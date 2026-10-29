„Revoluție” la Transylvania Open! Ce se va întâmpla începând de la ediția din 2027

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Cu 3 luni înainte de startul ediției 2027 a Transylvania Open, organizatorii au dezvăluit că fanii vor avea parte de experiențe și în afara arenei, prin diverse proiecte care vor implica și comunitatea din Cluj. Scopul este de a atrage public și din afara comunității de tenis, pentru a mări astfel universul competiției.

Noutăți majore la Transylvania Open 2027

Ultimele ediții ale Transylvania Open au fost foarte memorabile pentru fanii tenisului. În 2025, Simona Halep a disputat la Cluj-Napoca ultimul său meci în tenisul profesionist, iar anul trecut trofeul a fost cucerit de Sorana Cîrstea, care s-a impus în finală contra Emmei Răducanu. Începând din 2027, organizatorii își propun să extindă atmosfera și dincolo de arena în care va avea loc turneul, printr-un „set de experiențe în jurul evenimentului, la intersecția dintre tenis, artă, cultură și divertisment”, cu scopul de a atrage fani și din afara comunității de tenis.

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„Dansul contemporan, teatrul-dans și muzica sunt doar câteva dintre formele de expresie artistică pe care organizatorii le au în vedere pentru ediția din 2027. Acestea ar putea fi integrate atât în programul turneului, cât și în activități desfășurate în diverse locuri din oraș, prin colaborări cu artiști și organizații din zona culturală și creativă a Clujului. Toate detaliile vor fi anunțate pe măsură ce TO 2027 se apropie de start”, au precizat organizatorii pe pagina oficială de a competiției.

O altă premieră pentru turneul din 2027 are legătură cu identitatea vizuală a Transylvania Open. Începând de anul viitor, campioana ediției precedente va apărea pe afișul următorului turneu. Așadar, pentru ediția 2027, afișul o va aduce în prim-plan pe , care ar urma să își încheie cariera la finalul actualului sezon.

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Ce a declarat Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open

Directorul turneului, , a vorbit despre planurile pentru noua ediție. „Cred că un turneu important nu înseamnă doar meciurile pe care le găzduiește, ci și tot ceea ce construiește în jurul lor, de la experiența spectatorilor până la relația cu comunitatea. Tenisul rămâne spectacolul principal, dar simțim că avem mult mai multe de oferit și că a venit momentul să ducem această experiență mai departe”, a spus acesta. Ediția din 2027 va fi cea de-a șaptea din istoria turneului Transylvania Open.

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Lista câștigătoarelor de la Transylvania Open