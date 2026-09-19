Sport

Revoluția lui Roberto Mancini! “Squadra azzura” s-a umplut de italieni- africani

Italia a ratat calificarea la ultimele trei Cupe Mondiale și a apelat la antrenorul care a adus ultimul trofeu important: Campionatul European din 2020, disputat în 2021
Catalin Oprea
19.09.2026 | 06:45
Revolutia lui Roberto Mancini Squadra azzura sa umplut de italieni africani
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Noua națională a Italiei e plină de africani FOTO instagram
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Roberto Mancini a revenit pe banca echipei naţionale a Italiei și a demarat o amplă operațiune se revigorare a lotului, convocând nouă jucători noi în perspectiva celor patru meciuri din Liga Naţiunilor.

Mancini a apelat la nouă debutanți

Portarii Marco Carnesecchi (26 de ani, Atalanta Bergamo) şi Massimo Pessina (18 ani, Bologna), fundaşii Daniele Ghilardi (23 de ani, AS Roma), Michael Kayode (22 de ani, Brentford), Eddy Kouadio (20 de ani, Monza), mijlocaşii Issa Doumbia (22 de ani, Sporting), Alessandro Romano (20 de ani, Cagliari), precum şi atacanţii Antonio Vergara (23 de ani, Napoli) şi Mohamed Ali Zoma (22 de ani, Nürnberg) sunt debutanți în Squadra Azzurra.

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Altădată o echipă formată din italieni pur-sânge, Squadra Azzura a are acum cel mai mare număr de fotbaliști proveniți din imigranți africani. Honest Ahanor și Michael Kayode provin din părinți nigerieni, iar Eddy Kouadio, Issa Doumbia, Moise Kean și Mohamed Ali Zoma au origini ivoriene. În plus, Samuele Inácio este fiul unui fost fotbalist brazilian.

Chivu trimite patru fotbaliști la națională

Mai mulţi jucători de bază, precum campionii europeni Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Nicolò Barella şi Bryan Cristante, figurează, de asemenea, pe această listă de 34 de jucători, pe care Mancini i-a chemat la națională pentru meciurile împotriva Belgiei (25 septembrie), Turciei (28 septembrie, apoi 5 octombrie) şi Franţei (2 octombrie). Inter, echipă antrenată de Cristi Chivu, are patru jucători la națională: Bastoni, Barella, Di Marco și Pio Esposito.

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Massimo Maccarone a intrat în stafful tehnic

La trei ani după demisia sa din funcţia de selecţioner, Roberto Mancini s-a întors la sfârşitul lunii iulie, punând capăt agitaţiei din culise. Obiectivul declarat al antrenorului care a adus Italiei Campionatul European din 2020 este să pună capăt crizei. Italia, de patru ori campioană mondială, a ratat calificarea la ultimele trei Cupe Mondiale.

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Mancini are un staff complet nou, în care a intrat și Massimo Maccarone, coșmarul Stelei de la Middlesbrough. Leonardo Bonucci, campion european în 2020 a fost cooptat și el în echipa tehnică, din care mai fac parte Alberto Bollini și Antonio Gagliardi.

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Lotul Italiei:

Portari: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

Fundaşi: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (AS Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Mijlocaşi: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Issa Doumbia (Sporting Lisabona), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

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Atacanţi: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nürnberg)

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