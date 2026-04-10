Revoluție în medicina dentară! Terapia care ar putea regenera dinții, testată pe oameni în Japonia. Dr. Yazan Aqrabawi: „Moment de cotitură”

O posibilă schimbare de paradigmă în stomatologie se conturează în Japonia, unde specialiștii au demarat primele studii clinice pe oameni pentru un tratament experimental care ar putea stimula regenerarea dinților. Terapia, aflată în fază incipientă de testare, este privită de cercetători drept un pas important spre o abordare complet nouă în refacerea danturii, iar stomatologul Yazan Aqrabawi, verișorul fotomodelelor Bella și Gigi Hadid o descrie drept „un moment de cotitură”.

Primele teste pe oameni pentru terapia care promite regenerarea dinților

Un pas uriaș pentru medicina dentară ar putea schimba radical modul în care sunt tratate pierderile dentare, o problemă care afectează milioane de oameni din întreaga lume. În Japonia, cercetătorii au trecut la următorul nivel și au început primele teste pe subiecți umani pentru un tratament inovator care promite să regenereze dinții în mod natural, eliminând, în timp, nevoia de implanturi sau proteze dentare. Studiul se desfășoară la Spitalul Kitano din Osaka, unde o echipă de specialiști testează un medicament bazat pe anticorpi, dezvoltat pentru a activa mecanismele latente ale organismului.

Practic, terapia țintește o proteină responsabilă de inhibarea dezvoltării dentare și, odată blocată, permite organismului să „repornească” procesul natural de formare a dinților. Astfel, sunt stimulate structuri biologice inactive până acum, capabile să genereze dinți noi, complet funcționali, integrați natural în cavitatea orală.

Este pentru prima dată la nivel mondial când o astfel de abordare ajunge în faza de testare pe oameni, după ce experimentele realizate pe animale au arătat rezultate spectaculoase. În cadrul acelor studii, dinții regenerați nu doar că au crescut complet, dar s-au și adaptat perfect la structura existentă, oferind speranțe reale pentru o schimbare majoră în stomatologie.

Medicul Yazan Aqrabawi, verișorul surorilor Hadid, despre descoperirea care ar putea schimba stomatologia

Pentru a evalua cât de importantă ar putea fi această descoperire pentru viitorul stomatologiei, FANATIK a discutat cu medicul Yazan Aqrabawi, fiind și nepotul celebrului om de afaceri Mohamed Hadid, tatăl supermodelelor cunoscute în toată lumea. Specialistul a oferit o analiză exclusivă asupra potențialului acestui tratament și a explicat în ce măsură ar putea schimba practicile actuale din domeniu.

„Descoperirea cercetătorilor japonezi privind regenerarea dinților reprezintă un posibil moment de cotitură în stomatologie. Conceptul de stimulare a mugurilor dentari latenți printr-un tratament biologic este extrem de promițător, mai ales pentru pacienții care suferă de pierderi dentare multiple sau anomalii congenitale.

Cu toate acestea, este important să subliniem că ne aflăm încă în faza de studii clinice, iar aplicabilitatea largă necesită validare pe termen lung în ceea ce privește siguranța, eficiența și stabilitatea rezultatelor.

Dacă această tehnologie va fi confirmată, ar putea schimba fundamental abordarea actuală bazată pe implanturi dentare și proteze, deschizând calea către o stomatologie regenerativă reală. În concluzie, este o direcție științifică extrem de interesantă, dar care trebuie privită cu optimism moderat și rigoare medicală”, a explicat specialistul pentru FANATIK.

Cum funcționează tratamentul care ar putea face dinții să crească din nou

În Japonia, cercetătorii au făcut un pas important către o posibilă schimbare majoră în stomatologie, după ce au început testele pe oameni pentru un tratament care ar putea permite regenerarea naturală a dinților. Studiul are loc la Spitalul Kitano din Osaka și este considerat unul dintre cele mai avansate proiecte din domeniul medicinei regenerative dentare. Echipa coordonată de medicul Katsu Takahashi lucrează la o terapie care stimulează capacitatea ascunsă a organismului de a produce dinți noi.

Tratamentul acționează asupra unor mecanisme biologice care, în mod normal, rămân inactive la adulți, dar care pot fi „reactivate” pentru a declanșa formarea unor dinți complet funcționali. Metoda se bazează pe utilizarea unui anticorp care blochează acțiunea unei proteine ce împiedică dezvoltarea dentară. Odată eliminat acest „blocaj”, organismul își poate relua procesul natural de formare a dinților. Testele efectuate anterior pe animale au arătat rezultate încurajatoare: dinții crescuți s-au dezvoltat normal și s-au integrat perfect în structura existentă.

Când ar putea deveni realitate metoda care face posibilă regenerarea dentară

În prezent, studiul clinic include un grup restrâns de adulți care se confruntă cu lipsa unor măsele, scopul principal fiind evaluarea siguranței tratamentului și a modului în care acesta funcționează în organismul uman. Dacă rezultatele vor fi pozitive, cercetătorii intenționează să extindă testarea și la copii care suferă de afecțiuni congenitale ce împiedică dezvoltarea dinților.

Miza acestui proiect este uriașă: specialiștii speră să ofere, în timp, o alternativă naturală și definitivă la soluțiile actuale, precum implanturile sau protezele, care pot avea limitări și complicații. O astfel de tehnologie ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea vieții pacienților și ar schimba fundamental modul în care sunt tratate problemele dentare.

Interesul comunității medicale este deja foarte mare, deoarece pierderea dinților nu afectează doar aspectul estetic, ci și funcții esențiale precum alimentația sau vorbirea. Dacă studiile vor confirma eficiența terapiei, și ar deschide drumul către o nouă eră a stomatologiei regenerative. Pe măsură ce studiul clinic continuă, interesul internațional rămâne ridicat, semnalând o nouă eră a medicinei dentare regenerative și oferind speranță pentru cei afectați de pierderea dinților din întreaga lume.