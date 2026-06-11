Revoluție la echipa din SuperLiga: 7 plecări dintr-un foc! Patronul e gata să renunțe la alți 3 jucători, inclusiv vedetele clubului

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FC Botoșani a fost în această vară la un pas să încurce FCSB în drumul spre Conference League. Învinși în deplasare de gruparea lui Gigi Becali abia după prelungiri, cu 4-3, în primul baraj pentru Europa, botoșănenii au decis să remanieze serios lotul.

Val de plecări de la Botoșani, trei oferte pentru jucători importanți

Astfel, la primul antrenament al verii, care va avea loc joi, 11 iunie, nu vor mai fi prezenți nu mai puțin de șapte jucători care au făcut parte din lotul pe care moldovenii s-au bazat în stagiunea 2025-2026. În plus, alți trei fotbaliști ar putea fi vânduți de trupa președintelui Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime.

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FC Botoșani nu a prelungit contractele a șapte jucători care erau la finalul colaborării. Aceștia sunt portarul Luka Kukic, fundașul dreapta Friday Adams, fundașul stânga Michael Pavlovic, mijlocașul Aldair, atacantul Enzo Lopez și aripile Ștefan Pănoiu și Alexandru Dumitru.

Dintre aceștia, . Kukic, Pavlovic, Aldair, Lopez, Pănoiu și A. Dumitru își caută acum noi angajamente.

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Discuții pentru vânzările lui Mailat, Mitrov și Petro

În condițiile în care Valeriu Iftime a anunțat că vrea să reducă nivelul investițiilor pe care le face în echipă de către firmele sale, FC Botoșani e dispusă să și vândă trei jucători importanți. Este vorba de extremele Sebastian Mailat și Zoran Mitrov și de mijlocașul Charles Petro.

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Mailat, Mitrov și Petro sunt pe radarul altor echipe, care au demarat deja negocieri pentru achiziționarea lor. FC Botoșani nu a anunțat public care sunt pretențiile pentru cei trei, însă Iftime a spus în luna mai că pentru