Revoluţie la naţionala U21 a României pentru preliminariile Euro: “Haideţi să vă spun cine mai rămâne…”

Naţionala României U21 porneşte într-o nouă campanie de calificare, pentru Campionatul European din 2027. „Tricolorii” mici au fost la precedentele patru turnee finale, dar vor avea o misiune grea.

ADVERTISEMENT

Revoluţie la naţionala U21 a României pentru preliminariile Euro: „Hai să vă spun cine mai rămâne…”

Marius Niculae, directorul sportiv al naţionalei U21 a dezvăluit care sunt jucătorii care au jucat în vară la Euro şi au rămas eligibili pentru preliminariile următoare, care vor începe pe 5 septembrie, la Iaşi, împotriva naţionalei din Kosovo:

„Hai să vă spun cine mai rămâne… Pe linia de fund rămân Strata, Borza şi Tudose. La mijlocul terenului Cristi Mihai, Vulturar, care şi-a revenit şi sper să intre şi el.

ADVERTISEMENT

Mihnea Rădulescu, Musi, care a fost cu noi, Burnete… Cam aceştia sunt cei care au rămas. Cu Tudose încă nu ştim exact, trebuie să facă RMN-ul. Începem la Iaşi cu Kosovo la Iaşi.

„Va fi mult mai greu să mergem la turneul final”

Va fi în aceeaşi zi în care jucăm împotriva Canadei, adică vineri. Va fi mult mai greu să mergem la turneul final pentru că în această grupă avem Spania. Abia au reuşit să ne întoarcă în Slovacia.

ADVERTISEMENT

N-am fost departe de victorie atunci. Dacă am fi câştigat, am fi avut miză la ultimul meci”, a spus Marius Niculae la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

, care îl înlocuieşte pe Daniel Pancu. cu Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru şi San Marino.