Revoluție în Premier League! A fost introdusă regula care schimbă totul: „Un nou protocol experimental”

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Premier League va implementa o nouă regulă începând din sezonul 2026-2027 pentru a împiedica așa-zisele „time-out-uri tactice” de care beneficiază echipele în momentul în care portarii acuză o accidentare. Pro Ref, organizația care conduce arbitrajul în Anglia, a dezvăluit ce sa va întâmpla începând din noul sezon în momentele în care portarii se confruntă cu o problemă medicală.

Regulă nouă în Premier League! Antrenorii vor fi nevoiți să scoată un jucător de pe teren când portarii acuză o accidentare

Începând din sezonul 2026-2027 al Premier League, în momentul în care portarii vor acuza o accidentare, antrenorii vor fi nevoiți să scoată din teren un jucător de câmp, care va rămâne în afara jocului timp de un minut după ce partida se va relua. Noua regulă a fost introdusă pentru a evita momentele în care portarii acuză accidentări cu scopul de a întrerupe jocul.

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„Fotbalul englez a primit aprobarea International Football Association Board (IFAB) pentru a introduce, în sezonul 2026/2027, un nou protocol experimental privind accidentările portarilor, ca parte a angajamentului său continuu de a menține ritmul și fluiditatea jocurilor.

Acest proiect-pilot va fi implementat în fotbalul profesionist masculin și feminin din Anglia și vizează situațiile în care accidentările portarilor sunt folosite pentru a întrerupe ritmul jocului, a încetini desfășurarea acestuia sau a crea oportunități pentru transmiterea de instrucțiuni tactice”, a transmis organizația Pro Ref, conform .

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În ce situații nu se aplică noua regulă privind accidentările portarilor

Totuși, noua regulă nu va fi folosită în toate situațiile în care portarii acuză o problemă medicală. Antrenorii nu vor fi nevoiți să scoată din teren un jucător de câmp în următoarele cazuri: dacă portarul are nevoie de îngrijiri medicale după ce este faultat, dacă portarul intră în contact cu un jucător de câmp și ambii fotbaliști au nevoie de îngrijiri sau dacă portarul sângerează. .

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Noua regulă privind accidentările portarilor face parte dintr-un trend foarte pronunțat în ultimii ani, care are ca obiectiv eliminarea tragerilor de timp. Va fi pusă în aplicare în continuare și regula privind degajările portarilor, cărora nu le este permis să țină mingea mai mult de opt secunde, dar și .