Sport

Revoluție la CSM București după bronzul din Final Four! Toate cele nouă transferuri parafate de „tigroaice”

CSM Bucureşti a încheiat pe locul 3 în Liga Campionilor, însă în sezonul viitor va fi o adevărată revoluţie în lotul "tigroaicelor". Vor pleca zece jucătoare de la echipă, iar până acum au fost parafate nouă transferuri.
Marian Popovici
09.06.2026 | 14:13
Revolutie la CSM Bucuresti dupa bronzul din Final Four Toate cele noua transferuri parafate de tigroaice
SPECIAL FANATIK
Revoluție la CSM București după bronzul din Final Four! Toate cele nouă transferuri parafate de "tigroaice". Sursa: sportpictures.eu
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CSM Bucureşti a încheiat cu fruntea sus sezonul după ce a învins Brest în meciul pentru locul 3 din Liga Campionilor, scor 32-26. Metz este campioana continentală după ce a trecut în finală de Gyor, scor 31-29. Maghiarele au pierdut „coroana” după doi ani consecutivi în care au câştigat Champions League.

Nouă transferuri parafate de CSM Bucureşti pentru sezonul viitor!

Lotul „tigroaicelor” va suferi modificări masive în această vară. Vor pleca nu mai puţin de 10 jucătoare şi au fost deja transferate alte nouă. Oficialii echipei vor să mai aducă neapărat un portar, în condiţiile în care vor pleca toţi cei trei goalkeeperi ai echipei şi vin doar doi până acum.

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De la câştigătoarea Ligii Campionilor vine Tyra Axner, care a evoluat în Final Four-ul de la Budapesta. Trei jucătoare din Suedia vin la CSM Bucureşti, alături de Axner fiind transferate Jenny Carlson (Molde) şi Matilda Forsberg (Gloria Bistriţa). Un alt nume important care vine la CSM Bucureşti este Daria Dmitrieva de la Ferencvaros.

Toate transferurile celor de la CSM Bucureşti: 

  1. Denisa Şandru – Rapid
  2. Yulia Dumanska – Minaur Baia Mare
  3. Tyra Axner – Metz
  4. Jenny Carlson – Molde
  5. Matilda Forsberg – Gloria Bistriţa
  6. Daria Dmitrieva – Ferencvaros
  7.  Csenge Kuczora – Thuringer
  8.  Dorottya Faluvégi – Ludwigsburg
  9.  Pernille Brandenborg – Storhamar

10 plecări din echipa „tigroaicelor”! Omoregie părăseşte CSM Bucureşti după opt ani

Bojana Popovic mai are un an de contract cu CSM Bucureşti şi va avea o misiune dificilă în a omogeniza rapid echipa după atâtea schimbări. Antrenoarea celor de la CSM Bucureşti a încercat să mai întoarcă din drum unele jucătoare, dar contractele erau deja semnate când a ajuns la echipă şi va fi nevoită să reconstruiască CSM Bucureşti din temelii.

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Plecările din vară de la CSM Bucureşti:

  1. Gabriela Moreschi – Metz
  2. Evelina Eriksson – Gloria Bistriţa
  3. Daciana Hosu – Gloria Bistriţa
  4. Djurdjina Jaukoic – Buducnost
  5. Elizabeth Omoregie – Ferencvaros
  6. Inger Smits – SCM Râmnicu Vâlcea
  7. Trine Ostergaard – Viborg
  8. Mihaela Mihai – Dunărea Brăila
  9. Merel Freriks – Borussia Dortmund
  10. Andreea Rotaru – se retrage

Pentru sezonul viitor, CSM Bucureşti mai trebuie să aducă un portar, post vulnerabil, mai ales că Denisa Şandru revine după o accidentare. Rămâne de văzut dacă noile transferuri vor putea acoperi golurile lăsate de plecările lui Omoregie, Jaukovic sau Ostergaard.

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Cum arată lotul celor de la CSM Bucureşti pentru sezonul viitor:

  • Portari: Yulia Dumanska, Denisa Şandru
  • Extreme dreapta: Matilda Forsberg, Dorottya Faluvégi
  • Interi dreapta: Valeriia Maslova, Kristina Novak
  • Centri: Daria Dmitrieva, Jenny Carlson, Alexandra Voicu
  • Interi stânga: Tyra Axner, Anne Mette Hansen, Csenge Kuczora, Irina Maxim
  • Extreme stânga: Emma Friis, Alexandra Szoke
  • Pivoţi: Crina Pintea, Tatjana Brnovic, Pernille Brandenborg

„Desigur că nu sunt fericită. Nu pot spune asta, pentru că multe s-au întâmplat înainte de a veni eu, așa că multe fete aleseseră deja să plece. Am încercat să le aduc înapoi, dar semnaseră deja. Va fi greu, dar ăsta e sportul. Trebuie să ne adaptăm. De data aceasta am pierdut o jucătoare de bază… Lisa (Elisabeth Omoregie), apoi Gina (Djurdjina Jaukovic), care a fost un lider foarte important pe teren. Am pierdut toți cei trei portari, am pierdut extreme… Când schimbi multe pe poziția de inter, este puțin dificil. Va dura până vom construi din nou, dar multe echipe din România au făcut la fel. Nu mi se pare normal, pentru că aceste lucruri trebuie pregătite din timp”, Bojana Popovic, despre schimbările pentru sezonul viitor

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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