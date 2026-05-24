Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte două vedete, puse pe lista de transferuri! Exclusiv

Antrenorul Daniel Pancu (48 de ani) a bătut palma cu patronul Rapid București, Dan Șucu (63 de ani), ca urmare a negocierilor derulate ieri, despre care FANATIK v-a informat în exclusivitate. Pancu va semna săptămâna viitoare un contract pe doi ani cu gruparea pe care a mai antrenat-o în perioada 2018-2020. Pentru a reveni la clubul lui de suflet, „Pancone” va renunța la circa 150.000 de euro.

Daniel Pancu a bătut palma cu Dan Șucu pentru a reveni la Rapid! Antrenorul renunță la aproape 150.000 de euro pentru a pleca de la CFR Cluj

, prin renunțarea la bonusul pe care trebuia să-l încaseze ca urmare a calificării ardelenilor în cupele europene. În plus, salariul antrenorului se va diminua în următoarele două sezoane, de la 24.000 de euro, cât urma să încaseze din vară de la clujeni, la 20.000 de euro. Astfel, pentru a lucra la Rapid, , mai exact 96.000 de euro, câte 48.000 de euro din salariile din fiecare din următoarele două sezoane.

Pancu face revoluție la Rapid. Dobre și Aioani pot pleca

Misiunea lui Pancu la Rapid va fi complicată și din cauza opticii lui Șucu, cel care a cerut ca echipa să se autofinanțeze după investițiile de 40 de milioane de euro din ultimii patru ani. Drept urmare, giuleștenii vor vinde în această vară mulți jucători și nu vor mai plăti sume de transferuri pentru noile achiziții, de la vară tinerii urmând a primi credit.

Primele „victime” ale politicii lui Dan Șucu vor fi doi dintre fotbaliștii aflați în conflict cu galeria, căpitanul Alex Dobre și portarul Marian Aioani, pe care giuleștenii vor să-i cedeze. În aceeași situație se află și un alt fotbalist de bază, care e nemulțumit după ce și-a pierdut locul de titular, Denis Ciobotariu. Șanse infime de a continua la Rapid au și Daniel Paraschiv, Elvir Koljic sau Jakub Hromada.

Daniel Pancu, nevoit să pună accent pe tineri la Rapid

Pancu ar urma să pună accent pe tineri, care să fie forțați pentru a li se crește cota. Pe lângă Andrei Borza și Dina Grameni, care au prins multe meciuri și în sezonul care se încheie luni, Cătălin Vulturar va avea șanse mari de a fi titular. Cei trei au avantajul faptului că au lucrat cu „Pancone” și la naționala de tineret, înțelegându-i deci deja cerințele. Nu în ultimul rând, viitorul tehnician îi va da șanse lui Omar El Sawy, care se va întoarce după împrumutul la U Cluj-Napoca, Rareș Pop și Cristi Ignat, ambii folosiți de Petrolul Ploiești în primăvară, tot sub formă de împrumut de la Rapid.

Ținte de transferuri de la CFR Cluj pentru Rapid în această vară

În ceea ce privește achizițiile, surse autorizate susțin că giuleștenii vizează trei fotbaliști de la CFR Cluj, portarul Mihai Popa și stoperii Sheriff Sinyan și Marian Huja. Popa și Sinyan sunt la final de contract cu ardelenii și pot semna cu gruparea de sub Podul Grant. Aceasta îl are ca director sportiv, din aprilie, pe Marius Bilașco, fost oficial al CFR în acest sezon.

Popa, Sinyan și Huja sunt tentați să vină la Rapid din două motive: vor continua să lucreze cu „Pancone”, cu care cei trei au avut o relație excelentă, și nu vor mai avea probleme legate de încasarea la timp a salariilor. Totodată, Rapid caută și un atacant de profilul lui Alibek Aliev, de care Pancu a fost mulțumit la CFR Cluj.