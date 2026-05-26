Revoluție la Gloria Bistrița după câștigarea titlului în Liga Florilor. Campioana s-a despărțit de zece handbaliste

După un sezon în care a câștigat titlul, Cupa României și a ajuns până în sferturile de finală ale EHF Champions League, la Gloria Bistrița a venit momentul schimbărilor. O mare parte dintre handbalistele din actualul lot se despart de formația pregătită de Carlos Viver.

Zece handbaliste s-au despărțit de Gloria Bistrița

Nu mai puțin de zece jucătoare părăsesc echipa Gloria Bistrița în această vară, în ciuda faptului că au reușit . Este vorba de Renata de Arruda, Ana Maria Persecă, Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Eva Kerekes, Aleksandra Zimny, Monika Kobylinska, Matilda Forsberg și Tamires Morena De Araujo Frossard, dar și antrenorul cu portarii Szabo Levente.

”Uneori, contribuția unor oameni nu poate fi măsurată doar în goluri, parade, trofee sau statistici. Există oameni care lasă ceva mult mai important într-o echipă: caracter, energie, sacrificiu, unitate, spirit de luptă și suflet.

Astăzi spunem ‘mulțumim’ unor oameni care au făcut parte atât dintr-un sezon istoric pentru Gloria Bistrița, un sezon în care am devenit Campioana României, am câștigat Cupa României și am dus numele Bistriței la cel mai înalt nivel.

Însă sunt oameni care au clădit drumul până la acest sezon de neuitat! Fiecare dintre voi a avut un rol important în această poveste. În vestiar, pe teren, în antrenamente, în momentele grele și în cele care au adus bucurie unei întregii comunități”, se arată pe pagina de Facebook a noii campioane din Liga Florilor.

Plecarea Ștefaniei Stoica, anunțată de FANATIK încă de la începutul anului

Deși este una dintre cele mai promițătoare handbaliste din Liga Florilor, Ștefan Stoica nu a reușit să se impună la Gloria Bistrița, iar FANATIK a dezvăluit încă de la începutul acestui an că ea .

Interul stânga în vârstă de 22 de ani a venit la Bistrița în vara trecută de la Rapid, dar în ciuda faptului că este jucătoarea din România cu cel mai mare salariu nu a fost om de bază la echipa lui Carlos Viver și a ratat și prezența la Campionatul Mondial din decembrie 2025.