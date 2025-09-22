Sport

Revoluţie în naţionala României după ce Mircea Lucescu a fost confirmat selecţioner: “Sunt mulţi care sunt pe nasul pe sus”

Giovanni Becali a spus lucrurilor pe nume după ultimele rezultate ale echipei naționale. Pe cine a pus tunurile impresarul.
Mihai Dragomir
22.09.2025 | 14:43
Giovanni Becali vrea o schimbare la echipa națională. Ce problemă crede că are de fapt Mircea Lucescu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Mircea Lucescu continuă la echipa națională a României, după cum Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAGiovanni Becali a vorbit despre situația primei reprezentative și a transmis ce probleme are de fapt selecționerul.

Givoanni Becali a spus totul despre lotul naționalei României. Marea problemă pentru selecționerul Mircea Lucescu

Mircea Lucescu rămâne să ducă la bun sfârșit campania de calificare la CM 2026. Selecționerul, care a oferit prima reacție după rămânerea în funcție la FANATIK SUPERLIGA, va schimba fața echipei pentru jocul următor, contra Austriei.

Giovanni Becali a mărturisit că niciun alt antrenor nu se ridică în acest moment la nivelul lui Mircea Lucescu pentru a-l putea înlocui și că adevărata problemă la echipa națională sunt jucătorii mult prea încrezuți.

„Eu aștept să vină jucători neîngâmfați la echipa națională, neburdușiți de bani!”

„Eu n-am zis să plece Lucescu. Are orgoliu să demonstreze, dar are și riscuri. Riscul este și al Federației, și al lui. Un baraj pierdut, pentru Lucescu nu înseamnă prea mult la ce carieră a avut.

Pentru Federație este riscul foarte mare. Ce antrenor să aduci să garanteze barajul? N-ai pe niciunul. Doar un antrenor care include barajul odată cu începerea pregătirii pentru următorul ciclu, Campionatul European și încă un Campionat Mondial. Lucescu, chiar dacă pierde o calificare, la câte a câștigat și pe unde a fost, nu mai poate să îi spună nimeni…

Eu aștept să vină jucători neîngâmfați la echipa națională, neburdușiți de bani. Să vină cei care vor până la sânge, să lupte pe teren. Sunt mulți care sunt cu nasul pe sus la echipa națională. De ce nu spun de Marius Marin, care nu e cu nasul pe sus. Am dat un singur exemplu”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

  • 12 octombrie 2025 (duminica), este data următorului joc oficial pentru naționala României: acasă cu Austria
Mihai Dragomir
