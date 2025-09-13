Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv

Potrivit surselor FANATIK Agenția Națională de Administrație Fiscală (ANAF) pregătește schimbări majore, ce urmează să fie anunțate oficial la începutul săptămânii viitoare. În primul rând este vorba de un nou șef la Direcția Regională a Finanțelor Publice București, dar și o serie de schimbări la nivelul sectoarelor Capitalei. Măsurile vizează sporirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat.

Un nou șef pentru ANAF București

Presiunea deficitului bugetar, resimțită la nivelul tuturor instituțiilor statului, determină schimbări radicale în cadrul ANAF, instituția care trebuie să reducă anul acesta deficitul în ceea ce privește colectarea veniturilor la bugetul statului. O serie de schimbări importante, ce vizează conducerea regionalei București, urmează să fie anunțate săptămâna viitoare.

În prezent, DGRFP București este condusă de către Ligia Mihaela Urs, delegată în funcția de director general. Aceasta ar urma să se întoarcă pe funcția deținută, mai exact la conducerea Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii — Bucureşti. Locul acesteia ar urma să fie luat de către un specialist de la antifraudă.

Potrivit surselor FANATIK, începând de săptămâna viitoare, noul șef al DGRFP București ar urma să fie Alin Bogașeru, inspector antifraudă la regionala Craiova. Acesta are o carieră de peste zece ani în cadrul Fiscului și, potrivit surselor noastre, ar

Rotirea directorilor pe colectare ai Fiscului între Sectoare

„Ligia Urs va reveni pe postul unde era titulară. În locul ei va veni un băiat de la Antifraudă Craiova. Toți directorii pe colectare la DGRFP București vor fi schimbați. Cei de la Sectorul 3 vor fi trecuți la Sectorul 1, cei de la Sectorul 4 vor ajunge la 5, cei de la Ilfov vor fi puși la Sectorul 6 și tot așa. Și asta e doar începutul. Vor mai fi schimbări importante la ANAF”, au declarat mai multe surse pentru FANATIK.

Mutarea conducerilor în interiorul unor instituții de control este o schimbare organizatorică clasică în acest tip de organizații. Prin acest tip de măsuri se încearcă evitarea apariției unor relații de împrietenire între organismele de control și firmele care fac obiectul controlului.

Potrivit informațiilor noastre toate aceste schimbări, ce vizează în special Capitala, vin în contextul în care sumele colectate de aici la bugetul de stat sunt și cele mai mari. Deși una dintre principalele probleme cu care se va confrunta noua conducere este schema de personal subdimensionată din Capitală, comparativ cu restul regiunilor.

Mână liberă pentru ANAF

În contextul în care România a început anul cu un deficit bugetar estimat între 9 și chiar 11% din PIB după unele surse, iar țara noastră are cea mai scăzută rată de colectare din întreaga Europă, presiunea asupra ANAF-ului este enormă. Este așteptat ca Fiscul să finalizeze procesul de digitalizare și să combată eficient evaziunea fiscală.

De la începutul lunii iulie, instituția are un nou director general și, potrivit surselor noastre, ingerințele politice au dispărut, așteptarea fiind acum ca Fiscul să-și facă treaba. „ANAF a primit mână liberă. Niciun partid nu mai are acum influență la nivelul instituției”, au declarat sursele, pentru FANATIK.