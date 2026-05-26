Sport

Revoluție la Gloria Bistrița după câștigarea titlului în Liga Florilor. Campioana s-a despărțit de zece handbaliste

Gloria Bistrița a dat marea lovitură în acest sezon și a câștigat în premieră titlul de campioană. Chiar și așa, oficialii clubului au decis remanierea lotului și au anunțat despărțirea de zece jucătoare.
Traian Terzian
26.05.2026 | 17:30
Revolutie la Gloria Bistrita dupa castigarea titlului in Liga Florilor Campioana sa despartit de zece handbaliste
ULTIMA ORĂ
Zece handbaliste se despart de Gloria Bistrița după câștigarea titlului. Sursă foto: Bianca Salagean/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

După un sezon în care a câștigat titlul, Cupa României și a ajuns până în sferturile de finală ale EHF Champions League, la Gloria Bistrița a venit momentul schimbărilor. O mare parte dintre handbalistele din actualul lot se despart de formația pregătită de Carlos Viver.

Zece handbaliste s-au despărțit de Gloria Bistrița

Nu mai puțin de zece jucătoare părăsesc echipa Gloria Bistrița în această vară, în ciuda faptului că au reușit câștigarea titlului în Liga Florilor. Este vorba de Renata de Arruda, Ana Maria Persecă, Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Eva Kerekes, Aleksandra Zimny, Monika Kobylinska, Matilda Forsberg și Tamires Morena De Araujo Frossard, dar și antrenorul cu portarii Szabo Levente.

ADVERTISEMENT

”Uneori, contribuția unor oameni nu poate fi măsurată doar în goluri, parade, trofee sau statistici. Există oameni care lasă ceva mult mai important într-o echipă: caracter, energie, sacrificiu, unitate, spirit de luptă și suflet.

Astăzi spunem ‘mulțumim’ unor oameni care au făcut parte atât dintr-un sezon istoric pentru Gloria Bistrița, un sezon în care am devenit Campioana României, am câștigat Cupa României și am dus numele Bistriței la cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Digi24.ro
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44

Însă sunt oameni care au clădit drumul până la acest sezon de neuitat! Fiecare dintre voi a avut un rol important în această poveste. În vestiar, pe teren, în antrenamente, în momentele grele și în cele care au adus bucurie unei întregii comunități”, se arată pe pagina de Facebook a noii campioane din Liga Florilor.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu s-a umplut de bani: averea jucătoarei cu origini românești a fost...
Digisport.ro
Emma Răducanu s-a umplut de bani: averea jucătoarei cu origini românești a fost aflată!

Plecarea Ștefaniei Stoica, anunțată de FANATIK încă de la începutul anului

Deși este una dintre cele mai promițătoare handbaliste din Liga Florilor, Ștefan Stoica nu a reușit să se impună la Gloria Bistrița, iar FANATIK a dezvăluit încă de la începutul acestui an că ea se va transfera la SCM Râmnicu Vâlcea.

ADVERTISEMENT

Interul stânga în vârstă de 22 de ani a venit la Bistrița în vara trecută de la Rapid, dar în ciuda faptului că este jucătoarea din România cu cel mai mare salariu nu a fost om de bază la echipa lui Carlos Viver și a ratat și prezența la Campionatul Mondial din decembrie 2025.

Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia...
Fanatik
Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă cu creşterea organică, dar în atâţia ani are un baraj”
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Naomi Osaka, ținută fabuloasă la intrarea pe...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Naomi Osaka, ținută fabuloasă la intrarea pe teren. Video
Mihai Stoica, răspuns nuclear pentru Valeriu Iftime după un nou atac la adresa...
Fanatik
Mihai Stoica, răspuns nuclear pentru Valeriu Iftime după un nou atac la adresa FCSB: „Așa ceva nu trebuie promovat” / „Îi dăm bani să ne facă strategia!?”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!