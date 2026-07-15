Sport

Revoluție în transmisiunile TV! EBU a comunicat directive pentru a preveni sexualizarea sportivelor

Cadrele strânse cu sportive care pot fi încadrate la categoria sexualitate nu vor mai putea apărea în transmisiunile TV. EBU a venit cu noi reguli în acest sens.
Traian Terzian
15.07.2026 | 16:05
Revolutie in transmisiunile TV EBU a comunicat directive pentru a preveni sexualizarea sportivelor
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EBU schimbă din temelii modul de transmisie a evenimentelor sportive. Sursă foto: Profimedia
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Transmisiunile TV vor cunoaște o schimbare revoluționară de astăzi înainte, după decizia Uniunii Europene a Radiodifuziunii (EBU). Se dorește prevenirea sexualității în competițiile sportive.

EBU cere protejarea sportivelor în transmisiunile TV

Uniunea Europeană a Radiodifuziunii a venit cu noi reglementări în ceea ce privește transmisiunile sportive și totul pentru a preveni sexualizarea sportivelor. Regula este valabilă pentru început în competițiile de atletism.

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EBU a încheiat un parteneriat cu European Athletics și a lansat noi îndrumări pentru acoperirea sportivă pentru femei, posturile de radiodifuziune fiind îndemnate să se concentreze pe performanță și capacitate tehnică.

Directiva avertizează companiile TV să evite cadrele persistente pe corpurilor sportivelor, unghiurile joase ale camerei care captează imagini indecente și anumite reluări cu încetinitorul. În schimb, unghiurile mai largi care arată performanța sportivă și tehnica sunt încurajate.

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Mesajul EBU pentru deținătorii drepturilor TV

Recomandările sunt făcute în special pentru probe precum săritura în înălțime, săritura cu prăjina, săritura în lungime, triplusalt și cursele de alergare. Prin acest document li se cere transmițătorilor să pună accentul pe performanța sportivelor, nu pe cadre care pot contribui la sexualizarea acestora.

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”Sexualizarea sportivelor prin alegerea anumitor unghiuri de filmare și a modului de montaj rămâne o problemă importantă în transmisiunile multor sporturi. Aceste alegeri au consecințe profunde.

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Ele mută atenția de la realizările și calitățile tehnice remarcabile ale sportivelor și riscă să perpetueze stereotipuri dăunătoare”, a declarat Glen Killane, directorul executiv al EBU Sports.

Ce prevede ghidul întocmit de EBU

Ghidul pus la dispoziție de EBU, care are 23 de pagini și este intitulat ”Raising the Bar” (n.r. – Ridică ștacheta), oferă și exemple concrete privind modul în care televiziunile care transmit competițiile atletice ar trebui să facă filmările.

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În privința probei de săritura în înălțime se recomandă cadre cât mai largi care să prindă momentul elanului, desprinderea și trecerea peste ștachetă și nicidecum prim-planuri sau reluări cu încetinitorul din unghiuri joase.

În ceea ce privește săritura în lungime și triplusaltul, accentul ar trebui să fie pus pe tehnica sportivelor și pe desfășurarea săriturii, fără a se insista cu filmări din spate sau de la nivelul solului.

De asemenea, se recomandă ca în cursele de alergare să se evite cadrele foarte apropiate din spatele atletelor, în special în momentele de pregătire pentru start sau imediat după sosire, când acestea sunt epuizate.

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Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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