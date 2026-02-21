Sport

Revoluţie în lotul României! Şapte jucătoare, out după Campionatul Mondial de handbal feminin. Cine debutează sub „tricolor”

Ovidiu Mihăilă a făcut schimbări importante în naţionala României pentru "dubla" cu Slovacia din EHF Euro Cup, din luna martie. Nu mai puţin de şapte jucătoare de la Mondial nu sunt în lot.
Marian Popovici
21.02.2026 | 20:01
Revolutie in lotul Romaniei Sapte jucatoare out dupa Campionatul Mondial de handbal feminin Cine debuteaza sub tricolor
SPECIAL FANATIK
Revoluţie în lotul României! Şapte jucătoare, out după Campionatul Mondial de handbal feminin. Cine debutează sub "tricolor". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Naţionala României va juca în luna martie „dubla” din EHF Euro Cup împotriva Slovaciei. Este prima acţiune a echipei de handbal feminin după Campionatul Mondial din luna decembrie, încheiat pe locul 9.

Şapte jucătoare, out din lotul României după Campionatul Mondial!

Selecţionerul Ovidiu Mihăilă, care a rămas doar la echipa naţională după despărţirea de SCM Craiova, a anunţat lotul pentru meciurile cu Slovacia, iar schimbările sunt importante, nu mai puţin de şapte jucătoare care au fost în lotul de Mondial fiind out.

ADVERTISEMENT

Elena Șerban, Sonia Seraficeanu, Alicia Gogîrlă, Andreea Popa, Asma Elghaoui, Maryia Skrobic și Eva Kerekes au ieşit din lotul României. Au fost convocate în locul lor: Yaroslava Burlachenko, Diana Ciucă, Diana Lixăndroiu, Beatrice Raicea, Ștefania Stoica, Alexandra Szoke şi Orsolya Mozes, aflată la debutul sub tricolor.

Lotul României pentur dubla din EHF Euro Cup împotriva Slovaciei

România va juca împotriva Slovaciei pe 5 martie, de la ora 19:00, în Chemkostav Arena din Michalovce. Returul este programat pe 8 martie, de la ora 19:00, în TeraPlast Arena, din Bistriţa. Lotul României convocat pentru această dublă:

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Digi24.ro
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
  • Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Yuliya Dumanska (Minaur)
  • Extreme dreapta: Mihaela Mihai (CSM București), Orsolya Mozes (SCM Craiova), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila)
  • Interi dreapta:
  • Centri: Alisia Boiciuc (Corona Braşov), Cristina Laslo (Gloria Bistriţa), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (SCM Rm. Vâlcea)
  • Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Braşov), Ştefania Stoica (Gloria Bistriţa), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila)
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Alexandra Szoke (CSM București)
  • Pivoţi: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina)

EHF Euro Cup, competiţie de pregătire pentru Campionatul European!

EHF Euro Cup este un turneu amical între oraşele gazdă ale Euro 2026 plus Norvegia, Danemarca şi Ungaria, care au obţinut calificarea graţie clasării pe podium de la precedentul turneu final european.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă:
Digisport.ro
Neverosimil! Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă: "Nu s-a mai văzut niciodată așa ceva"

După două meciuri, România este pe locul doi din grupa din care mai fac parte Norvegia şi Polonia, având 2 puncte în două meciuri. „Tricolorele” au cedat cu 27-29 în Norvegia, iar apoi s-au impus cu 34-29 în faţa Poloniei.

În luna aprilie va avea loc „dubla” retur cu Norvegia şi Polonia. Dacă România încheie pe unul dintre primele 2 locuri, va merge în „Final Four” şi se va intersecta cu primele două clasate din cealaltă grupă, Danemarca şi Ungaria au maximum de puncte după primele două etape.

ADVERTISEMENT
  • 7 schimbări a făcut Ovidiu Mihăilă în lotul României pentru „dubla” din martie
  • 9 este locul ocupat de România la Campionatul Mondial din luna decembrie
Fanatik SuperLiga, duminică, 22 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, duminică, 22 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top după derby-ul Rapid – Dinamo
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 14. CSM Bucureşti joacă acum cu...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 14. CSM Bucureşti joacă acum cu Ikast! Calculele calificării, în timp real
Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo!...
Fanatik
Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo! Acum se joacă West Ham – Bournemouth
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
ULUITOR! Ilie Năstase a fost obligat să abandoneze afacerea din cauza președintelui: 'Am...
iamsport.ro
ULUITOR! Ilie Năstase a fost obligat să abandoneze afacerea din cauza președintelui: 'Am băgat milioane!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!