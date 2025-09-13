Revoluția lui Răzvan Lucescu! PAOK a renunțat la 17 fotbaliști în perioada de transferuri încheiată aseară în Grecia

PAOK Salonic este echipa din Grecia care afăcut cele mai multe transferuri în intervalul permis de FIFA. În total au fost 26 de venire-plecări, plus retragerea unui simbol al echipei, portughezul Vierinha.

PAOK a cumpărat un mijlocaș cu 10,5 milioane de euro

După ce sezonul trecut, primul după titlul din 2023, echipa a terminat pe locul trei, a ratat Cupa Greciei și a fost eliminată de FCSB din Liga Europa, anul acesta ambițille sunt mari la echipa patronată de rusul Savvidis.

într-o tranzacție de 10,5 milioane de euro, care este una dintre cele mai mari din istoria Greciei.

Mijlocașul grec, de 22 de ani, internațional cu 11 selecții la națională, va rămâne la clubul ceh, sub formă de împrumut, și se va alătura echipei în ianuarie. El nu a mai jucat în țara natală din 2011, pe când era junior la Panathinaikos.

Grecii au adus mulți jucători liberi de contract

Grecii au remarcat că Răzvan Lucescu a făcut o curățenie riguroasă în lot. PAOK a renunțat la 16 jucători din sezonul trecut (unii erau împrumutați), iar veteranul Vierinha s-a lăsat de fotbal.

În același timp, la PAOK au venit opt fotbaliști, plus Zafeiris, disponibil din iarnă, și Meite, care era împrumutat de la Benfica și a fost cumpărat definitiv. Valoarea totală a lotului lui Răzvan Lucescu este acum de 93,88 milioane de euro.

PAOK a adus însă, în majoritate, fotbaliști liberi de contract sau sub formă de împrumut. Cu excepția lui Zafeiris, doar pe Giakoumakis, venit de la Cruz Azul, s-au plătit 1,8 milioane de euro. La plecări, Kotarski a adus clubului 5 milioane de euro, iar Tissudali 1,7 milioane de euro.

Adversari tari în Liga Europa

PAOK a început bine sezonul. . Echipa din Salonic va juca acasă cu Betis Sevilla, Maccabi Tel Aviv (Israel), Young Boys Berna (Elveţia) şi Brann Bergen (Norvegia), iar în deplasare cu Lille, Lyon, Ludogorets (Bulgaria) şi Celta Vigo.

Revoluția lui Răzvan Lucescu:

Au venit: Giakoumakis (Cruz Azul), Meite (Benfica), Gugesashvili (Panserraikos), Taylor (Celtic), Kenny (Hertha), Ivanusec (Feyenoord), Bianco (Fiorentina), Voliako (Genoa), Zafeiris (Slavia Praga), Murg (Al Khalitz)

Au plecat: Kotarski (Copenhaga), Tissudali (Kor Fakan), Peña (Alianza Lima), Otto (Alaves), Colley (Al Diriya), Thomas (Apollon Limassol), Soares (Nacional), Samata (Le Havre), Schwab (Holstein Kiel), Talichmanidis (Olympiacos Nicosia), Lyratzis (Panserraikos), Gomez (Albacete), Bakayoko (fără echipă), Vieirinha (retras), Vietecka (Cagliari), Soretire (Zwolle), Balomenos (Anagennisi Karditsa)