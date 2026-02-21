Revoluţie în lotul României! Şapte jucătoare, out după Campionatul Mondial de handbal feminin. Cine debutează sub „tricolor”

ADVERTISEMENT

Naţionala României va juca în luna martie „dubla” din EHF Euro Cup împotriva Slovaciei. Este prima acţiune a echipei de handbal feminin după Campionatul Mondial din luna decembrie, încheiat pe locul 9.

Şapte jucătoare, out din lotul României după Campionatul Mondial!

Selecţionerul Ovidiu Mihăilă, , a anunţat lotul pentru meciurile cu Slovacia, iar schimbările sunt importante, nu mai puţin de şapte jucătoare care au fost fiind out.

Elena Șerban, Sonia Seraficeanu, Alicia Gogîrlă, Andreea Popa, Asma Elghaoui, Maryia Skrobic și Eva Kerekes au ieşit din lotul României. Au fost convocate în locul lor: Yaroslava Burlachenko, Diana Ciucă, Diana Lixăndroiu, Beatrice Raicea, Ștefania Stoica, Alexandra Szoke şi Orsolya Mozes, aflată la debutul sub tricolor.

Lotul României pentur dubla din EHF Euro Cup împotriva Slovaciei

România va juca împotriva Slovaciei pe 5 martie, de la ora 19:00, în Chemkostav Arena din Michalovce. Returul este programat pe 8 martie, de la ora 19:00, în TeraPlast Arena, din Bistriţa. Lotul României convocat pentru această dublă:

Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Yuliya Dumanska (Minaur)

Extreme dreapta: Mihaela Mihai (CSM București), Orsolya Mozes (SCM Craiova), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila)

Interi dreapta:

Centri: Alisia Boiciuc (Corona Braşov), Cristina Laslo (Gloria Bistriţa), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (SCM Rm. Vâlcea)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Braşov), Ştefania Stoica (Gloria Bistriţa), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Alexandra Szoke (CSM București)

Pivoţi: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina)

EHF Euro Cup, competiţie de pregătire pentru Campionatul European!

EHF Euro Cup este un turneu amical între oraşele gazdă ale Euro 2026 plus Norvegia, Danemarca şi Ungaria, care au obţinut calificarea graţie clasării pe podium de la precedentul turneu final european.

După două meciuri, România este pe locul doi din grupa din care mai fac parte Norvegia şi Polonia, având 2 puncte în două meciuri. „Tricolorele” au cedat cu 27-29 în Norvegia, iar apoi s-au impus cu 34-29 în faţa Poloniei.

În luna aprilie va avea loc „dubla” retur cu Norvegia şi Polonia. Dacă România încheie pe unul dintre primele 2 locuri, va merge în „Final Four” şi se va intersecta cu primele două clasate din cealaltă grupă, Danemarca şi Ungaria au maximum de puncte după primele două etape.

