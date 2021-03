Revolta unui medic din Bacău după proteste: “Oare nu se gândesc că e posibil să ajungă acolo?”

Bacăul a fost unul dinte orașele în care s-au desfășurat luni seara un protest anti restricții. Participanții la marș au invadat curtea Spitalului Județean de Urgență, iar în fața pavilionului unde sunt tratați pacienții COVID au scandat împotriva cadrelor medicale pe care le-au numit asasini și hoți.

Revolta unuia dintre medicii de gardă: “Am avut un sentiment de frică”

„Știam că e un protest anti-restricții, anti-mască și când am văzut că se îndreaptă în curtea spitalului am avut un sentiment de frică și m-am gândit: oare ce urmează să facă, să forțeze ușile, să intre înăuntru? Că știți că omul e imprevizibil în situațiile acestea. Dar pe urmă am văzut că sunt pașnici”, spune dr. Ioana Dinu, pneumolog pentru Libertatea.

Dr. Dinu se declară revoltată de gestul manifestanților din Bacău, care vine într-o perioadă în care Spitalul este copleșit de numărul cazurilor grave de COVID care ajung zilnic în unitatea medicală.

„Frizează ridicolul – este cuvântul cel mai potrivit pe care pot să-l folosesc. Manifestanții erau în fața pavilionului unde sunt internați pacienții cu COVID-19 în condițiile în care chiar ieri au fost foarte, foarte multe internări. Salvările veneau una după alta, duceau pacienții acolo… E de neconceput, de nevăzut, nu știu dacă pot să descriu”, a declarat medicul.

“Am fost resemnată, sunt situații pe care nu puteam să le fi conceput vreodată, nu credeam că trăiesc să ajung să văd așa ceva, dar uite că văd. M-am gândit la un singur lucru: oare dintre cei care scandau acolo nu au pe cineva internat înăuntru sau nu se gândesc că e posibil ca ei să ajungă acolo? Cam ce fel de om să fii să strigi asta unor alți oameni care își fac treaba, meseria, încearcă să salveze vieți?”, a mai spus ea.

Managerul se teme să nu piardă personalul

Adrian Popa, managerul Spitalului Județean din Bacău, este îngrijorat de starea de spirit a personalului, greu încercat după mai bine de un an de pandemie, în condițiile în care s-au făcut eforturi pentru asigurarea funcționării unității medicale în regim de pandemie.

Managerul consideră că, din punctul său de vedere, „a fost vorba de o dezinformare” și organizatorii protestului din Bacău au transformat protestul împotriva cadrelor medicale, deși el era anti-măsuri de restricție.

„Despre măsurile astea la nivel național putem discuta, sigur, dar la Bacău cred că s-a înțeles un pic greșit vizavi de ceea ce fac medicii, altfel nici nu vreau să mă gândesc…

Însă temerea mea cea mai mare este ca nu cumva personalul medical să zică la un moment dat «băi, știi ceva, hai să ne vedem de treaba noastră». Fiindcă ce fac ei acum la Spitalul Municipal din Bacău fac în plus față de ce făceau înainte de pandemie.

Nu e nimeni care să fie plecat din blocul chirurgical și să trateze doar pacienți COVID. Pentru ei efortul e dublu, mai ales în condițiile în care avem doctorițe care au copii mici acasă și pe care nu îi văd 10-12 nopți pe lună fiindcă sunt de gardă”, a precizat Adrian Popa.