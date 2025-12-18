Revoluție la CFR Cluj! Daniel Pancu îi cere transferuri lui Neluțu Varga: “Avem nevoie și de sânge proaspăt”. Câți jucători noi își dorește

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, speră să încheie anul cu o victorie. Echipa din Gruia va juca vineri seara pe terenul celor de la FC Botoșani. Tehnicianul ardelenilor a vorbit despre duelul cu revelația campionatului și a anunțat că așteaptă transferuri în pauza de iarnă.

CFR Cluj încheie anul cu un meci la Botoșani

CFR Cluj este încă în lupta pentru un loc care garantează prezența în play-off-ul Superligii României, însă ardelenii trebuie să aibă un final de sezon regulat aproape perfect pentru a încheia în top 6. Vineri vor juca la Botoșani, împotriva unei echipe care a impresionat în această stagiune.

Daniel Pancu se așteaptă la un meci dificil în fața celor de la FC Botoșani a vorbit despre jocul moldovenilor și a spus că este impresionat de ce a reușit să realizeze omologul său, Leo Grozavu. Totuși, tehnicianul vrea cele 3 puncte.

Daniel Pancu cere întăriri la CFR Cluj! De câte transferuri ar avea nevoie ardelenii în iarnă

Mai mult, Daniel Pancu a vorbit și despre . Antrenorul a spus clar că mai mulți jucători vor pleca de la echipă și speră ca oficialii clubului să aducă, în locul lor, fotbaliști care să pună umărul la calificarea în play-off.

“Întâlnim o echipă care e imbatabilă pe teren propriu, una care are un antrenor pe care eu îl respect foarte mult. Are, la fel ca toată lumea, slăbiciuni. La noi sunt multe probleme. Pe lângă suspendări, au intervenit și accidentări și alte probleme de sănătate, răceli, gripe, viroze. Suntem într-un moment dificil. Mie un mare antrenor mi-a spus cândva că, pentru a câștiga un meci de fotbal, ai nevoie de 10 jucători și un portar.

Botoșani este imbatabilă acasă. E pe primul loc la acest capitol. Sperăm să profităm de slăbiciunile lor. Jucătorii sunt profesioniști. Sunt obligați să se gândească la fotbal și nu la vacanță. Vor avea două săptămâni după de pauză. Nu cred că sunt probleme.

Louis lipsește. Este un jucător important. Avem soluții. Louis, în orice moment, poate crea panică în apărare. Este greu de înlocuit, dar sper să fiu inspirat și să găsesc soluții. Cei de la Botoșani au parte de un sezon fantastic. Pun multă presiune pe adversar. Sunt jucători periculoși de la mijloc în sus, acolo. Va trebui să fim atenți. Noi ne dorim mereu 3 puncte. Așa vom aborda și jocul. Noi trăim un altfel de an. Este o jumătate de sezon diferită. Orice club trece și prin astfel de perioade.

Nu știu care este situația financiară. Am evitat să discut. Nu vreau să ne căutăm alibiuri. Și în trecut au mai fost probleme. Este simplu. Sunt jucători care ar trebui să plece. Unii dintre ei au livrat foarte puțin. Să vedem în ce condiții se va întâmpla asta. Avem nevoie și de sânge proaspăt. Nu vor veni mulți, însă sper ca clubul să fie inspirat în ceea ce privește achizițiile. În jur de 3 jucători sper să vină. Nu vreau să spun pe ce poziții”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani.