Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară! M-a bătut Metaloglobus care are buget pe an cât am dat eu prima lui Tănase!”

Gigi Becali pregătește o adevărată revoluție la FCSB în iarnă! Picătura care a umplut paharul pentru patronul campioanei României a fost înfrângerea cu Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din SuperLiga. Edjouma și Kiki sunt doar doi dintre jucătorii care vor pleca în următoarea fereastră de transferuri.

Revoluție la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce transferuri face și ce jucători pleacă

FCSB dădea semne de revenire în campionat după victoria cu Universitatea Craiova (1-0). Campioana ultimelor două sezoane a pierdut la Clinceni cu Metaloglobus, scor 1-2, iar Gigi Becali a anunțat revoluție la echipă în iarnă.

David Kiki, Malcom Edjouma și inclusiv Vlad Chiricheș ar urma să plece în iarnă. Totodată, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că sunt șanse mari ca . Gigi Becali a anunțat și că va face cel puțin 5 transferuri tari. Radunovic riscă și el să plece.

„De dat afară nu poți să-i dai, doar că poți să îi scoți din lot, să nu prindă lotul. Trebuie să le dai banii oamenilor. O să dispară în primul rând 3, care sunt sigur. Edjouma, Kiki și un român. (n.r. Chiricheș că nu mai poate?) Păi, vezi, înțelegi? Sunt 3. Și probabil vor mai fi încă 2. Care cam știu cum sunt, dar nu spun acum pentru că nu are rost.

O să aduc 5 fotbaliști în iarnă, dar o să vezi ce aduc. O să aduc fundaș central, mijlocaș central, atacant. Asta sigur. O să vorbesc cu doctorul dacă lui Radunovic îi mai trece pubalgia. El, săracul, nu ai ce să-i spui, e un caracter frumos, dar nu mai poate, doarme pe teren. Nu poate. Îl țin rezervă, dacă îi trece pubalgia. Dacă nu-i trece, la revedere, ce să facem cu el?”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce schimbări majore anunță Gigi Becali la FCSB: „Voi face echipă tare în iarnă”

Gigi Becali a dezvăluit ce planuri are la . Latifundiarul din Pipera a anunțat că va aduce jucători de calitate și va face o echipă mult mai competitivă.

„Să-ți spun care e treaba. Pentru mine nici nu contează. Bat Bologna, iau bani. În Europa League dau război, acolo se vede valoarea lor. Astăzi, dimineață pe la ora 07:30, mergeam la biserică. La STOP, vin doi tineri pe roșu. ‘Nea Gigi, vrem să facem poze’. Am deschis geamul și am făcut poze pe rând cu ei. Au zis: ‘FCSB, nea Gigi, FCSB!’. Atunci am zis, ori sunt Becali, ori sunt papagal.

Le voi face echipă tare în iarnă. De ce? Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus. În inima mea am zis, Doamne ajută-mi, vreau să fac o echipă de care băieții ăștia să fie mândri. Așa voi face, revoluție! Revoluția pe care nu am făcut-o niciodată.

Dacă jucătorii dorm pe teren. Dacă dorm pe teren, la revedere, pleacă și dormi acasă la tine. Îți dau banii și îți mai dau 1.000 de euro în plus la salariu, doar să stai acasă și să dormi. Stai în cantonament, îți trimit și mic dejun și îți trimit și ospătărițe d-alea frumoase cu fustiță. Să-ți aducă micul dejun la pat, să dormi în camera ta. Papagalule, care dormiți în ghete. Îți dau și ghete de ultimă clasă. Să dormiți cu ghetele în pat. Ăsta e fotbal?”, a mai spus Gigi Becali.

Prinde FCSB play-off-ul? Ce anunț a făcut Gigi Becali: „10 meciuri, 10 victorii”

FCSB are nevoie de o serie pozitivă de rezultate pentru a putea prinde locurile de play-off. Gigi Becali este ferm convins că situația de la FCSB se va schimba, dacă roș-albaștrii vor reuși să prinde Top 6. Omul de afaceri nu a ezitat să-și înțepe fotbaliștii.

„Dacă tu, Becali, ești om orgolios… am mai zis că ratez play-off, că nu știu ce. Bine, e posibil dacă stau cu adormiții ăștia să nu intru în play-off. Dacă intru în play-off și vreau să fiu campion trebuie să fac revoluție. De ce? Când începe play-off-ul, trebuie să spulber tot ce întâlnesc în calea mea. 10 meciuri, 10 victorii. Cinci jucători aduc sigur.

Văd că unor jucători le place somnul. Le cumpărăm ghete, să se bage în pat să vedem cum stau cu ghetele în pat. Le aduc și servitoare, mic dejun, dormiți acolo în ghete. Vă dau zeci de mii de euro stând în ghete, vă fac și poze în ghetele de dormit. Vă fac film meciul Dinamo – Rapid, ca să vedeți ce este fotbalul.

Să vă învăț ce este fotbalul, poate nu știți. La ceilalți, jucătorii nu câștigă sute de mii de euro primă și n-a luat nimeni 300.000 de euro primă. Ei au buget, cei de la Metaloglobus, un sfert din salariul lui Tănase sau jumătate. Ei au buget cât sunt două prime la mine”, a concluzionat Gigi Becali.