„Revoltător!”. Ce l-a deranjat cu adevărat pe Daniel Pancu atunci când l-a văzut pe Louis Munteanu îmbrăcat în tricoul FCSB

Ultimul scandal de la CFR Cluj, , care a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB, nu l-a deranjat pe Daniel Pancu, antrenorul echipei ardelene.

Tehnicianul spune că fotbaliștii care fac diferența tind să aibă un comportament mai special, iar ceea ce a făcut atacantul formației din Gruia nu este ceva ce l-a supărat.

„Jucătorii rari au comportament diferit de al celorlalţi, atât pe teren, când e jocul blocat şi inventează o pasă sau un gol la care nu se aşteaptă nimeni, cât şi în afara terenului. Pe mine nu m-a deranjat, îţi spun sincer, faptul că a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, că putea să-l îmbrace şi pe al Rapidului, doar pe al lui U Cluj în mod normal cred că era mai greu să-l îmbrace.

El a şi argumentat că e un prieten vechi care este într-o situație foarte grea, Mihai Popescu, un coleg de-ai lui, deci nu condamn gestul de a îmbrăca un tricou, chiar dacă nu e normal. Eu sunt revoltat de altă situaţie. Noi nu avem voie, ca jucători profesionişti, să jucăm fotbal pe parchet la sală. Din ce am văzut eu în pozele alea se joacă la sală, la Sala Sporturilor din Vaslui, aici e o problemă la care trebuie să intervină clubul. Clubul aici trebuia să intervină”, a spus Daniel Pancu.

Pancu a fost deranjat de faptul că fotbalistul care este încă legitimat la CFR Cluj a jucat fotbal în sală, lucru care nu e recomandat pentru jucători pentru că există riscul unor accidentări.

„Ce cauţi să joci fotbal pe parchet, în vacanţă? Când fiecare jucător are programul de vacanţă, are un antrenament la 2 zile, dar nu scrie nicăieri fotbal pe parchet. Acolo nici măcar minge nu au. Sunt antrenamente care să ne menţină într-o stare bună pentru că intrăm direct. Avem de pe 3 ianuarie, sunt 15 zile, două săptămâni şi jucăm cu Oţelul. Ei trebuie să îşi menţină condiţia fizică în alt mod, nu la fotbal pe parchet.

Nu am discutat deloc cu el, nici cu clubul nu am discutat pe aspectul ăsta, pentru că e perioada asta, e sâmbătă, duminică, sunt sărbătorile, dar asta cu tricoul a fost un gest minor pentru mine. Dar faptul că joci, te poţi accidenta oricând şi aici clubul ar trebui să intervină”, a mai spus Pancu pentru .

Viitorul lui Louis Munteanu rămâne incert

Louis Munteanu nu a ascuns faptul că și-ar dori să se transfere în această iarnă, iar interes pentru semnătura sa ar exista din partea unor cluburi din Spania și Franța, conform zvonurilor apărute. Prețul jucătorului a fost deja stabilit de conducerea echipei din Gruia: 7 milioane de euro.

pe jucătorul crescut la Academia Hagi, asta după ce negocierile din toamnă au picat.