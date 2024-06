Manchester United nu a avut parte de cel mai bun an în Premier League. Echipa antrenată de Erik ten Hag a terminat doar pe locul opt în sezonul 2023 – 2024 și a fost foarte aproape să rateze cupele europene. , a reușit să o trimită pe United în Europa League chiar în ultimul meci al sezonului.

Revoluție la Manchester United! Opt jucători nu vor mai continua cu formația de pe Old Trafford

, Manchester United a luat o decizie radicală. Clubul de pe Old Trafford a anunțat pe rețelele de socializare că nu mai puțin de opt jucători vor pleca de la echipa lui Erik ten Hag în această vară. Această mișcare este una surprinzătoare, care are ca rol revitalizarea formației ce cândva domina campionatul din Anglia.

Printre cei care își vor lua rămas bun de la Manchester United se află și jucători cu experiență, precum Antony Marțial sau Raphael Varane. Atacantul francez a avut un parcurs oscilant în tricoul „diavolilor roșii” și nu a reușit să se impună constant în primul 11 al lui Erik ten Hag, plecarea acestuia fiind anticipată de ceva vreme.

De cealaltă parte, Raphael Varane părea să fie omul care va rezolva problema din apărarea lui United, dar lucrurile nu au stat deloc așa. În ciuda faptului că fundașul francez, care are un palmares impresionant, a avut evoluții bune, dar a suferit și multe accidentări care nu i-au permis acestuia să aibă prea multe contribuții pentru Manchester United.

Brandon Williams, un produs al academiei lui United, se află și el pe lista jucătorilor care nu vor mai continua pe Old Trafford în această vară. Fotbalistul englez nu a reușit să se impună la echipa lui Erik ten Hag, fiind adesea împrumutat pe la diferite cluburi.

Manchester United renunță și la un om din staff-ul tehnic

Charlie McNeill, un alt fotbalist în vârstă de 20 de ani, va fi lăsat liber de Manchester United în această vară. Jucătorul din academie nu a avut șanse de a se impune la echipa mare și își va continua cariera la altă echipă din sezonul viitor.

De asemenea, Marcus Lawrence și Kie Plumley se numără și ei în lista celor opt jucători care vor părăsi formația din Manchester în această vară. Fotbaliștii au avut dificultăți de a se integra în echipa de seniori a „diavolilor roșii” și vor fi lăsați să plece.

Echipa de pe Old Trafford face schimbări și la nivelul staff-ului tehnic. Tom Huddlestone, antrenorul echipei de juniori a celor de la Manchester United, va pleca și el în această vară. Implicarea sa a fost importantă pentru dezvoltarea tinerilor talente, dar clubul a decis să facă schimbări și la acest nivel.

În plus, Alvaro Fernandez, un alt tânăr promițător, va părăsi și el formația de pe Old Trafford. Clubul caută acum să aducă jucători noi care să aducă un plus de valoare și să contribuie la atingerea obiectivelor ce vor fi stabilite de conducere.

Rămâne de văzut cum vor reuși “diavolii roșii” să gestioneze aceste schimbări majore și ce impact vor avea asupra performanțelor echipei în sezonul 2024 – 2025.