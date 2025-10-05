Revoluție la UEFA: cum va arăta noul format al Ligii Campionilor. O schimbare cu adevărat istorică

Champions League, abia ajunsă și tocmai la al 2-lea sezon în actualul format, se pregătește de o nouă schimbare a structurii competiției. Citește pe Fanatik.ro toate detaliile despre planul pus la cale de UEFA și de când ar putea intra în vigoare.

De ce UEFA schimbă formatul Ligii Campionilor

UEFA continuă să îmbunătățească competițiile și serviciile pe care le oferă microbiștilor. După ce sezonul trecut a introdus formatul de tip ligă în toate cele 3 competiții europene la nivel de club (Champions League, Europa League și Conference League), un nou format ar putea debuta din 2027.

„Propunerea e o Ligă a Campionilor într-un format și mai atractiv, rezultatul a șapte runde de negocieri cu UEFA în ultimele opt luni”, au notat jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

Astfel, A22, compania care reprezintă „European Super League”, se află în negocieri cu UEFA pentru restructurarea Champions League începând din 2027. Practic, noua „Unify League” ar avea două grupe a câte 18 echipe, în loc de una cu 36 de echipe, cum este în prezent, iar meciurile vor fi între granzii Ligii și alte partide mai echilibrate între echipele mai slab cotate.

Cum va funcționa noul sistem: meciuri, grupe, calificări

Deși se dorește o modificare minoră, aceasta este una semnificativă. Cele 36 de cluburi ce participă în prezent în Liga Campionilor vor fi împărțite în două grupe, urmând să se întâlnească din nou în fazele eliminatorii. Distribuirea se va face astfel:

Grupa 1 (cluburile clasate pe locurile 1-18 în funcție de coeficientul UEFA): ar juca 8 meciuri contra adversarilor de top (partide precum Barcelona – PSG, Arsenal – Real, Bayern – PSG, Liverpool – Real etc.);

ar juca 8 meciuri contra adversarilor de top (partide precum Barcelona – PSG, Arsenal – Real, Bayern – PSG, Liverpool – Real etc.); Grupa 2 (cluburile clasate pe locurile 19-36): ar juca tot 8 meciuri, dar mai echilibrate, bazate pe o tragere la sorți exact ca cea din prezent

Scopul acestei structuri este ridicarea nivelului valoric al fazei grupelor cu meciuri mai importante, dar oferind în același timp cluburilor clasate pe locurile 19-36 (din grupa a doua) mult mai multe șanse de a ajunge în fazele eliminatorii și, de ce nu, să pună mâna pe marele trofeu.

Ce pierd și ce câștigă echipele care participă

Echipele slab cotate pierd șansa de a câștiga sume importante în urma biletelor vândute la partidele de pe teren propriu cu granzii Europei. În schimb, jucând doar cu alte formații de același calibru, șansele de a ocupa un loc cât mai bun și de a ajunge în fazele eliminatorii cresc.

Cine va transmite noul format UEFA Champions League, cum poti vedea la TV

Această nouă „Super League” va avea propria platformă de transmisie. Mai exact, meciurile vor putea fi urmărite pe „UNIFY”, care poate fi utilizată fără reclame dacă se optează pentru varianta Premium plătită.

De asemenea, . Se dorește astfel permiterea posturilor de televiziune și companiilor de streaming să intre în competiție pentru mai multe piețe în același timp, informează

Cum s-ar putea vedea live streaming online, cum să urmărească meciurile românii din disaporă

Cel mai probabil vizionarea va implica un abonament pe platforma „UNIFY” al cărei plăți se va face în funcție de opțiunile dorite (de exemplu cu reclame, fără reclame, mai mulți utilizatori pe un singur cont, calitate HD sau 4K etc.).

Când ar putea intra în vigoare noul format UEFA

După ce formatul clasic, cu mai multe grupe de câte 4 echipe, s-a oprit odată cu finele sezonului 2023/2024, a fost introdus din sezonul 2024/2025 formatul de tip ligă unică. Noul format UEFA, propus de compania A22, ar putea fi introdus din anul 2027.