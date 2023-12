Revoluție la CSA Steaua! Anunț oficial de ultimă oră: „Renunțăm la jucători”

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a remarcat acest mesaj al celor de la Steaua București. ”Astăzi, anunț pe pagina de Facebook a lui Steaua București, echipa din Liga a 2-a. CSA Steaua, Steaua București conform deciziilor judecătorești. Oamenii anunță foarte clar, au pus comunicat”, a transmis Horia Ivanovici, fiind completat de Robert Niță: ”Ei s-au apucat de treabă cu bugetul asigurat, fără să fie în insolvență”.

Revoluție la CSA Steaua! Anunț oficial de ultimă oră

Potrivit comunicatului transmis de Steaua București, momentan nu vor mai face parte din lot jucătorii Tsvetelin Chunchukov, Mario Topuzov, Alexandru Boiciuc, Alexandru Buziuc și Rareș Enceanu. Fanii steliști așteaptă în continuare ca echipa să își câștige legal dreptul de a promova, pentru ca mai apoi să poată ridica nivelul și, de ce nu, să se lupte de la egal la egal cu FCSB.

”Steaua vrea să schimbe liniile în această iarnă! Steaua București a încheiat anul 2023 pe locul 7 în Liga a II-a, cu 22 de puncte, unul mai puțin decât ultima poziție care permite accesul în play-off (ocupată de ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu). Dacă jucătorii au intrat în vacanță de la finalul săptămânii trecute, staff-ul tehnic pregătește deja sezonul de primăvară. Astfel, în urma unei analize făcute la finalul sezonului de toamnă și a rezultatelor deloc satisfăcătoare din campionat, Daniel Oprița și staff-ul său au decis că e nevoie de o restructurare a lotului.

”Am făcut o analiză a evoluției echipei în primele 15 etape din acest sezon și ne dorim să facem câteva modificări în componența lotului. În această iarnă încercăm să renunțăm la câțiva jucători care nu au dat randamentul dorit. E adevărat că nu avem drept de promovare nici în acest sezon, dar se impun unele schimbări în această perioadă. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off”, a declarat Daniel Oprița pentru pagina de Facebook a Clubului Steaua București.

Jucătorii care nu mai intră în vederile staff-ului Stelei sunt: Tsvetelin Chunchukov, Mario Topuzov, Alexandru Boiciuc, Alexandru Buziuc și Rareș Enceanu. Campionatul Ligii a II-a se va relua pe 24 februarie 2024, cu etapa a 16-a, când Steaua va evolua în deplasare cu CSM Reșița. #echipaSteauapegazon #aicieSteaua #spiritdeluptă #Steauasuntemnoi”, se arată în comunicatul steliștilor.

Va avea CSA Steaua drept de promovare în SuperLigă?

Potrivit lui Mitică Dragomir, Oracolul FANATIK, cei de la Steaua București s-ar putea să nu promoveze niciodată, în ciuda dorinței suporterilor. ”CSA Steaua nu va avea niciodată drept de promovare. Atâta timp cât FIFA și UEFA nu aprobă departamentale. Nu puteam să le dăm drept nici pe vremea mea și a lui Sandu”, a declarat Dumitru Dragomir în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

”Ei se ceartă cu Gigi Becali dar nu au drept de promovare. Știi că echipa asta mănâncă din bugetul statului 2-3 milioane de euro? Foarte bine, dar să ai drept de promovare”, a remarcat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, în dialogul său special cu Mitică Dragomir. CSA Steaua nu are drept de promovare nici în acest sezon, însă lucrurile s-ar putea schimba anul viitor.

Revoluție la CSA Steaua în iarnă!