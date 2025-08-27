Sport

Revoluţie la naţionala U21 a României pentru preliminariile Euro: “Haideţi să vă spun cine mai rămâne…”

Marius Niculae, directorul sportiv al naţionalei U21 a vorbit despre noua campanie de calificare la Euro, una în care vor rămâne foarte puţini jucători de la turneul final.
Marian Popovici
27.08.2025 | 09:00
Revolutie la nationala U21 a Romaniei pentru preliminariile Euro Haideti sa va spun cine mai ramane
EXCLUSIV FANATIK
Revoluţie la naţionala U21 a României pentru preliminariile Euro: “Haideţi să vă spun cine mai rămâne…”, Sursa: colaj Fanatik

Naţionala României U21 porneşte într-o nouă campanie de calificare, pentru Campionatul European din 2027. „Tricolorii” mici au fost la precedentele patru turnee finale, dar vor avea o misiune grea.

ADVERTISEMENT

Revoluţie la naţionala U21 a României pentru preliminariile Euro: „Hai să vă spun cine mai rămâne…”

Marius Niculae, directorul sportiv al naţionalei U21 a dezvăluit care sunt jucătorii care au jucat în vară la Euro şi au rămas eligibili pentru preliminariile următoare, care vor începe pe 5 septembrie, la Iaşi, împotriva naţionalei din Kosovo:

Hai să vă spun cine mai rămâne… Pe linia de fund rămân Strata, Borza şi Tudose. La mijlocul terenului Cristi Mihai, Vulturar, care şi-a revenit şi sper să intre şi el. 

ADVERTISEMENT

Mihnea Rădulescu, Musi, care a fost cu noi, Burnete… Cam aceştia sunt cei care au rămas. Cu Tudose încă nu ştim exact, trebuie să facă RMN-ul. Începem la Iaşi cu Kosovo la Iaşi.

„Va fi mult mai greu să mergem la turneul final”

Va fi în aceeaşi zi în care jucăm împotriva Canadei, adică vineri. Va fi mult mai greu să mergem la turneul final pentru că în această grupă avem Spania. Abia au reuşit să ne întoarcă în Slovacia.

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

N-am fost departe de victorie atunci. Dacă am fi câştigat, am fi avut miză la ultimul meci”, a spus Marius Niculae la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat...
Digisport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită

Noul selecţioner al naţionalei U21 este Costin Curelea, care îl înlocuieşte pe Daniel Pancu. România este în grupa preliminară cu Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru şi San Marino.

Revoluţie la naţionala U21 a României pentru preliminariile Euro: “Haideţi să vă spun cine mai rămâne…”

Liga Campionilor la Cercul Polar. Calificarea celor de la Bodo Glimt în grupele...
Fanatik
Liga Campionilor la Cercul Polar. Calificarea celor de la Bodo Glimt în grupele UCL duce fotbalul mare aproape de Polul Nord
Dumitru Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre Dan Petrescu: “E bolnav, săracul. A filmat cu...
Fanatik
Dumitru Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre Dan Petrescu: “E bolnav, săracul. A filmat cu mine şi nu era deloc bine. Nu poate să antreneze”
Vreau să fiu milionară! Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de o bornă...
Fanatik
Vreau să fiu milionară! Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de o bornă extraordinară după primele opt luni din 2025
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Extaz total la FCSB după o calificare istorică: ”Doi jucători împing un cărucior...
iamsport.ro
Extaz total la FCSB după o calificare istorică: ”Doi jucători împing un cărucior de rufe: unul este în pielea goală, iar celălalt urlă”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!