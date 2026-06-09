Revoluție la CSM București după bronzul din Final Four! Toate cele nouă transferuri parafate de „tigroaice”

CSM Bucureşti a încheiat cu fruntea sus sezonul după ce a învins Brest în meciul pentru locul 3 din Liga Campionilor, scor 32-26. Metz este campioana continentală după ce a trecut în finală de Gyor, scor 31-29. Maghiarele au pierdut „coroana” după doi ani consecutivi în care au câştigat Champions League.
Lotul „tigroaicelor” va suferi modificări masive în această vară. Vor pleca nu mai puţin de 10 jucătoare şi au fost deja transferate alte nouă. Oficialii echipei vor să mai aducă neapărat un portar, în condiţiile în care vor pleca toţi cei trei goalkeeperi ai echipei şi vin doar doi până acum.
De la câştigătoarea Ligii Campionilor vine Tyra Axner, care a evoluat în Final Four-ul de la Budapesta. Trei jucătoare din Suedia vin la CSM Bucureşti, alături de Axner fiind transferate Jenny Carlson (Molde) şi Matilda Forsberg (Gloria Bistriţa). Un alt nume important care vine la CSM Bucureşti este Daria Dmitrieva de la Ferencvaros.
Bojana Popovic mai are un an de contract cu CSM Bucureşti şi va avea o misiune dificilă în a omogeniza rapid echipa după atâtea schimbări. Antrenoarea celor de la CSM Bucureşti a încercat să mai întoarcă din drum unele jucătoare, dar contractele erau deja semnate când a ajuns la echipă şi va fi nevoită să reconstruiască CSM Bucureşti din temelii.
Pentru sezonul viitor, CSM Bucureşti mai trebuie să aducă un portar, post vulnerabil, mai ales că Denisa Şandru revine după o accidentare. Rămâne de văzut dacă noile transferuri vor putea acoperi golurile lăsate de plecările lui Omoregie, Jaukovic sau Ostergaard.
„Desigur că nu sunt fericită. Nu pot spune asta, pentru că multe s-au întâmplat înainte de a veni eu, așa că multe fete aleseseră deja să plece. Am încercat să le aduc înapoi, dar semnaseră deja. Va fi greu, dar ăsta e sportul. Trebuie să ne adaptăm. De data aceasta am pierdut o jucătoare de bază… Lisa (Elisabeth Omoregie), apoi Gina (Djurdjina Jaukovic), care a fost un lider foarte important pe teren. Am pierdut toți cei trei portari, am pierdut extreme… Când schimbi multe pe poziția de inter, este puțin dificil. Va dura până vom construi din nou, dar multe echipe din România au făcut la fel. Nu mi se pare normal, pentru că aceste lucruri trebuie pregătite din timp”, Bojana Popovic, despre schimbările pentru sezonul viitor