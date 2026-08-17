Sport

Revoluția tactică a lui Gigi Becali la FCSB a durat doar 45 de minute. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu FC Botoșani

Gigi Becali anunţa cu surle şi trâmbiţe schimbarea sistemului la FCSB. Dar sistemul 3-4-3 promovat de patron a durat doar 45 de minute, Dawa fiind schimbat după prima repriză.
Marian Popovici
17.08.2026 | 22:51
Revolutia tactica a lui Gigi Becali la FCSB a durat doar 45 de minute Ce sa intamplat la pauza meciului cu FC Botosani
SPECIAL FANATIK
Revoluția tactică a lui Gigi Becali la FCSB a durat doar 45 de minute. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu FC Botoșani. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB spera într-o victorie cu FC Botoşani care să readucă echipa roş-albastră pe primul loc. Echipa lui Baciu venea după două remize la rând, cu Farul Constanţa şi Sepsi, iar pentru meciul cu echipa lui Croitoru, fosta campioană a pregătit o surpriză.

FCSB a început jocul în sistem 3-4-3!

Aşa cum Gigi Becali a anunţat la FANATIK SUPERLIGA, la FCSB a avut loc o schimbare revoluţionară de sistem. Echipa a jucat, în premieră, cu trei fundaşi centrali în faţa celor de la FC Botoşani: Joyskim Dawa, Andre Duarte şi Dylan Batubinsika, într-un sistem 3-4-3, anunţat în premieră de FANATIK.

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Începutul de meci a fost promiţător, iar FCSB a marcat prin Joao Paulo şi a controlat jocul. FC Botoşani nu a reuşit să îşi creeze prea multe ocazii, dar în minutul 36 au primit o mână de ajutor de la Dawa, care a gafat incredibil la golul marcat de Dumiter.

Revoluţia tactică a lui Gigi Becali a durat 45 de minute

Revoluţia tactică a lui Gigi Becali a durat doar până la pauză. La cabine s-a intrat la egalitate, scor 1-1, iar patronul roş-albaştrilor l-a schimbat pe gafeurul Dawa cu Valentin Creţu, titularul postului de fundaş dreapta.

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Astfel, de la 3-4-3 în primele 45 de minute s-a trecut la un sistem 4-3-3 clasic în repriza secundă, pe care roş-albaştrii l-au jucat cel mai des în acest debut de sezon. Gigi Becali declarase că în sistemul cu trei fundaşi centrali, FCSB ar fi fost imbatabilă:

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„Am schimbat noi sistemul acum și imbatabili vom fi! Nu mai trece nimeni. Cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea. (n.r. Jucați cu 3 fundași?) Numai cu 3 de acum încolo. Jucăm în acest sistem și o să fie spulberați. Nu mai suflă nimeni în fața noastră cu 3 fundași. Noi avem 5 fundași de clasă. De ce să jucăm cu 2 când avem 5 de clasă?

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Noi avem 5 fundaș centrali cei mai buni din România. Păi să nu jucăm cu 3? Pune în valoare jucătorul. Scapă de Crețu într-un fel. Nu o să joc cu Crețu mijlocaș. (n.r. Cine vor fi benzile?) Pe benzi poate să fie Cisotti… Pe o bandă, sigur, va fi Pădurariu. Că mai mult de asta s-a schimbat sistemul, pentru el. Am încredere că va fi mare fotbalist. Atunci, pe o bandă va fi Pădurariu, a doua va fi Miculescu, Cisotti, cine vrei. Abia aștept să văd cum nimeni nu suflă în fața noastră cu acest sistem”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

  • FCSB în primele 45 de minute (3-4-3): Popa – Dawa, Duarte, Batubinsika – Cisotti, Radunovic, Joao Paulo, Pădurariu – Boutoutaou, Bîrligea, Tănase
  • FCSB în a doua repriză (4-3-3): Popa – Creţu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu – Cisotti, Radunovic, Joao Paulo – Boutoutaou, Bîrligea, Tănase
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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