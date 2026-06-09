Revoluție la CSM București după bronzul din Final Four! Toate cele nouă transferuri parafate de „tigroaice”

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CSM Bucureşti a încheiat cu fruntea sus sezonul după ce a învins Brest în meciul pentru locul 3 din Liga Campionilor, . Metz este campioana continentală după ce a trecut în finală de Gyor, scor 31-29. Maghiarele au pierdut „coroana” după doi ani consecutivi în care au câştigat Champions League.

Nouă transferuri parafate de CSM Bucureşti pentru sezonul viitor!

Lotul „tigroaicelor” va suferi modificări masive în această vară. Vor pleca nu mai puţin de 10 jucătoare şi au fost deja transferate alte nouă. Oficialii echipei vor să mai aducă neapărat un portar, în condiţiile în care vor pleca toţi cei trei goalkeeperi ai echipei şi vin doar doi până acum.

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De la câştigătoarea Ligii Campionilor vine Tyra Axner, care a evoluat în Final Four-ul de la Budapesta. Trei jucătoare din Suedia vin la CSM Bucureşti, alături de Axner fiind transferate Jenny Carlson (Molde) şi Matilda Forsberg (Gloria Bistriţa). Un alt nume important care vine la CSM Bucureşti este Daria Dmitrieva de la Ferencvaros.

Toate transferurile celor de la CSM Bucureşti:

Denisa Şandru – Rapid Yulia Dumanska – Minaur Baia Mare Tyra Axner – Metz Jenny Carlson – Molde Matilda Forsberg – Gloria Bistriţa Daria Dmitrieva – Ferencvaros Csenge Kuczora – Thuringer Dorottya Faluvégi – Ludwigsburg Pernille Brandenborg – Storhamar

10 plecări din echipa „tigroaicelor”! Omoregie părăseşte CSM Bucureşti după opt ani

şi va avea o misiune dificilă în a omogeniza rapid echipa după atâtea schimbări. Antrenoarea celor de la CSM Bucureşti a încercat să mai întoarcă din drum unele jucătoare, dar contractele erau deja semnate când a ajuns la echipă şi va fi nevoită să reconstruiască CSM Bucureşti din temelii.

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Plecările din vară de la CSM Bucureşti:

Gabriela Moreschi – Metz Evelina Eriksson – Gloria Bistriţa Daciana Hosu – Gloria Bistriţa Djurdjina Jaukoic – Buducnost Elizabeth Omoregie – Ferencvaros Inger Smits – SCM Râmnicu Vâlcea Trine Ostergaard – Viborg Mihaela Mihai – Dunărea Brăila Merel Freriks – Borussia Dortmund Andreea Rotaru – se retrage

Pentru sezonul viitor, CSM Bucureşti mai trebuie să aducă un portar, post vulnerabil, mai ales că Denisa Şandru revine după o accidentare. Rămâne de văzut dacă noile transferuri vor putea acoperi golurile lăsate de plecările lui Omoregie, Jaukovic sau Ostergaard.

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Cum arată lotul celor de la CSM Bucureşti pentru sezonul viitor:

Portari: Yulia Dumanska, Denisa Şandru

Yulia Dumanska, Denisa Şandru Extreme dreapta: Matilda Forsberg, Dorottya Faluvégi

Matilda Forsberg, Dorottya Faluvégi Interi dreapta: Valeriia Maslova, Kristina Novak

Valeriia Maslova, Kristina Novak Centri: Daria Dmitrieva, Jenny Carlson, Alexandra Voicu

Daria Dmitrieva, Jenny Carlson, Alexandra Voicu Interi stânga: Tyra Axner, Anne Mette Hansen, Csenge Kuczora, Irina Maxim

Tyra Axner, Anne Mette Hansen, Csenge Kuczora, Irina Maxim Extreme stânga: Emma Friis, Alexandra Szoke

Emma Friis, Alexandra Szoke Pivoţi: Crina Pintea, Tatjana Brnovic, Pernille Brandenborg

„Desigur că nu sunt fericită. Nu pot spune asta, pentru că multe s-au întâmplat înainte de a veni eu, așa că multe fete aleseseră deja să plece. Am încercat să le aduc înapoi, dar semnaseră deja. Va fi greu, dar ăsta e sportul. Trebuie să ne adaptăm. De data aceasta am pierdut o jucătoare de bază… Lisa (Elisabeth Omoregie), apoi Gina (Djurdjina Jaukovic), care a fost un lider foarte important pe teren. Am pierdut toți cei trei portari, am pierdut extreme… Când schimbi multe pe poziția de inter, este puțin dificil. Va dura până vom construi din nou, dar multe echipe din România au făcut la fel. Nu mi se pare normal, pentru că aceste lucruri trebuie pregătite din timp”, Bojana Popovic, despre schimbările pentru sezonul viitor