISEMENT

Un fost mare fotbalist român este revoltat legat de un venit dat de statul român. Marius Lăcătuș se arată revoltat de felul în care se acordă pensia de merit în România. Această indemnizație este oferită de Agenția Națională pentru Sport.

Indignarea unui fost sportiv român legat de pensia de merit

Marius Lăcătuș a fost invitat într-o emisiune online unde a vorbit despre renta viageră și pensia de merit. Aceasta din urmă mai este denumită și indemnizație de merit, reprezintând o sumă plătită lunar sportivilor de renume.

Banii sunt acordați pentru recompensarea unei activități de notorietate și a unor realizări deosebite în domeniul culturii, științei și sportului. Fostul fotbalist de la FC Braşov şi FC Steaua și-a spus oful după ce

Cunoscutul antrenor a subliniat că sistemul de acordare a indemnizației de merit nu este unul tocmai bine pus la punct. S-a arătat dezamăgit de modalitatea prin care un fost campion poate beneficia de aceasta.

„Eu n-am nimic cu sportivii care au pensia viageră, medaliații olimpici, mondiali sau europeni, dar se spune că noi nu am reprezentat echipa națională, am reprezentat clubul.

Noi n-am reprezentat România în acea competiție când am câștigat Cupa Campionilor? Eu cred că, în primul rând, am reprezentat România, apoi clubul Steaua”, a spus Marius Lăcătuș, la .

”Să stai la rând să aștepți să moară cineva… ”

Pentru a-și susține punctul de vedere l-a adus în discuție pe Emeric Ienei. Regretatul antrenor a primit această pensie de merit, după ce i-a fost tăiată renta viageră. A încasat banii o perioadă destul de scurtă, după decesul lui Helmut Duckadam.

„Dacă așa se consideră, pentru mine nu e nicio problemă, dar probabil au fost jucători care, la un moment dat, aveau nevoie de acest ajutor. Iar cu pensia de merit, când am auzit, mi-a trecut.

Să stai la rând să aștepți să moară cineva care este cuprins în lista aia de 200 de persoane ca să fii trecut pe listă… mai bine lipsă.

Adică, cum e pusă problema, în loc să cauți soluții să mărești numărul celor care ar putea beneficia de această pensie, tu rămâi croit pe acel număr de oameni care pot să încaseze pensia de merit, dar să aștepte…

Sincer vorbind, nea Imi să ia pensia de merit din cauza faptului că Helmut a decedat mi se pare oribil, groaznic. Și la vârsta lui nea Imi… Adică, atunci când a decedat, de ce a mai beneficiat?

(n.r. A luat pensia puțin) Un an de zile, nici un an. Cu ce l-a ajutat? Cu nimic, practic!”, a completat fosta legendă a clubului Steaua București. Marius Lăcătuș a câştigat de zece ori campionatul naţional cu Steaua.

În palmaresul său se găsesc 7 Cupe ale României, o Cupă a Campionilor Europeni (1986) şi Supercupa Europei în 1987. Fostul mare fotbalist român care, este cetățean de onoare al orașului natal, Brașov, din anul 2025.

Cu toate că a atins performanțe remarcabile în fotbalul profesionist din România, Marius Lăcătuș nu încasează o rentă viageră. În schimb, la cei 61 de ani ai săi a primit un salariu uriaș datorită contractului semnat cu CSA Steaua.