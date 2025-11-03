Sport

„Revoluție” cu succes a lui Dan Șucu! Genoa a obținut prima victorie a sezonului în minutul 90+3 și a scăpat de ultimul loc din Serie A

Genoa lui Dan Șucu a bifat prima victorie din acest sezon abia în etapa a 10-a din Serie A. „Grifonii” au dat lovitura în minutele de prelungire și au scăpat de ultima poziție din clasament
Ciprian Păvăleanu
03.11.2025 | 21:40
Echipa lui Dan Șucu a obținut prima victorie a sezonului și a părăsit momentan ultima poziție. Foto: Colaj FANATIK
Genoa are un sezon extrem de greu de Serie A, iar Patrick Vieira nu a putut face față. După 9 etape, echipa sa obținuse doar trei remize și șase înfrângeri, însă formația patronată de Dan Șucu a bifat prima victorie din această stagiune la doar câteva zile după ce francezul a fost demis.

Genoa scapă de ultimul loc, însă nu și de zona roșie

În etapa a 10-a, Genoa a mers la Sassuolo pentru a o înfrunta pe nou-promovata ce a adunat 13 puncte în acest sezon. În campionatul italian niciun adversar nu este accesibil, iar acest lucru s-a văzut și luni seară, în meciul dintre cele două echipe.

„Grifonii” au deschis scorul rapid, încă din minutul 18, prin ucraineanul Malinovskyi, iar genovezii au intrat în avantaj la pauză. La doar două minute de la reluarea partidei, legenda „neroverdilor”, Domenico Berardi, a restabilit egalitatea. Când mai erau doar câteva minute de jucat, norvegianul Leo Ostigard a înscris golul victoriei, mai exact în minutul 90+3, și a adus cele trei puncte la Genova.

În urma acestei victorii, formația patronată de Dan Șucu a părăsit ultima poziție și a urcat pe locul 18, la egalitate de puncte cu echipa lui Marius Marin, Pisa, însă cu un golaveraj puțin mai slab. În locul lui Genoa, surpriza neplăcută a acestei stagiuni este Fiorentina, care rămâne fără victorie și după etapa a 10-a și ocupă ultima poziție cu doar patru puncte acumulate.

Dan Șucu urmărește să aducă un campion mondial pe postul de antrenor la Genoa

Odată cu despărțirea de francezul Patrick Vieira, care la un moment dat era una dintre variantele lui Inter pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi, Dan Șucu este pe urmele unui nou antrenor care să o scape pe Genoa din problemele sportive cu care se confruntă.

Unul dintre pretendenți ar putea fi chiar un campion mondial cu Italia. Este vorba despre Daniele de Rossi, fotbalist legendar pentru Italia și AS Roma, însă care nu a dovedit mare lucru ca antrenor până acum. În 2024, el a fost pe banca echipei pentru care și-a dedicat întreaga carieră, însă nu a rezistat decât timp de 9 luni.

Urmează meciuri cruciale pentru Genoa. Cum arată programul echipei

Această victorie poate fi una foarte bună de moral pentru jucătorii echipei patronate de Dan Șucu înaintea unei serii de meciuri extrem de importante. În următoarele trei meciuri, Genoa va da doar peste echipe ce se află printre ultimele clasate, iar câștigarea punctelor din aceste întâlniri ar putea fi crucială pentru salvarea de la retrogradare.

În următoarea etapă, de pe 9 noiembrie, „Grifonii” vor întâlni echipa căreia i-au pasat „lanterna roșie”, Fiorentina. După pauza destinată naționalelor, Genoa va mai întâlni Cagliari (locul 14), pe 22 noiembrie, și Verona (locul 19), pe 29 noiembrie.

